Meski aksi di lapangan menghibur, pertandingan ini berdampak buruk secara fisik bagi kedua skuad. Paris Saint-Germain kehilangan Ousmane Dembele akibat dugaan masalah pada paha dalam 20 menit pertama, sehingga Ferran Torres harus masuk menghadapi mantan klubnya.

Situasi semakin memburuk pada babak kedua setelah tuan rumah kehilangan dua pemain dalam satu rangkaian kejadian. Khvicha Kvaratskhelia membutuhkan bantuan tim medis setelah lututnya bermasalah saat berduel di udara dengan Xavi Espart, sementara kapten klub Marquinhos juga terpaksa ditarik keluar dalam rangkaian kejadian yang sama.

Barcelona pun tak luput dari dampak fisik pertandingan tersebut. Dani Olmo hanya bertahan 27 menit sebelum mengalami benturan, sehingga Fermin Lopez masuk menggantikannya pada fase awal laga yang berlangsung sengit.



