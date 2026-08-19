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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Barcelona kembali mengincar Lautaro Martinez, posisi Inter. Pertemuan dengan agennya di Madrid, dia menjadi target nomor satu Flick dan Deco setelah penolakan untuk Julian Alvarez

Inter
Barcelona
L. Martinez

Setelah berbulan-bulan rumor dan berbagai gagasan, kali ini Barcelona mulai benar-benar serius untuk mencoba merebut penyerang tengah Argentina itu dari Inter.

Barcelona bisa menjadi ancaman terbesar pada pekan-pekan bursa transfer ini bagi semua tim yang memiliki penyerang tengah yang mobile dalam skuadnya. Klub Catalunya itu, yang sepanjang musim panas mengejar impian untuk membawa Julian Alvarez dari Atletico Madrid mengenakan seragam blaugrana, mulai mengalihkan target karena dari kubu Rojiblanca Madrid hanya datang penolakan.

Maka, seperti dilaporkan Gerard Romero, streamer ternama, sosok di balik podcast Jijantes, duta Kings League, dan kerap menjadi orang dalam bursa transfer untuk dua raksasa Spanyol berkat hubungan langsungnya dengan banyak tokoh dari kedua tim, klub Catalunya itu telah membuka berkas baru untuk lini serangnya dan mulai bernegosiasi untuk mencoba merebut kapten Inter, Lautaro Martinez.

  • Bekerja dengan Lautaro

    Setelah penolakan dari Julian Alvarez, Barcelona telah memutuskan bahwa Lautaro Martinez akan menjadi target nomor satu yang mulai mereka garap dalam beberapa hari ini. Negosiasi ini jelas sulit, tetapi menurut Gerard Romero, klub asal Catalunya itu memahami bahwa ada celah dari sisi sang pemain untuk mencoba membahas kepindahannya ke Catalunya dalam beberapa pekan terakhir bursa transfer ini.

    • Iklan

  • Pertemuan dengan agen

    Masih menurut Gerard Moreno, dalam beberapa hari terakhir di Madrid telah berlangsung pertemuan antara Deco dan agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano. Dari pihak perwakilan sang pemain, telah datang lampu hijau untuk transfer penyerang Argentina itu ke Barcelona.

  • INTER TIDAK INGIN MENJUALNYA

    Perlu diingat bahwa lewat perpanjangan kontrak terakhir, Lautaro Martinez dan Inter sepakat menghapus klausul pelepasan yang bernilai 120 juta euro dan memiliki masa berlaku terbatas. Klausul itu kini sudah tidak ada lagi dan siapa pun yang ingin mencoba membawa kapten Argentina itu pergi dari Milan, mau tak mau harus bernegosiasi dengan Inter, yang sama seperti Atletico dalam kasus Julian Alvarez, saat ini tidak punya keinginan untuk melepas kapten mereka. Tentu, semuanya akan bergantung pada tawaran yang datang karena jika memang benar-benar di luar harga pasar maka setidaknya hal itu tak terhindarkan akan dipertimbangkan juga (lebih oleh fund karena alasan yang jelas ketimbang oleh manajemen Italia).

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