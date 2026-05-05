Newcastle United v Sunderland - Premier League
Moataz Elgammal

Barcelona ikut memburu Anthony Gordon setelah direktur olahraga Deco bertemu dengan agen bintang Newcastle tersebut di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Bayern Munich

Barcelona telah ikut bersaing untuk merekrut pemain sayap Newcastle United, Anthony Gordon. Klub asal Catalunya itu sedang gencar-gencarnya mencari penyerang dinamis untuk memperkuat lini serang mereka menjelang bursa transfer musim panas. Direktur olahraga Deco telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan sang pemain di Catalunya, namun Bayern Munich tetap menjadi pesaing berat dalam perebutan tanda tangannya.

  • Deco mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Gordon

    Menurut RAC1, Barcelona kini mengalihkan perhatian mereka ke Tyneside dalam upaya mencari pemain sayap. Direktur olahraga Deco, bersama Bojan Krkic, baru-baru ini mengadakan pertemuan di Ciutat Esportiva Joan Gamper dengan agen Will Salthouse dan Adam Dugdale dari Unique Sports.

    Gordon telah muncul sebagai target prioritas bagi Blaugrana, yang telah berbulan-bulan mencari penyerang yang mampu beradaptasi dengan skema taktis mereka. Pemain sayap asal Inggris ini telah menjadi pemain kunci bagi timnya saat ini musim ini.

    Kendala keuangan mempersulit kemungkinan transfer

    Meskipun Barcelona benar-benar tertarik, mendapatkan tanda tangan pemain asal Inggris tersebut akan menjadi tugas yang rumit bagi mereka. Pemain tersebut terikat kontrak dengan Newcastle hingga tahun 2030, yang memberikan klub Liga Premier itu posisi tawar yang kuat. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub Inggris tersebut telah menerima tawaran mendekati €80 juta, sebuah harga yang menjadi hambatan besar bagi tim asal Catalunya itu, yang saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian senilai €30 juta untuk Marcus Rashford.

  • Bayern Munich muncul sebagai pesaing yang tangguh

    Barcelona bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang memantau situasi ini dengan cermat. Dilaporkan bahwa Bayern Munich telah mengamati penyerang berusia 25 tahun itu sejak lama dan telah menjalin kontak dengan lingkaran terdekatnya. Klub asal Bavaria ini sangat ingin memperbarui lini serang mereka dengan seorang sayap dinamis yang unggul dalam situasi satu lawan satu. Mengingat stabilitas finansial mereka, juara Jerman ini memiliki sumber daya untuk bertindak cepat jika Newcastle memutuskan untuk menjual aset berharga mereka, sehingga memaksa Blaugrana untuk bertindak tegas jika mereka ingin memenangkan persaingan untuk mendapatkan penyerang yang sangat diminati ini.

    Menentukan strategi transfer musim panas

    Barcelona harus segera menetapkan peta jalan keuangan mereka dan kemungkinan penjualan pemain sebelum memutuskan untuk melakukan investasi sebesar €80 juta. Seiring mendekatnya bursa transfer musim panas, saga transfer ini pasti akan semakin memanas. Klub harus mengambil keputusan yang cepat dan tegas untuk mengungguli para pesaingnya dan memastikan sang penyerang bergabung dengan tim.