FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
Barcelona, Koundé di bursa transfer: ia akan hengkang jika ada tawaran yang tepat. Siapa yang menginginkannya dan kemungkinan pertukaran dengan Bastoni dari Inter

Berita terbaru dari Barcelona: Koundé bisa hengkang, inilah klub yang berpotensi merekrutnya.

Perubahan besar-besaran tampaknya akan terjadi di Barcelona. Tim asuhan Flick kemungkinan akan mengalami perombakan besar-besaran pada musim panas ini dan harus berpisah dengan banyak pemain kunci dari era yang dimulai saat pelatih asal Jerman itu memimpin, era yang telah membawa begitu banyak trofi bagi klub Blaugrana (dan mungkin masih akan membawa lebih banyak lagi). Di antara para pemain yang mungkin meninggalkan Catalonia (mulai dari Szczesny hingga Christensen, bahkan Lewandowski), nama yang tak terduga mungkin segera bergabung: Jules Koundé.


Seperti diungkapkan oleh Matteo Moretto di Marca, Barcelona bersedia mendengarkan tawaran untuk pemain Prancis tersebut yang tidak lagi dianggap tak tergantikan. Menurut pakar transfer tersebut, jika ada tawaran yang bagus untuk mantan pemain Sevilla itu, Barcelona akan mempertimbangkannya dan bersedia menerimanya, asalkan sesuai dengan tuntutan klub.

    Kabar terbarunya adalah bahwa Koundé bukanlah pemain yang tak tersentuh dan, justru, ia tersedia di bursa transfer jika ada tawaran yang menarik. Hal ini terjadi meskipun pemain asal Prancis tersebut telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barça musim panas lalu hingga tahun 2030, disertai dengan pemotongan gaji yang kini turun menjadi 6,5 juta euro.


    Namun, beberapa tahun terakhir ini tidak berjalan sesuai harapan sang pemain. Di satu sisi, banyak cedera yang memengaruhi menit bermainnya. Bahkan saat ini Koundé sedang absen karena cedera pada otot biseps femoralis di lutut kirinya. Di sisi lain, beberapa ketidakcocokan taktis dengan Flick telah membuatnya terpinggirkan, dibandingkan dengan pemanfaatan penuh yang dilakukan Xavi terhadapnya. Pelatih asal Catalunya itulah yang meyakinkannya untuk pindah ke Catalunya dan menolak tawaran Chelsea. “Saya memilih Barça justru karena Xavi berjanji bahwa sebagian besar waktu saya akan bermain sebagai bek tengah,” kata pemain Prancis itu. Hal yang dilakukannya bersama mantan pelatihnya dan yang justru semakin jarang dilakukannya bersama pelatih asal Jerman yang memainkannya sebagai bek sayap dan dengannya ia juga sering berselisih pendapat terkait pertahanan yang sangattinggi yang diterapkan timnya dan yang sering membuatnya kesulitan.

    Koundé, yang kini tak lagi dianggap krusial, sedang dipasarkan. Barcelona mengharapkan tawaran yang sesuai dengan nilai sang pemain (sekitar 50 juta euro) dan diperkirakan tawaran tersebut akan datang dari klub besar Liga Premier. Seperti yang telah disebutkan, sebelumnya Chelsea sempat mempertimbangkannya dengan serius, namun kalah tipis dari Barcelona di detik-detik terakhir. Di masa depan, hal ini mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi Manchester City.


    Direktur olahraga Barça, Deco, telah mengonfirmasi bahwa tim asuhan Guardiola telah menanyakan ketersediaan Koundé pada musim panas lalu. “Merekasedang mencari bek sayap dan menanyakan kepada kami apakah Koundé tersedia di bursa transfer. Namun, kami menjawab tidak, sehingga tidak ada tawaran maupun negosiasi apa pun.”


    Sulit membayangkan, saat ini, bahwa klub lain bisa ikut campur dalam perburuan pemain ini. PSG mungkin akan bergerak untuk Koundé, sementara dari Italia belum ada konfirmasi mengenai rumor pertukaran dengan Bastoni. Bek tengah Inter memang termasuk dalam daftar pemain yang dipantau oleh Barcelona untuk menggantikannya, namun ide untuk merancang negosiasi antara dua bek terbaik di kancah internasional saat ini terbilang rumit.

