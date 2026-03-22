Kabar terbarunya adalah bahwa Koundé bukanlah pemain yang tak tersentuh dan, justru, ia tersedia di bursa transfer jika ada tawaran yang menarik. Hal ini terjadi meskipun pemain asal Prancis tersebut telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barça musim panas lalu hingga tahun 2030, disertai dengan pemotongan gaji yang kini turun menjadi 6,5 juta euro.





Namun, beberapa tahun terakhir ini tidak berjalan sesuai harapan sang pemain. Di satu sisi, banyak cedera yang memengaruhi menit bermainnya. Bahkan saat ini Koundé sedang absen karena cedera pada otot biseps femoralis di lutut kirinya. Di sisi lain, beberapa ketidakcocokan taktis dengan Flick telah membuatnya terpinggirkan, dibandingkan dengan pemanfaatan penuh yang dilakukan Xavi terhadapnya. Pelatih asal Catalunya itulah yang meyakinkannya untuk pindah ke Catalunya dan menolak tawaran Chelsea. “Saya memilih Barça justru karena Xavi berjanji bahwa sebagian besar waktu saya akan bermain sebagai bek tengah,” kata pemain Prancis itu. Hal yang dilakukannya bersama mantan pelatihnya dan yang justru semakin jarang dilakukannya bersama pelatih asal Jerman yang memainkannya sebagai bek sayap dan dengannya ia juga sering berselisih pendapat terkait pertahanan yang sangattinggi yang diterapkan timnya dan yang sering membuatnya kesulitan.