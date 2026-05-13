Barcelona harus 'menanggung konsekuensi perbuatannya' terkait kasus wasit Negreira, sementara presiden Real Madrid menyatakan hubungan dengan rivalnya di La Liga 'sudah benar-benar putus'

Aliansi yang telah terjalin lama antara dua klub terbesar Spanyol telah berakhir secara definitif menyusul komentar terbaru Perez mengenai kasus Negreira dalam sebuah wawancara dengan Josep Pedrerol di La Sexta. Presiden Real Madrid itu tidak segan-segan saat membahas penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada mantan wakil presiden wasit Jose Maria Enriquez Negreira, dan menyebutnya sebagai skandal terbesar dalam sejarah olahraga ini.

Perez menegaskan bahwa ikatan antara kedua klub kini telah putus. "Hubungan itu benar-benar putus," kata Perez. "Saya tidak ingin menjalin hubungan dengan klub yang telah membayar wasit selama dua dekade. Saya ingin mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka, sama seperti yang saya harapkan dari klub mana pun. Ini adalah kasus korupsi terbesar dalam sepak bola. Ini adalah korupsi sistemik. Real Madrid adalah satu-satunya yang muncul sebagai pihak yang terlibat. La Liga, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa."



