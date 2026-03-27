Barcelona khawatir akan hal terburuk menimpa Raphinha, sementara Carlo Ancelotti menjelaskan alasan pergantian pemain sayap Brasil itu pada babak pertama saat melawan Prancis
Kegagalan dini di Boston
Pertandingan persahabatan di Gillette Stadium menandai penampilan ke-37 Raphinha bersama tim nasional sejak debutnya pada 2021, namun laga tersebut berakhir lebih awal bagi pemain berusia 28 tahun itu. Meskipun memulai pertandingan dengan gemilang di mana ia merepotkan barisan pertahanan Prancis dengan pergerakan tanpa bola yang menjadi ciri khasnya, bintang Barcelona ini gagal tampil di babak kedua, dan ketidakhadirannya terasa saat tim Prancis yang hanya bermain dengan 10 orang mempertahankan keunggulan mereka, membuat Ancelotti harus menjawab pertanyaan mengenai seberapa parah kondisi fisik sang pemain sayap tersebut.
Menurut Mundo Deportivo, staf medis Barcelona telah menghubungi Raphinha dan sangat khawatir bahwa ia mengalami cedera yang mungkin membuatnya absen untuk sementara waktu.
Penilaian taktis Ancelotti
Terlepas dari hasilnya, Ancelotti dengan cepat membela penampilan para penyerang utamanya sambil menjelaskan alasan medis di balik pergantian pemain pada babak pertama. Pelatih asal Italia itu lebih mengutamakan kesehatan para pemainnya daripada mengejar hasil dalam laga pemanasan.
Ancelotti mengatakan kepada wartawan: "Saya pikir Raphinha bermain sangat baik. Dia mengalami ketidaknyamanan otot di akhir babak pertama dan kami harus menggantikannya, tetapi dia memiliki banyak peluang dan pergerakan yang sangat baik tanpa bola. Dan Vini selalu berusaha; dia selalu membuat perbedaan. Seorang penyerang tidak selalu bisa mencetak gol, tetapi kerja keras yang dilakukan keduanya sangat baik."
Mengabaikan sorakan untuk Neymar
Kekalahan di Boston terjadi di tengah sorakan para penggemar yang menuntut kehadiran Neymar yang tidak diturunkan, namun Ancelotti tetap teguh dalam dukungannya terhadap para pemain yang menunjukkan karakter saat menghadapi tim favorit Piala Dunia. Ia mengatakan: "Saat ini kita harus membicarakan mereka yang ada di sini, yang bermain, yang memberikan segalanya, yang menunjukkan karakter, yang bekerja sangat keras. Dan saya puas. Saya pikir pertandingan hari ini membuat saya sangat yakin bahwa kita bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Saya tidak ragu akan hal itu."
Tes kebugaran di Florida
Brasil kini akan bertandang ke Orlando untuk menghadapi Kroasia pada hari Selasa, sebuah pertandingan yang menjadi laga uji coba terakhir yang sangat dinanti menjelang dimulainya Piala Dunia pada bulan Juni. Keikutsertaan Raphinha masih diragukan, dan Ancelotti mungkin akan memilih untuk memberikan kesempatan kepada Henrique sebagai starter guna membangun ritme permainannya. Tim medis akan memantau pemulihan sang pemain sayap dengan cermat, karena absennya Raphinha dalam waktu lama akan menjadi pukulan telak bagi ambisi Barcelona di kompetisi domestik serta persiapan timnas Brasil.