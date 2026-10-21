Pemain timnas Spanyol itu akan segera menjalani pemindaian MRI setibanya kembali di Katalonia untuk memastikan apakah ia mengalami robekan total pada otot adduktor atau regangan otot yang lebih ringan. Tim medis Barcelona berharap sang juara Piala Dunia tidak harus menepi lama, meski hasil pemeriksaan awal dari Spanyol tidak banyak memberi ketenangan bagi staf pelatih.

Menurut laporan awal dari Diario AS, pemeriksaan pendahuluan mengindikasikan robekan pada otot adduktor kirinya, yang akan membuat Olmo menepi sekitar satu bulan. Diagnosis itu menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan staf teknis, sebab kehilangan pengatur permainan utama mereka di lini tengah akan menghilangkan dimensi kreativitas yang penting pada titik krusial dalam jadwal musim gugur.