Penyerang muda itu mendapat perbandingan yang menyanjung dengan talisman Manchester City Erling Haaland, sehingga mendapat julukan mencolok 'Haaland dari Sungai Nil'. Alih-alih menghindari ekspektasi besar tersebut, Abdelkarim justru secara aktif menyambut keterkaitannya dengan penyerang tajam asal Norwegia itu.

"Ketika seseorang bertanya kepada saya pemain mana yang saya jadikan panutan dan saya pelajari, saya rasa Haaland adalah striker yang luar biasa," kata Abdelkarim kepada para wartawan setelah perpanjangan kontraknya. "Dia punya banyak kelebihan. Setiap kali saya menontonnya, saya selalu menemukan sesuatu yang bisa saya pelajari darinya dan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan permainan saya."

Ia menambahkan: "Kita semua tahu seberapa bagus dia dalam mencetak gol. Dia selalu berada di tempat yang tepat. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Saya bisa mengerti mengapa Anda mengatakan saya adalah Haaland dari Sungai Nil."



