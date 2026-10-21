AFP
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Barcelona khawatir Dani Olmo bisa absen di El Clasico dan menepi hingga lima pekan setelah diduga mengalami robekan otot aduktor saat melawan PSG
Raksasa Katalonia mendapat dua pukulan sekaligus
Flick menyaksikan rekor tak terkalahkan timnya terhenti di Paris ketika Olmo mengalami cedera otot pada saat yang tidak tepat. Gelandang serang itu harus berhenti bermain pada awal laga yang berlangsung sengit dan digantikan Fermin Lopez sebelum gol-gol di pengujung laga dari Vitinha dan Fabian Ruiz memastikan hasil pertandingan. Kiper Joan Garcia mencatatkan sepuluh penyelamatan gemilang, tetapi tim tamu akhirnya menelan kekalahan pertama mereka musim ini.
- AFP
Pemeriksaan lanjutan menentukan perkiraan waktu pemulihan
Pemain timnas Spanyol itu akan segera menjalani pemindaian MRI setibanya kembali di Katalonia untuk memastikan apakah ia mengalami robekan total pada otot adduktor atau regangan otot yang lebih ringan. Tim medis Barcelona berharap sang juara Piala Dunia tidak harus menepi lama, meski hasil pemeriksaan awal dari Spanyol tidak banyak memberi ketenangan bagi staf pelatih.
Menurut laporan awal dari Diario AS, pemeriksaan pendahuluan mengindikasikan robekan pada otot adduktor kirinya, yang akan membuat Olmo menepi sekitar satu bulan. Diagnosis itu menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan staf teknis, sebab kehilangan pengatur permainan utama mereka di lini tengah akan menghilangkan dimensi kreativitas yang penting pada titik krusial dalam jadwal musim gugur.
Bertambahnya pemain yang tumbang mengganggu ritme skuad
Absennya Olmo yang berkepanjangan semakin memperparah krisis di lini pertahanan dan tengah yang dihadapi Flick. Sang pengatur serangan menyusul Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Jules Kounde ke ruang perawatan.
Kekalahan dari tim asal Paris itu juga mengakhiri secara mendadak awal musim 2026-27 Barcelona yang gemilang. Sebelumnya, mereka mencatat 11 kemenangan beruntun dan mencetak 50 gol di semua kompetisi. Ketajaman itu terhenti dalam laga terbuka yang berlangsung sengit, dengan total 40 tembakan dan 11 peluang besar. Juara Prancis itu memaksa Garcia melakukan sepuluh penyelamatan pada babak pertama, jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak yang dihadapi Barcelona sebelum jeda di kompetisi ini sejak 2003-04.
Kemenangan berkesan itu juga membuat mantan pelatih Barcelona, Luis Enrique, menyamai rekor PSG berupa 13 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di kompetisi Eropa.
- PsnewZ
Laga-laga krusial menguji skuad yang menipis
Olmo hampir pasti absen dalam laga akbar El Clasico pada Minggu melawan rival bebuyutan, Madrid, di Camp Nou. Jika perkiraan waktu pemulihan selama lima pekan terkonfirmasi, Flick juga akan kehilangan sang pengatur serangan untuk laga-laga mendatang melawan Alaves, Aston Villa, Atletico Madrid, Villarreal, dan Sabah. Karena itu, pelatih asal Jerman tersebut harus mengandalkan pilihan pemain tengah yang tersisa untuk mempertahankan keunggulan mereka di La Liga dan tetap berada di jalur yang tepat di kompetisi Eropa.
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