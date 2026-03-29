Getty Images
Diterjemahkan oleh
Barcelona harus menghadapi tantangan berat saat kembali ke Montjuic guna menyelesaikan renovasi Spotify Camp Nou yang berkapasitas 105.000 kursi
Kembali ke alam liar bagi pasukan Flick
Barcelona asuhan Hansi Flick tampak tak terbendung sejak kembali ke Spotify Camp Nou pada November lalu, dengan memenangkan setiap pertandingan kandang di hadapan para pendukung yang kembali bersemangat. Suasana tersebut telah menjadi pendorong utama dalam perburuan gelar mereka, namun momentum tersebut akan menghadapi hambatan logistik yang signifikan dalam waktu dekat. Meskipun klub baru-baru ini memperoleh izin untuk menampung 62.000 penonton, target akhirnya tetaplah kapasitas yang luar biasa, yaitu 105.000 kursi. Namun, untuk mencapai tonggak sejarah tersebut, Blaugrana harus sekali lagi meninggalkan katedral sepak bola mereka, dengan tahun 2027 ditetapkan sebagai tanggal yang kemungkinan besar untuk pindah sementara yang kedua.
- Getty Images Sport
Hitung mundur pembangunan atap
Jadwal proyek Espai Barca menunjukkan bahwa ketiga tingkat stadion baru tersebut akan selesai pada April 2027. Hal ini menandai tonggak penting, namun juga menandai dimulainya fase paling rumit dalam pembangunan: pemasangan atap stadion yang sangat besar. Pencapaian teknik ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar empat bulan untuk diselesaikan. Karena pemasangan tersebut mengharuskan stadion sepenuhnya kosong demi alasan keamanan dan konstruksi, Barcelona terpaksa harus bermain di luar kandang Spotify Camp Nou selama beberapa minggu pada awal musim 2027-28.
Stadion Johan Cruyff vs Dilema Montjuic
Joan Laporta, yang baru-baru ini terpilih kembali sebagai presiden, telah mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia bagi klub terkait relokasi jangka pendek ini. Salah satu rencana awal adalah memindahkan pertandingan ke Estadi Johan Cruyff, dengan rencana untuk melakukan renovasi agar stadion tersebut memenuhi peraturan La Liga. Namun, realitas finansial dari langkah tersebut sangat suram. Bahkan dengan renovasi, stadion tim cadangan dan tim wanita itu hanya akan menampung sekitar 18.000 penonton. Hal ini akan berdampak besar pada pendapatan hari pertandingan dan membuat puluhan ribu pemegang tiket musiman kecewa, sehingga kembali ke Estadi Olimpic Lluis Companys di Montjuic menjadi alternatif yang jauh lebih logis, meski tidak populer, menurut AS.
- AFP
Pembicaraan dengan dewan akan segera berlangsung
Meskipun Estadi Olimpic jauh dari menjadi favorit para penggemar karena lokasinya dan lintasan atletiknya, kapasitasnya yang lebih besar menjadikannya kandidat utama untuk penyelenggaraan pada 2027, dan lebih banyak penggemar akan dapat hadir di Montjuic. Keputusan akhir diperkirakan akan ditetapkan menjelang batas waktu 2027. Menurut laporan, pejabat klub akan berdiskusi dengan Dewan Kota Barcelona mengenai kemungkinan kembali ke Estadi Olimpic.