Pria berusia 82 tahun itu segera menegaskan peran penting Barcelona dalam membentuk karier Messi. Ia menuntut Messi memberi penghormatan kepada para suporter, siapa pun yang duduk di jajaran direksi.

Berbicara dalam siniar 'Solo para cules', Gaspart meluapkan kekesalannya: "Leo adalah pesepakbola yang kehebatannya tak terbantahkan, yang terbaik di dunia, dan pemain hebat. Hanya ada satu hal yang tidak boleh ia lupakan: Barcelona lebih besar daripada dirinya, dan ia harus berhati-hati, ia harus berhati-hati.

"Saya mengatakan ini karena rasa sayang yang telah lama saya miliki kepada pemain yang saya rekrut ketika ia berusia 13 tahun dan saya menjabat presiden Barcelona: ia harus berhati-hati. Barcelona lebih besar daripada dirinya sebagai individu."