Barcelona ikut memburu Anthony Gordon setelah direktur olahraga Deco bertemu dengan agen bintang Newcastle tersebut di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Bayern Munich

Menurut RAC1, Barcelona kini mengalihkan perhatian mereka ke Tyneside dalam upaya mencari pemain sayap. Direktur olahraga Deco, bersama Bojan Krkic, baru-baru ini mengadakan pertemuan di Ciutat Esportiva Joan Gamper dengan agen Will Salthouse dan Adam Dugdale dari Unique Sports.

Gordon telah muncul sebagai target prioritas bagi Blaugrana, yang telah berbulan-bulan mencari penyerang yang mampu beradaptasi dengan skema taktis mereka. Pemain sayap asal Inggris ini telah menjadi pemain kunci bagi timnya saat ini musim ini.