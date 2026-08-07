Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Rodri Real Madrid Barcelona GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

Barcelona Melancarkan Pukulan Telak: Perekrutan Abad Ini Berubah Menjadi Mimpi Buruk Terparah Real Madrid

Rodri
J. Mourinho
H. Flick
Real Madrid
Barcelona
FEATURES
Elche vs Barcelona
Elche
LaLiga
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Spanyol
Portugal
Jerman

Rodri Guncang Bursa Transfer: Nyaris ke Bernabeu, Berlabuh di Camp Nou!

Dalam sebuah perkembangan yang bisa mengubah wajah persaingan antara dua raksasa sepak bola Spanyol, Rodri melayangkan pukulan telak bagi Real Madrid setelah menolak gagasan hijrah ke "Santiago Bernabeu", dan lebih memilih bergabung dengan Barcelona dalam transfer yang mungkin menjadi salah satu kesepakatan paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Klub Kerajaan sebelumnya dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengembalikan gelandang asal Spanyol tersebut ke ibu kota, namun Barcelona berhasil membalikkan keadaan dalam beberapa hari terakhir, sehingga "Camp Nou" menjadi tujuan yang paling dekat bagi peraih Ballon d'Or itu, dalam transfer yang diperkirakan akan terjadi dengan nilai lebih rendah dari nilai pasar sang pemain, mengingat ia memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester City.

Dalam langkah yang mengejutkan, Rodri memantapkan sikapnya dengan memilih Barcelona ketimbang Real Madrid, meski ada anggapan umum bahwa Klub Kerajaan memiliki keunggulan yang jelas dalam perburuan untuk mendatangkannya, demikian menurut situs "Goal".

Real Madrid sebelumnya menghidupkan kembali ketertarikan lama mereka terhadap pemain Manchester City itu setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama timnas Spanyol di Piala Dunia, akan tetapi Barcelona bergerak dalam senyap sebelum akhirnya berhasil menyambar transfer tersebut, sehingga sang pemain semakin dekat untuk mengenakan seragam Katalan alih-alih seragam "Los Merengues".

Prediksi menunjukkan bahwa nilai transfer ini akan relatif rendah, karena hanya tersisa satu musim dalam kontrak sang pemain bersama Manchester City, dan hal itu menjadikan kesepakatan ini sebagai peluang langka yang tak boleh disia-siakan.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kesempatan yang tak akan terulang

    Kesempatan untuk merekrut gelandang jangkar terbaik di dunia tidak datang setiap saat, terlebih ketika ia tersedia dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai teknisnya.

    Meski Manchester City terus berupaya membujuk sang pemain untuk memperpanjang kontraknya, laporan terbaru menegaskan bahwa klub Inggris itu siap menerima tawaran yang sedikit melampaui 60 juta pound sterling (81 juta dolar), demi menghindari kehilangan dirinya secara cuma-cuma setelah musim berakhir.

    Rodri sendiri dalam beberapa bulan terakhir telah menunjukkan keinginannya untuk kembali ke Spanyol, terutama setelah berakhirnya era Pep Guardiola di Stadion Etihad. Hal itu memperkuat perasaannya bahwa sudah tiba waktunya untuk menghadapi tantangan baru, seperti yang terjadi pada sejumlah bintang tim belakangan ini, seperti John Stones dan Bernardo Silva.

    Pemain berusia 30 tahun itu menyadari bahwa ia hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk menampilkan level terbaiknya, dan hal itulah yang membuatnya berhati-hati dalam memilih proyek olahraga yang paling sesuai untuk melanjutkan kariernya.

    • Iklan
  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Barcelona Manfaatkan Momentum Ideal

    Pada awalnya, terlihat bahwa Real Madrid memiliki keunggulan besar untuk memenangkan kesepakatan tersebut, namun Barcelona memanfaatkan perkembangan pada hari-hari terakhir dan bergerak cepat untuk masuk dengan kuat ke jalur negosiasi.

