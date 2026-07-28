Barcelona melancarkan upaya transfer Eli Junior Kroupi, dengan bintang muda Bournemouth yang diidentifikasi sebagai alternatif bagi Julian Alvarez

Barcelona telah menjajaki kemungkinan mendatangkan Kroupi dari Bournemouth, menurut ESPN. Juara Spanyol tersebut sedang gencar mencari penyerang tengah baru menyusul hengkangnya Robert Lewandowski ke Chicago Fire baru-baru ini.

Meskipun bintang Atleti, Alvarez, tetap menjadi target utama mereka, kesepakatan tersebut ternyata sulit untuk diselesaikan. Akibatnya, klub asal Catalunya tersebut telah menanyakan ketersediaan Kroupi sebagai alternatif berkualitas tinggi. Pemain berusia 20 tahun ini telah menarik minat dari beberapa klub top Eropa setelah penampilannya yang mengesankan di Liga Premier.







