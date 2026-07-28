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Barcelona melancarkan upaya transfer Eli Junior Kroupi, dengan bintang muda Bournemouth yang diidentifikasi sebagai alternatif bagi Julian Alvarez
Mencari penyerang nomor sembilan baru
Barcelona telah menjajaki kemungkinan mendatangkan Kroupi dari Bournemouth, menurut ESPN. Juara Spanyol tersebut sedang gencar mencari penyerang tengah baru menyusul hengkangnya Robert Lewandowski ke Chicago Fire baru-baru ini.
Meskipun bintang Atleti, Alvarez, tetap menjadi target utama mereka, kesepakatan tersebut ternyata sulit untuk diselesaikan. Akibatnya, klub asal Catalunya tersebut telah menanyakan ketersediaan Kroupi sebagai alternatif berkualitas tinggi. Pemain berusia 20 tahun ini telah menarik minat dari beberapa klub top Eropa setelah penampilannya yang mengesankan di Liga Premier.
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Laporta menegaskan tawaran untuk Alvarez tetap berlaku
Presiden Barcelona, Joan Laporta, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa klub telah mengajukan tawaran resmi untuk Alvarez. Penyerang asal Argentina tersebut sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Wanda Metropolitano, namun klub asal Madrid itu menolak pendekatan awal Barcelona. Meskipun mengalami kendala, Laporta mengungkapkan bahwa tawaran tersebut akan tetap berlaku jika Atlético mengubah sikapnya.
Namun, ia memperingatkan bahwa tawaran tersebut tidak berlaku selamanya, sehingga memaksa Barcelona untuk tetap membuka opsi lain. Sikap tegas ini telah membuat juara bertahan La Liga tersebut mengalihkan perhatian mereka ke Kroupi. Mendatangkan pemain timnas Prancis U-21 ini tidak akan mudah, karena Bournemouth dilaporkan meminta biaya transfer lebih dari €100 juta untuk aset andalan mereka tersebut.
Memperbarui lini serang Katalonia
Kroupi baru bergabung dengan Bournemouth musim panas lalu melalui transfer senilai €15 juta dari Lorient. Ia dengan cepat beradaptasi dengan sepak bola Inggris, mencetak 13 gol dalam 35 penampilan selama musim pertamanya bersama The Cherries. Kedatangannya yang kemungkinan terjadi akan melanjutkan perombakan besar-besaran di lini serang Camp Nou. Barcelona telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan dua pemain sayap, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, masing-masing dari Newcastle United dan Borussia Dortmund.
Manajer Hansi Flick bertekad untuk merombak lini serangnya menjelang musim ketiganya memimpin tim. Setelah meraih gelar Liga secara berturut-turut, Flick menginginkan skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Champions.
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Ketidakpastian menyelimuti Ferran Torres
Seiring dengan hengkangnya Lewandowski, kedalaman lini serang Barcelona semakin berkurang akibat kembalinya Marcus Rashford ke Manchester United setelah masa peminjamannya berakhir. Hal ini membuat perekrutan penyerang baru seperti Alvarez atau Kroupi menjadi sangat penting.
Perubahan lebih lanjut masih mungkin terjadi, mengingat ketidakpastian seputar masa depan Ferran Torres. Penyerang asal Spanyol ini, yang mencetak gol penentu kemenangan di final Piala Dunia melawan Argentina, saat ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada 2027. Belum ada kemajuan dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Torres saat ini. Paris Saint-Germain dilaporkan memantau situasinya dengan cermat, yang berarti Barcelona mungkin perlu kembali terjun ke bursa transfer jika ia hengkang.
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