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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Barcelona incar bintang Arsenal yang mengejutkan saat Hansi Flick membidik pengganti setelah Ferran Torres bergabung dengan PSG

Transfers
Barcelona
Arsenal
Premier League
LaLiga
V. Gyoekeres

Barcelona muncul sebagai kandidat mengejutkan untuk merekrut striker Arsenal Viktor Gyokeres seiring Hansi Flick berupaya membangun ulang lini depannya setelah kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain. Penyerang internasional Swedia itu, yang baru pindah ke Emirates Stadium dari Sporting CP pada musim panas lalu, kabarnya sedang dipertimbangkan sebagai alternatif utama setelah Barcelona menemui jalan buntu dalam upaya mereka mengejar target-target lain berprofil tinggi.

  • Flick mencari tambahan amunisi lini serang

    Upaya Barcelona untuk mendapatkan nomor sembilan baru mengambil arah mengejutkan ke London utara ketika klub itu menjalani musim panas dengan transisi besar. Setelah kepergian Robert Lewandowski dan hengkangnya Torres ke PSG, Flick telah menegaskan perlunya kedalaman skuad yang lebih besar.

    Ahli taktik asal Jerman itu terpaksa melihat target alternatif setelah langkah untuk prioritas jangka panjang Julian Alvarez menemui jalan buntu. Meski penyerang internasional Argentina itu sebelumnya terbuka untuk pindah, petinggi Atletico Madrid tetap teguh pada sikap mereka untuk tidak menjual ke rival domestik.


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    Gyokeres muncul sebagai target mengejutkan

    Dengan opsi lain yang sudah habis, penyerang Arsenal Gyokeres muncul sebagai solusi potensial bagi juara Spanyol itu, menurut El Chiringuito. Penyerang Swedia itu tiba di Emirates dengan ekspektasi tinggi setelah menjalani periode yang produktif di Sporting CP, tetapi ia kesulitan mempertahankan peran sebagai starter secara konsisten di bawah Mikel Arteta.

    Gyokeres mampu mencetak 20 gol musim lalu, tetapi ia kehilangan tempatnya di starting XI saat perburuan gelar memasuki fase akhir karena Kai Havertz menjadi titik fokus pilihan bagi Arsenal. Kurangnya jaminan menit bermain itu kembali terlihat dalam kemenangan Community Shield atas Manchester City, ketika Gyokeres hanya mendapat cameo selama 15 menit dari bangku cadangan.

    Fabrizio Romano menambahkan bahwa spekulasi seputar transfer tersebut bisa meningkat dalam dua pekan ke depan, meski saat ini belum ada kontak resmi antara kedua klub.


  • Arsenal siap melakukan perombakan skuad besar-besaran

    Potensi kepergian Gyokeres datang pada saat Arsenal sedang aktif berupaya memangkas skuad yang gemuk. Sejumlah pemain pelapis saat ini berada di ambang dilepas saat Arteta menyiapkan timnya untuk kembali memburu gelar. Reiss Nelson saat ini sedang dalam pembicaraan dengan West Ham, sementara Fabio Vieira diperkirakan akan kembali ke Hamburg.

    Spekulasi lebih lanjut juga berkembang mengenai masa depan Ethan Nwaneri dan Gabriel Martinelli setelah keduanya dicoret dari skuad pertandingan untuk kemenangan di Principality Stadium. Menanggapi keputusan sulit terkait pilihannya, Arteta mengungkapkan frustrasinya kepada TNT Sports: "Sangat menyedihkan karena mereka tidak tersedia. Saya sudah berjuang dengan Premier League untuk memperpanjang dan mengakomodasi lebih banyak pemain dalam skuad karena mereka pantas berada di skuad, tidak ada keraguan soal itu."


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    Keputusan krusial membayangi

    Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, sorotan tetap tertuju pada Gyokeres dan apakah Barcelona bisa mendanai kesepakatan yang memenuhi valuasi Arsenal. Meski Arsenal terbuka untuk merampingkan skuadnya, kehilangan opsi penyerang utama pada fase akhir bursa transfer kemungkinan akan membuat mereka harus mencari pengganti.

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