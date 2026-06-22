Barcelona melakukan pendekatan mengejutkan untuk merekrut Harry Kane di tengah ketidakpastian kontrak dengan Bayern Munich

Pintu masih sedikit terbuka bagi Barcelona akibat perselisihan yang masih berlangsung antara Kane dan petinggi Bayern terkait perpanjangan kontrak. Kontrak striker tersebut akan berakhir pada 2027, dan meskipun kedua belah pihak terbuka untuk perpanjangan, mereka masih jauh berbeda pendapat mengenai durasi perjanjian baru. Kane dilaporkan bersikeras menginginkan kesepakatan yang menjamin masa depannya hingga 2030, namun Bayern hanya bersedia menawarkan perpanjangan selama dua musim tambahan.

Kane bergabung dengan Bayern pada tahun 2023 melalui kesepakatan senilai hampir €100 juta dan saat ini menerima gaji yang fantastis sebesar €25 juta per tahun. Jika tidak ada titik temu yang tercapai setelah partisipasinya di Piala Dunia berakhir, masa depannya bisa berubah. Barcelona menunggu di belakang layar untuk melihat apakah perselisihan kontrak ini berkembang menjadi peluang nyata untuk merebut masa depan sang penyerang.