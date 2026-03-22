Perubahan besar-besaran tampaknya akan terjadi di Barcelona. Tim asuhan Flick kemungkinan akan mengalami perombakan besar-besaran pada musim panas ini dan harus berpisah dengan banyak pemain kunci dari era yang dimulai saat pelatih asal Jerman itu memimpin, era yang telah membawa begitu banyak trofi bagi klub Blaugrana (dan mungkin masih akan membawa lebih banyak lagi). Di antara para pemain yang mungkin meninggalkan Catalonia (mulai dari Szczesny hingga Christensen, bahkan Lewandowski), nama yang tak terduga mungkin segera bergabung: Jules Koundé.
Seperti diungkapkan oleh Matteo Moretto di Marca, Barcelona bersedia mendengarkan tawaran untuk pemain Prancis tersebut yang tidak lagi dianggap tak tergantikan. Menurut pakar transfer tersebut, jika ada tawaran yang bagus untuk mantan pemain Sevilla itu, Barcelona akan mempertimbangkannya dan bersedia menerimanya, asalkan sesuai dengan tuntutan klub.