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Barcelona kian dekat merekrut Gabriel Jesus setelah dokumen dipertukarkan dengan Arsenal jelang tes medis dan kontrak
Barcelona amankan kesepakatan murah untuk Jesus
Juara La Liga Barcelona telah melakukan langkah tegas di bursa transfer dengan mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Jesus. Raksasa Catalan itu mengalihkan perhatian mereka kepada pemain Brasil berusia 29 tahun tersebut setelah gagal mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Barcelona dan Arsenal kini telah saling bertukar dokumen untuk transfer Gabriel Jesus, yang menandakan bahwa kepindahan ini memasuki tahap akhir.
Jesus meninggalkan Emirates Stadium setelah empat musim, setelah bergabung dari Manchester City pada 2022. Selama bermain di bawah asuhan Mikel Arteta, penyerang itu mencatatkan 123 penampilan di semua kompetisi, mencetak 32 gol dan menyumbang 22 assist. Kepergiannya terjadi pada saat ia telah turun dalam urutan pilihan di London, dengan nama-nama seperti Kai Havertz dan rekrutan baru Viktor Gyokeres lebih dipilih untuk peran penyerang tengah.
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Jesus dijadwalkan menjalani tes medis
Jesus diperkirakan akan tiba di Barcelona besok untuk menjalani tes medis sebelum menuntaskan formalitas dan menandatangani kontraknya dengan raksasa Spanyol tersebut. Menurut Romano, pemain berusia 29 tahun itu akan menandatangani kesepakatan hingga Juni 2028, dengan opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya untuk periode tambahan.
Transfer ini menjadi babak baru dalam karier Jesus setelah masa baktinya bersama Arsenal, usai bergabung dengan klub London tersebut dari Manchester City pada 2022. Penyerang Brasil itu menikmati awal yang mengesankan di Emirates, tetapi kesulitan menjaga konsistensi dan mendapatkan waktu bermain reguler pada tahun-tahun terakhirnya di London utara.
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Flick menemukan nomor sembilan barunya
Kedatangan Jesus di Spotify Camp Nou dipandang sebagai kebutuhan taktis bagi Hansi Flick, yang lantang menyuarakan perlunya seorang penyerang tengah alami setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Laporan menyebutkan bahwa striker Brasil itu akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun, memberi Barca seorang veteran serbabisa yang dapat bermain di mana saja di lini depan.
Jesus dijadwalkan tiba di terminal penerbangan pribadi di Barcelona pada Senin sore untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, presentasi resmi pemain internasional Brasil itu akan berlangsung pada Selasa.
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Arsenal bersiap mencatat penjualan pemecah rekor
Saat Jesus menuju Spanyol, Gabriel lainnya sedang bersiap untuk kepindahan menguntungkan dari Emirates. Winger Gabriel Martinelli berada di ambang kepindahan sensasional ke Liga Pro Saudi, dengan Al-Hilal menuntaskan kesepakatan yang akan memecahkan rekor penjualan pemain Arsenal.
Arsenal dikabarkan akan menerima biaya tetap sebesar £60 juta untuk pemain 25 tahun itu, yang tidak dianggap sebagai bagian sentral dari rencana Arteta pada masa depan. Kepergiannya, dikombinasikan dengan penjualan Jesus, menjadi perombakan signifikan di lini serang yang menjuarai liga hanya beberapa bulan lalu.
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