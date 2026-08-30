Juara La Liga Barcelona telah melakukan langkah tegas di bursa transfer dengan mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Jesus. Raksasa Catalan itu mengalihkan perhatian mereka kepada pemain Brasil berusia 29 tahun tersebut setelah gagal mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Barcelona dan Arsenal kini telah saling bertukar dokumen untuk transfer Gabriel Jesus, yang menandakan bahwa kepindahan ini memasuki tahap akhir.

Jesus meninggalkan Emirates Stadium setelah empat musim, setelah bergabung dari Manchester City pada 2022. Selama bermain di bawah asuhan Mikel Arteta, penyerang itu mencatatkan 123 penampilan di semua kompetisi, mencetak 32 gol dan menyumbang 22 assist. Kepergiannya terjadi pada saat ia telah turun dalam urutan pilihan di London, dengan nama-nama seperti Kai Havertz dan rekrutan baru Viktor Gyokeres lebih dipilih untuk peran penyerang tengah.