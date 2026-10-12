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"Barcelona lebih besar darinya!" Mantan presiden Joan Gaspart mengecam Lionel Messi terkait tertundanya penghormatan
Mantan petinggi memperingatkan penyerang legendaris Argentina
Gaspart mengkritik Messi karena terus menunda acara penghormatan perpisahan resmi di hadapan para pendukung di Camp Nou. Tokoh senior yang memimpin klub raksasa Catalunya itu ketika sang pengatur serangan bergabung dengan La Masia menegaskan bahwa kebesaran klub berada di atas individu mana pun. Hubungan yang dingin antara Messi dan Laporta tetap menjadi kendala utama bagi terselenggaranya acara perpisahan yang layak sejak kepergiannya pada 2021.
- Xinhua
Pengurus senior menuntut pengembalian tanpa syarat
Pria berusia 82 tahun itu segera menegaskan peran penting Barcelona dalam membentuk karier Messi. Ia menuntut Messi memberi penghormatan kepada para suporter, siapa pun yang duduk di jajaran direksi.
Berbicara dalam siniar 'Solo para cules', Gaspart meluapkan kekesalannya: "Leo adalah pesepakbola yang kehebatannya tak terbantahkan, yang terbaik di dunia, dan pemain hebat. Hanya ada satu hal yang tidak boleh ia lupakan: Barcelona lebih besar daripada dirinya, dan ia harus berhati-hati, ia harus berhati-hati.
"Saya mengatakan ini karena rasa sayang yang telah lama saya miliki kepada pemain yang saya rekrut ketika ia berusia 13 tahun dan saya menjabat presiden Barcelona: ia harus berhati-hati. Barcelona lebih besar daripada dirinya sebagai individu."
Ancaman boikot keras menyusul ultimatum
Gaspart memperingatkan bahwa kesabarannya mulai menipis dan berjanji akan memboikot acara penghormatan apa pun jika sang penyerang bersikeras menunggu pergantian kepemimpinan klub.
Melanjutkan pernyataannya di siniar yang sama, mantan presiden itu menolak menerima syarat-syarat politis: "Dia pemain hebat, yang terbaik di dunia, sebagian berkat Barca, meski saya tidak akan mengatakan berapa persennya. Karena itu, dia tidak boleh melupakannya. Untuk saat ini, saya masih memberinya waktu, tetapi akan tiba saatnya saya merasa terganggu jika Tuan Messi memasang hambatan sekecil apa pun untuk datang ke Barca dan mengucapkan selamat tinggal kepada para suporter.
"Siapa pun presidennya, siapa pun presidennya, dia harus datang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Barca. Jika Leo Messi baru datang untuk mengucapkan selamat tinggal setelah Laporta tidak lagi di sini, dan menolak datang karena Laporta adalah presiden, saya tidak akan memberinya penghormatan. Memangnya dia pikir dia siapa? Dia menjadikan kedatangannya ke Barcelona bergantung pada ada atau tidaknya Laporta. Jika Laporta tidak ada di sana [karena syarat itu], saya tidak akan menghadiri acara penghormatan tersebut."
- AFP
Pengatur serangan veteran akhiri kiprah bersama tim nasional
Messi baru-baru ini mengakhiri karier internasionalnya bersama Argentina setelah kemenangan 3-0 atas Benin pada Selasa, 6 Oktober. Playmaker berusia 39 tahun itu kini mencurahkan seluruh perhatiannya pada sisa komitmennya bersama Inter Miami di Amerika Serikat, tempat kontraknya berlaku hingga penghujung 2028. Sementara itu, Barcelona masih menunggu lampu hijau yang pasti dari ikon mereka agar acara perpisahan yang telah lama tertunda itu akhirnya dapat digelar.
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