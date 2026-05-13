AFP
Barcelona harus 'menanggung konsekuensi perbuatannya' terkait kasus wasit Negreira, sementara presiden Real Madrid menyatakan hubungan dengan rivalnya di La Liga 'sudah benar-benar putus'
Garis pertempuran mulai terbentuk terkait skandal Negreira
Aliansi yang telah terjalin lama antara dua klub terbesar Spanyol telah berakhir secara definitif menyusul komentar terbaru Perez mengenai kasus Negreira dalam sebuah wawancara dengan Josep Pedrerol di La Sexta. Presiden Real Madrid itu tidak segan-segan saat membahas penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada mantan wakil presiden wasit Jose Maria Enriquez Negreira, dan menyebutnya sebagai skandal terbesar dalam sejarah olahraga ini.
Perez menegaskan bahwa ikatan antara kedua klub kini telah putus. "Hubungan itu benar-benar putus," kata Perez. "Saya tidak ingin menjalin hubungan dengan klub yang telah membayar wasit selama dua dekade. Saya ingin mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka, sama seperti yang saya harapkan dari klub mana pun. Ini adalah kasus korupsi terbesar dalam sepak bola. Ini adalah korupsi sistemik. Real Madrid adalah satu-satunya yang muncul sebagai pihak yang terlibat. La Liga, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa."
Tuduhan adanya pengurangan poin yang signifikan
Madrid telah mengambil sikap proaktif dalam proses hukum ini, dengan Perez mengungkapkan sejauh mana dokumentasi yang siap mereka gunakan untuk mendukung klaim mereka terkait perlakuan tidak adil. Ia menyatakan bahwa dugaan korupsi tersebut telah berdampak langsung dan nyata pada klasemen liga terkini, dengan secara khusus menyebut kekecewaan yang dialami pada musim ini.
Presiden tersebut merinci langkah-langkah klub selanjutnya dalam pertarungan hukum ini: "Kami akan menyerahkan seluruh dokumentasi kepada UEFA. Sebanyak 500 halaman. Ini adalah dokumentasi yang sangat penting. Kami telah mencatat, tahun demi tahun, semua poin yang telah dirampas dari kami secara terang-terangan. Tahun ini mereka telah merampas antara 16 hingga 18 poin dari kami. Jika Barca ingin menggugat saya, silakan saja. Saya baru mengetahui tentang Kasus Negreira tiga tahun yang lalu. Yang pertama kali mengklaim diri sebagai korban adalah Real Madrid. Kemudian saya menyadari bahwa Barcelona telah membayar kepada wasit selama lebih dari dua dekade."
Ketegangan meningkat saat Barcelona membalas
Sifat tuduhan yang memanas ini muncul setelah konferensi pers yang digelar oleh Perez pada hari Selasa, di mana ia menyerukan pemilihan pengurus klub baru dan melancarkan serangan tajam terhadap Barcelona. Provokasi langsung ini memicu respons langsung dari Camp Nou. Wakil presiden Barcelona, Rafa Yuste, dengan cepat menepis klaim Perez sebagai taktik pengalihan perhatian, dengan menyiratkan bahwa presiden Real Madrid itu berusaha menutupi kelemahan timnya di lapangan setelah musim tanpa gelar juara.
Yuste memberikan bantahan tajam terhadap tuduhan tersebut: "Bagi saya, kata-kata Florentino terdengar menyedihkan dan penuh kebohongan. Klub telah mengeluarkan pernyataan kemarin bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan hukum, tetapi saya ingin mengatakan bahwa manuver Florentino Perez untuk menutupi bencana olahraga yang telah berlangsung selama dua tahun ini tidak akan membawanya ke mana-mana."
Perselisihan internal dan pembicaraan seputar pemilu
Selain perseteruan verbal dengan Barcelona, Perez juga menyinggung suasana internal di Santiago Bernabeu. Meskipun ada laporan tentang ketegangan di dalam skuad—khususnya pertengkaran di lapangan latihan antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni—presiden klub itu tetap teguh mempertahankan kepemimpinannya dan niatnya untuk mencalonkan diri kembali.
"Mereka rukun sekali," jelas Perez mengenai para pemainnya. "Pertengkaran di sesi latihan memang sering terjadi. Tanyakan saja ke klub mana pun. Tapi yang tidak ada adalah niat buruk dari kampanye yang diatur ini. Saya punya kewajiban untuk berurusan dengan wartawan. Dan tidak ada yang terjadi. Saya harus membela pemilik Madrid, yaitu para anggota. Anda harus menunjuk jurnalis yang merupakan musuh Real Madrid. Saya katakan, sudah selesai. Saya akan mengadakan pemilihan. Sebelum masuk ke sana, semua orang mengira saya akan pergi. Saya ingin terus melanjutkannya dan memenangkan lebih banyak lagi Piala Eropa."