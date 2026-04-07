Barcelona harus melupakan Robert Lewandowski - namun menggantikan striker legendaris itu tidak akan mudah

Lewandowski tidak akan kekurangan pilihan jika ia ingin hengkang musim panas ini. Kabar ketertarikan dari MLS, terutama Chicago Fire, terus beredar, sementara Juventus disebut-sebut sebagai tujuan potensial jika pemain asal Polandia itu ingin melanjutkan kariernya di Eropa. Meskipun ia sendiri menegaskan belum ada keputusan yang diambil, ia memberi isyarat dalam wawancara yang sama dengan The Athletic bahwa ia tidak akan keberatan untuk tetap bersama juara Spanyol tersebut.

"Untuk saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun (tentang apa yang akan saya putuskan), karena saya bahkan belum 50 persen yakin ke mana saya ingin pergi. Ini bukan saatnya," katanya. "Saya tidak memberi tekanan pada diri sendiri - mungkin saat saya berusia 25 atau 30 tahun, situasinya akan berbeda.

"Dengan pengalaman dan usia saya saat ini, saya tidak perlu memutuskan sekarang. Saya belum merasa yakin ke arah mana saya harus memutuskan. Mungkin dalam tiga bulan ke depan adalah saatnya saya harus memutuskan. Tapi tetap saja, saya tidak merasa tertekan. Saya harus merasakannya. Saya harus mulai merasakannya, maka akan lebih mudah bagi saya saat kita membicarakan masa depan saya."

"Berada di Barca selama beberapa tahun terakhir telah memungkinkan saya melihat betapa besar dedikasi dan kerja keras yang dilakukan di balik layar untuk memajukan klub," tambahnya. "Ada rasa ambisi dan keyakinan yang kuat terhadap masa depan, dan hal itu menciptakan banyak motivasi bagi semua orang di dalam tim.

"Bagi klub seperti Barcelona, stabilitas dan kepercayaan terhadap proyek jangka panjang sangatlah penting. Saya percaya pada kesinambungan dan pada orang-orang yang benar-benar memahami nilai-nilai dan identitas klub ini."