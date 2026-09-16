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Barcelona ikat 'Haaland dari Sungai Nil'! Bintang muda Mesir Hamza Abdelkarim menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klausul pelepasan yang sangat besar
Menghargai kenaikan pesat
Barcelona telah mengamankan masa depan jangka panjang penyerang menjanjikan berusia 18 tahun, Abdelkarim, dengan mengikatnya lewat kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2030. Kesepakatan baru ini datang hanya beberapa bulan setelah raksasa Catalan itu mempermanenkan transfer awalnya dari klub Mesir Al Ahly dengan biaya €1,5 juta pada Juni. Kontrak sebelumnya semula dijadwalkan berakhir pada 2029.
Setelah awal yang gemilang bersama skuad senior, petinggi Barcelona bergerak cepat untuk memperbarui syarat-syarat tersebut. Abdelkarim menerima kenaikan gaji yang signifikan, sementara klausul pelepasannya dinaikkan menjadi angka fantastis yang melebihi €100 juta, menurut ESPN, untuk secara agresif melindunginya dari calon peminat.
- ZUMA Press Wire
Merangkul perbandingan dengan Haaland
Penyerang muda itu mendapat perbandingan yang menyanjung dengan talisman Manchester City Erling Haaland, sehingga mendapat julukan mencolok 'Haaland dari Sungai Nil'. Alih-alih menghindari ekspektasi besar tersebut, Abdelkarim justru secara aktif menyambut keterkaitannya dengan penyerang tajam asal Norwegia itu.
"Ketika seseorang bertanya kepada saya pemain mana yang saya jadikan panutan dan saya pelajari, saya rasa Haaland adalah striker yang luar biasa," kata Abdelkarim kepada para wartawan setelah perpanjangan kontraknya. "Dia punya banyak kelebihan. Setiap kali saya menontonnya, saya selalu menemukan sesuatu yang bisa saya pelajari darinya dan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan permainan saya."
Ia menambahkan: "Kita semua tahu seberapa bagus dia dalam mencetak gol. Dia selalu berada di tempat yang tepat. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Saya bisa mengerti mengapa Anda mengatakan saya adalah Haaland dari Sungai Nil."
Musim panas yang jadi titik terobosan di segala lini
Perjalanan Abdelkarim dalam setahun terakhir benar-benar melesat. Awalnya direkrut untuk tim cadangan pada Januari lalu, ia menghabiskan paruh kedua musim dengan tampil menonjol bersama tim U-19. Namun, profilnya meroket pada musim panas setelah menjalani debut senior di level internasional pada Mei. Ia kemudian tampil dalam empat dari lima pertandingan Mesir di Piala Dunia sebelum Mesir disingkirkan Argentina di babak 16 besar.
Memilih kembali ke Catalonia dengan waktu libur yang sangat minim, remaja itu memanfaatkan kesempatannya untuk mengesankan pelatih kepala baru Hansi Flick. Catatan solid empat gol dalam lima laga pramusim mengukuhkan tempatnya di skuad senior, yang pada akhirnya membawanya menjalani debut La Liga melawan Rayo Vallecano pada Agustus.
- Getty Images Sport
Bersaing untuk mendapatkan menit bermain di lini serang yang bertabur pemain
Setelah masuk dalam skuad di setiap pertandingan pada enam laga pembuka Barcelona musim ini, Abdelkarim kini harus bersabar saat menavigasi peta kedalaman lini serang yang padat. Saat ini ia menjadi penyerang tengah murni pilihan ketiga di belakang Raphinha dan Gabriel Jesus.
Flick juga memiliki fleksibilitas taktik yang sangat besar di sepertiga akhir lapangan, dengan Dani Olmo, Anthony Gordon, Fermin Lopez, dan Karim Adeyemi sama-sama mampu beroperasi di area tengah. Wonderkid asal Mesir itu harus memaksimalkan menit bermainnya dari bangku cadangan untuk naik dalam urutan pilihan dan memantapkan dirinya sebagai sosok reguler di Camp Nou.
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