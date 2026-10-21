AFP
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Barcelona laporkan PSG ke UEFA atas tifo Halloween ‘agresif’ yang menampilkan gergaji mesin dan lambang yang dihancurkan dalam duel Liga Champions
Gergaji mesin dan piroteknik di Parc des Princes
Menjelang kick-off di Paris, suporter tuan rumah yang berada di belakang salah satu gawang membentangkan spanduk raksasa bertema horor. Spanduk itu menampilkan sosok bertopeng yang menggunakan gergaji mesin untuk mencabik-cabik lambang klub Barcelona. Gambar tersebut disertai pesan bernada ancaman: "Pembantaian ala Paris."
Para suporter menambah suasana mencekam dengan menyalakan piroteknik untuk meniru percikan api yang beterbangan dari mata gergaji mesin. Aksi agresif sebelum pertandingan itu dilaporkan membuat delegasi tim tamu geram, sehingga Barcelona melaporkan juara Prancis tersebut kepada badan pengatur sepak bola Eropa, menurut ESPN.
- Getty Images Sport
Daftar pemain cedera yang merugikan kian panjang di Paris
Meski aksi di lapangan menghibur, pertandingan ini berdampak buruk secara fisik bagi kedua skuad. Paris Saint-Germain kehilangan Ousmane Dembele akibat dugaan masalah pada paha dalam 20 menit pertama, sehingga Ferran Torres harus masuk menghadapi mantan klubnya.
Situasi semakin memburuk pada babak kedua setelah tuan rumah kehilangan dua pemain dalam satu rangkaian kejadian. Khvicha Kvaratskhelia membutuhkan bantuan tim medis setelah lututnya bermasalah saat berduel di udara dengan Xavi Espart, sementara kapten klub Marquinhos juga terpaksa ditarik keluar dalam rangkaian kejadian yang sama.
Barcelona pun tak luput dari dampak fisik pertandingan tersebut. Dani Olmo hanya bertahan 27 menit sebelum mengalami benturan, sehingga Fermin Lopez masuk menggantikannya pada fase awal laga yang berlangsung sengit.
PSG hentikan start sempurna Barcelona
Di tengah kekacauan di tribune dan ruang perawatan, PSG meraih kemenangan 4-2 lewat permainan efektif untuk mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Champions. Desire Doue membuka keunggulan lewat tendangan mendatar yang menutup babak pertama dominan PSG. Dalam 45 menit pertama, Barcelona menghadapi 10 tembakan tepat sasaran, catatan pertahanan terburuk mereka dalam satu babak sejak musim 2003-04.
Raksasa Catalunya itu bangkit dengan gigih dan dua kali menyamakan kedudukan lewat Xavi Espart dan Lamine Yamal. Namun, gol Vitinha dan Fabian Ruiz pada fase akhir pertandingan memastikan poin penuh bagi juara bertahan Eropa tersebut.
Hasil di Parc des Princes itu membuat Barcelona menelan kekalahan pertama musim ini. Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri rentetan 11 kemenangan beruntun pemuncak klasemen La Liga itu.
- AFP
Laga-laga besar di kompetisi domestik menanti
Kedua tim besar itu menghadapi ujian berat di kompetisi domestik akhir pekan ini setelah menjalani laga Eropa yang menguras tenaga. Barcelona harus segera memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menjamu rival sengitnya, Real Madrid, dalam duel El Clasico yang sangat dinantikan.
Sementara itu, PSG menghadapi duel papan atas melawan Lyon di Ligue 1. Luis Enrique harus merotasi skuadnya secara besar-besaran demi menjaga momentum tim sambil menunggu hasil pemeriksaan medis penting terhadap beberapa pemain inti.
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