    Dan sementara Real Madrid tidak berhasil mencapai kesepakatan akhir dengan Manchester City maupun dengan pemain terkait persyaratan pribadi, Barcelona membuka saluran komunikasi langsung dengan kedua belah pihak, sehingga mendekati penyelesaian kesepakatan tersebut.

    Ketertarikan klub Katalan itu juga didorong oleh cedera serius yang dialami pemain Belanda Frenkie de Jong selama Piala Dunia, setelah ia mengalami robekan pada ligamen kolateral medial lutut, sebuah cedera yang diperkirakan akan membuatnya absen dari lapangan sekitar empat bulan, dengan kemungkinan menjalani operasi.

  • Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR

    Proyek Flick menentukan keputusan

    Dengan cepat terlihat bahwa Rodri condong untuk pindah ke Barcelona, karena ia menilai proyek olahraga yang dipimpin oleh pelatih Hansi Flick sangat cocok dengan gaya bermainnya secara ideal.

    Menurut yang dilaporkan surat kabar "The Athletic", pemain tersebut tertarik pada filosofi tim yang berbasis penguasaan bola dan sirkulasi bola, ditambah dengan keberadaan sejumlah besar rekan setimnya di timnas Spanyol di dalam ruang ganti.

    Banyak pula yang menilai bahwa Rodri memiliki karakteristik teknis yang mirip dengan yang menjadikan Sergio Busquets salah satu gelandang jangkar terhebat dalam sejarah Barcelona, hal yang memperkuat keyakinan klub bahwa ia adalah penerus ideal untuk posisi tersebut.

    Pablo Barquero, agen Rodri, menegaskan bahwa pemain tersebut telah menyampaikan keputusan akhirnya kepada Real Madrid dengan penuh rasa hormat.

    Ia mengatakan dalam pernyataan kepada stasiun radio "Cadena SER": "Sebagai bentuk penghormatan kepada Real Madrid dan penghargaan atas cara mereka memperlakukan kami, Rodri memberi tahu mereka bahwa keputusannya adalah pindah ke Barcelona."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1080610894.jpgSTEINSIEK.CH

    Kisah-kisah yang saling bertentangan

    Seperti yang biasa terjadi dalam transfer-transfer besar, media Spanyol dipenuhi dengan berbagai kabar yang saling bertentangan begitu muncul berita mengenai kedekatan Rodri dengan Barcelona.

    Beberapa laporan menyebutkan bahwa Real Madrid sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City, tetapi di saat-saat terakhir berusaha menurunkan nilai transfer tersebut, yang justru menyebabkan negosiasi berantakan.

    Sebaliknya, kabar lain menyebutkan bahwa sang pemain merasa frustrasi dengan lambannya pergerakan Real Madrid, terutama karena klub tersebut tidak bersedia membayar lebih dari 34 juta pound (46 juta dolar), yang mendorongnya untuk mengalihkan tujuannya ke Barcelona.

    Laporan lain bahkan menyebutkan bahwa Rodri sejak awal memang tidak berniat pindah ke Real Madrid, dan bahwa ia memanfaatkan ketertarikan Los Blancos untuk menekan Barcelona serta mempercepat langkah-langkahnya. Sementara itu, kabar yang lebih mengejutkan berbicara tentang adanya koordinasi antara Manchester City dan Barcelona untuk mendorong Real Madrid menaikkan tawaran finansialnya.

    Menurut laporan-laporan tersebut, gagalnya transfer ini memicu kemarahan di internal Real Madrid, di mana pelatih Jose Mourinho merasa sangat frustrasi setelah kehilangan salah satu target utamanya di bursa transfer.

    Sumber-sumber menambahkan bahwa Mourinho melakukan panggilan telepon penuh amarah kepada kepala departemen pemandu bakat Juni Calafat, mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan klub dalam menuntaskan transfer tersebut, sebelum menerima jawaban bahwa tim akan melanjutkan musim ini dengan opsi-opsi yang ada saat ini di lini tengah, setelah negosiasi gagal secara final.

LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR