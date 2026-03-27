Barcelona khawatir akan hal terburuk menimpa Raphinha, sementara Carlo Ancelotti menjelaskan alasan pergantian pemain sayap Brasil itu pada babak pertama saat melawan Prancis

Pertandingan persahabatan di Gillette Stadium menandai penampilan ke-37 Raphinha bersama tim nasional sejak debutnya pada 2021, namun laga tersebut berakhir lebih awal bagi pemain berusia 28 tahun itu. Meskipun memulai pertandingan dengan gemilang di mana ia merepotkan barisan pertahanan Prancis dengan pergerakan tanpa bola yang menjadi ciri khasnya, bintang Barcelona ini gagal tampil di babak kedua, dan ketidakhadirannya terasa saat tim Prancis yang hanya bermain dengan 10 orang mempertahankan keunggulan mereka, membuat Ancelotti harus menjawab pertanyaan mengenai seberapa parah kondisi fisik sang pemain sayap tersebut.

Menurut Mundo Deportivo, staf medis Barcelona telah menghubungi Raphinha dan sangat khawatir bahwa ia mengalami cedera yang mungkin membuatnya absen untuk sementara waktu.