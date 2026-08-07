Dalam sebuah perkembangan yang bisa mengubah wajah persaingan antara dua raksasa sepak bola Spanyol, Rodri melayangkan pukulan telak bagi Real Madrid setelah menolak gagasan hijrah ke "Santiago Bernabeu", dan lebih memilih bergabung dengan Barcelona dalam transfer yang mungkin menjadi salah satu kesepakatan paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Klub Kerajaan sebelumnya dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengembalikan gelandang asal Spanyol tersebut ke ibu kota, namun Barcelona berhasil membalikkan keadaan dalam beberapa hari terakhir, sehingga "Camp Nou" menjadi tujuan yang paling dekat bagi peraih Ballon d'Or itu, dalam transfer yang diperkirakan akan terjadi dengan nilai lebih rendah dari nilai pasar sang pemain, mengingat ia memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester City.

Dalam langkah yang mengejutkan, Rodri memantapkan sikapnya dengan memilih Barcelona ketimbang Real Madrid, meski ada anggapan umum bahwa Klub Kerajaan memiliki keunggulan yang jelas dalam perburuan untuk mendatangkannya, demikian menurut situs "Goal".

Real Madrid sebelumnya menghidupkan kembali ketertarikan lama mereka terhadap pemain Manchester City itu setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama timnas Spanyol di Piala Dunia, akan tetapi Barcelona bergerak dalam senyap sebelum akhirnya berhasil menyambar transfer tersebut, sehingga sang pemain semakin dekat untuk mengenakan seragam Katalan alih-alih seragam "Los Merengues".

Prediksi menunjukkan bahwa nilai transfer ini akan relatif rendah, karena hanya tersisa satu musim dalam kontrak sang pemain bersama Manchester City, dan hal itu menjadikan kesepakatan ini sebagai peluang langka yang tak boleh disia-siakan.