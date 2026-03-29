Barcelona asuhan Hansi Flick tampak tak terbendung sejak kembali ke Spotify Camp Nou pada November lalu, dengan memenangkan setiap pertandingan kandang di hadapan para pendukung yang kembali bersemangat. Suasana tersebut telah menjadi pendorong utama dalam perburuan gelar mereka, namun momentum tersebut akan menghadapi hambatan logistik yang signifikan dalam waktu dekat. Meskipun klub baru-baru ini memperoleh izin untuk menampung 62.000 penonton, target akhirnya tetaplah kapasitas yang luar biasa, yaitu 105.000 kursi. Namun, untuk mencapai tonggak sejarah tersebut, Blaugrana harus sekali lagi meninggalkan katedral sepak bola mereka, dengan tahun 2027 ditetapkan sebagai tanggal yang kemungkinan besar untuk pindah sementara yang kedua.