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Barcelona melakukan pendekatan mengejutkan untuk merekrut Harry Kane di tengah ketidakpastian kontrak dengan Bayern Munich
Barcelona mencoba menguji minat terhadap Kane
Menurut Sport, Barcelona telah melakukan pendekatan tak terduga untuk mengetahui kesediaan Kane pindah dari Bundesliga ke La Liga. Meskipun klub belum mengajukan tawaran resmi, pihak klub telah menghubungi pihak sang penyerang untuk mengukur kesediaannya pindah ke Spotify Camp Nou. Kapten timnas Inggris ini muncul sebagai salah satu target paling diincar Barcelona pasca kepergian Lewandowski.
Penampilan Kane yang mengesankan di Piala Dunia, ditambah dengan performa produktifnya bersama Bayern Munich, semakin memperkuat kekaguman klub terhadap sang penyerang meskipun usianya sudah 32 tahun. Namun, tanggapan awal yang diterima Barcelona menunjukkan bahwa peluang transfer ini saat ini "tidak terlalu menjanjikan". Kane dikabarkan sangat puas dengan kehidupannya di Munich.
- Getty Images Sport
Kebuntuan negosiasi kontrak di Bayern
Pintu masih sedikit terbuka bagi Barcelona akibat perselisihan yang masih berlangsung antara Kane dan petinggi Bayern terkait perpanjangan kontrak. Kontrak striker tersebut akan berakhir pada 2027, dan meskipun kedua belah pihak terbuka untuk perpanjangan, mereka masih jauh berbeda pendapat mengenai durasi perjanjian baru. Kane dilaporkan bersikeras menginginkan kesepakatan yang menjamin masa depannya hingga 2030, namun Bayern hanya bersedia menawarkan perpanjangan selama dua musim tambahan.
Kane bergabung dengan Bayern pada tahun 2023 melalui kesepakatan senilai hampir €100 juta dan saat ini menerima gaji yang fantastis sebesar €25 juta per tahun. Jika tidak ada titik temu yang tercapai setelah partisipasinya di Piala Dunia berakhir, masa depannya bisa berubah. Barcelona menunggu di belakang layar untuk melihat apakah perselisihan kontrak ini berkembang menjadi peluang nyata untuk merebut masa depan sang penyerang.
Alvarez tetap menjadi prioritas
Julian Alvarez dari Atlético Madrid tetap menjadi target utama bagi Deco dan Flick. Berbeda dengan tanggapan yang diterima dari pihak Kane, pemain asal Argentina ini telah menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan Barcelona. Petinggi klub meyakini bahwa Alvarez memiliki profil yang sempurna untuk sistem taktis Flick, yang memadukan kemampuan penyelesaian akhir yang tajam dan alami dengan kerja keras di lini pertahanan serta permainan yang saling mendukung.
Upaya untuk mendatangkan penyerang nomor sembilan baru ini merupakan respons langsung terhadap tuntutan taktis Flick. Setelah merekrut Anthony Gordon, pelatih asal Jerman itu telah menegaskan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan filosofi sepak bolanya, yang menuntut para penyerang untuk berkontribusi besar dalam struktur pressing tim. Alvarez dipandang sebagai opsi yang paling layak dan tepat secara taktis yang saat ini tersedia di bursa transfer.
- Getty Images Sport
Kane berfokus pada gelar juara Piala Dunia
Untuk saat ini, Kane sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada tugas memimpin timnas Inggris di Piala Dunia; ia berupaya mempertahankan performa apiknya saat menghadapi Ghana dan menambah jumlah golnya di turnamen ini, setelah mencetak dua gol ke gawang Kroasia sehingga total golnya di turnamen ini kini mencapai 10 gol.
Dua gol yang baru-baru ini dicetak oleh striker Bayern Munich ini membuatnya menyamai rekor Gary Lineker yang telah bertahan lama sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dalam sejarah Piala Dunia, dan sang penyerang kini memiliki peluang emas untuk melampaui Lineker dan merebut rekor tersebut sepenuhnya.