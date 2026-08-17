Dengan opsi lain yang sudah habis, penyerang Arsenal Gyokeres muncul sebagai solusi potensial bagi juara Spanyol itu, menurut El Chiringuito. Penyerang Swedia itu tiba di Emirates dengan ekspektasi tinggi setelah menjalani periode yang produktif di Sporting CP, tetapi ia kesulitan mempertahankan peran sebagai starter secara konsisten di bawah Mikel Arteta.

Gyokeres mampu mencetak 20 gol musim lalu, tetapi ia kehilangan tempatnya di starting XI saat perburuan gelar memasuki fase akhir karena Kai Havertz menjadi titik fokus pilihan bagi Arsenal. Kurangnya jaminan menit bermain itu kembali terlihat dalam kemenangan Community Shield atas Manchester City, ketika Gyokeres hanya mendapat cameo selama 15 menit dari bangku cadangan.

Fabrizio Romano menambahkan bahwa spekulasi seputar transfer tersebut bisa meningkat dalam dua pekan ke depan, meski saat ini belum ada kontak resmi antara kedua klub.



