Robert Lewandowski Barcelona
Barcelona harus melupakan Robert Lewandowski - namun menggantikan striker legendaris itu tidak akan mudah

Barcelona vs Atletico Madrid

Ketika Barcelona bertandang ke markas Atletico Madrid pada hari Sabtu, mereka melakukannya dengan kesadaran bahwa meraih kemenangan akan menjadi langkah besar dalam upaya mempertahankan gelar juara La Liga. Real Madrid sebelumnya telah kalah di kandang Mallorca pada hari yang sama, yang berarti selisih tujuh poin berpotensi tercipta dari Los Blancos di puncak klasemen.

Maka, sementara Diego Simeone memilih untuk merotasi beberapa pemain inti utamanya menjelang pertandingan perempat final Liga Champions melawan Barcelona, serta final Copa del Rey melawan Real Sociedad pada 18 April, Hansi Flick justru menurunkan skuad terkuatnya. Ya, cedera membuat ia harus bermain tanpa pemain seperti Raphinha, Frenkie de Jong, dan Jules Kounde yang baru saja pulih, namun selain itu, pelatih asal Jerman itu menurunkan apa yang ia yakini sebagai sebelas pemain terbaik yang tersedia.

Maka, sangatlah mencolok bahwa Robert Lewandowski tidak termasuk di dalamnya. Sebaliknya, Flick memilih untuk menurunkan Dani Olmo sebagai false nine, yang diapit oleh sayap-sayap cepat Lamine Yamal dan Marcus Rashford. Dan meskipun Olmo berkolaborasi dengan baik bersama Rashford sehingga pemain Inggris itu mampu mencetak gol penyama kedudukan untuk Barca sesaat sebelum babak pertama berakhir, Flick memutuskan untuk menghentikan eksperimen tersebut setelah hanya 45 menit.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

    Menunggu gilirannya

    Alih-alih memasukkan Lewandowski, Flick justru memilih Ferran Torres untuk bermain di lini depan. Bahkan, baru 11 menit menjelang akhir pertandingan sang veteran asal Polandia itu dipanggil dari bangku cadangan untuk menggantikan Rashford saat Barca berusaha mencari cara untuk menembus pertahanan Atleti yang hanya bermain dengan 10 orang.

    Delapan menit kemudian, Lewandowski berlari ke arah bendera sudut Metropolitano setelah akhirnya memecahkan perlawanan tuan rumah. Itu bukanlah gol terindah yang pernah ia cetak, bola memantul masuk dari bahunya setelah Juan Musso hanya mampu menepis tendangan keras Joao Cancelo, tetapi gol itu bisa jadi salah satu gol terpenting Lewandowski musim ini.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

    Keputusan yang harus diambil

    Hal ini bahkan bisa dikenang sebagai penampilan terakhir yang berarti dalam karier Lewandowski di Barcelona, dan mungkin juga masa kejayaannya di puncak sepak bola Eropa. Mantan bintang Bayern Munich ini hanya memiliki sisa kontrak kurang dari tiga bulan di Camp Nou, dan meskipun tidak ada yang memberikan petunjuk apa pun mengenai masa depan Lewandowski saat ini, sebagian besar tanda mengarah pada kepergiannya, daripada Barcelona yang masih kekurangan dana memberikan kontrak baru kepada pemain yang sedang menurun performanya dan akan berusia 38 tahun menjelang musim 2026-27.

    "Itu masih terlalu jauh ke depan saat ini," kata Flick saat ditanya tentang masa depan Lewandowski setelah pertandingan yang penuh ketegangan di ibu kota pada Sabtu lalu. "Kami masih memiliki delapan pertandingan La Liga yang harus dimainkan. Kami harus tetap fokus dan siap."

    Laporan selama jeda internasional menunjukkan bahwa Barca bersedia menawarkan kontrak baru kepada Lewandowski, meskipun dengan pemotongan gaji sebesar 50 persen, namun ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali banyak uang melalui berbagai bonus dan klausul. Bahkan dengan biaya serendah itu, ini akan menjadi kesalahan di pihak Blaugrana.

  FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONA

    Penurunan produksi

    Gol Lewandowski ke gawang Atleti menunjukkan bahwa naluri mencetaknya tetap tajam, namun tak diragukan lagi bahwa performanya telah menurun selama 12 bulan terakhir.

    Statistik mentah menggambarkan dengan jelas posisi Lewandowski saat ini. Musim lalu, ia mencetak 42 gol di semua kompetisi saat Barca meraih treble domestik. Catatan tersebut mencakup 27 gol dalam 34 penampilan di La Liga, dengan rata-rata mencetak gol setiap 99 menit.

    Hampir setahun kemudian, Lewandowski saat ini telah mencetak 17 gol musim ini, dan meskipun angka menit per golnya di La Liga hampir sama, ia tidak lagi diandalkan sejak awal. Ia hanya masuk dalam susunan pemain Flick sebanyak 12 kali di liga musim ini, dibandingkan dengan 32 kali pada musim sebelumnya.

    Lewandowski sebenarnya memulai musim ini dengan kuat, mencetak delapan gol dalam 10 pertandingan liga pertamanya. Namun, sejak 22 November, ia hanya mencetak empat gol di La Liga.

    Di Liga Champions, sementara itu, ia telah mencetak empat gol dari empat pertandingan terakhirnya setelah melewati lima penampilan tanpa mencetak gol di Eropa. Namun, di antara gol-gol tersebut terdapat gol keempat dalam kemenangan 4-2 atas Sparta Prague dan dua gol terakhir dalam kemenangan 7-2 atas Newcastle di babak 16 besar. Satu-satunya golnya yang benar-benar penting adalah gol penyeimbang yang ia cetak melawan Copenhagen yang membangkitkan semangat Barca sebelum mereka menang 4-1.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    Suku cadang

    Masalah terbesar bagi Lewandowski, bagaimanapun, adalah ia kesulitan untuk terlibat dalam pola permainan penguasaan bola Barca. Menurut data FotMob, ia berada di peringkat 57 persen untuk jumlah umpan (14,2) dan 35 persen untuk sentuhan bola (33,1) per 90 menit di La Liga, sementara ia hanya memenangkan kurang dari setengah duel yang dilaluinya.

    Di bawah asuhan Flick, Barcelona mengadopsi garis pertahanan tinggi dan serangan cepat yang melibatkan umpan-umpan rumit dari Pedri dan De Jong, dikombinasikan dengan permainan sayap yang memukau dari Yamal dan Raphinha serta pergerakan terlambat dari Fermin Lopez. Lewandowski pun bisa terlihat seperti pemain cadangan untuk waktu yang lama saat ia menunggu bola masuk ke area penalti.

    "Saya adalah tipe pemain yang bisa bermain dalam segala jenis sepak bola," tegasnya dalam wawancara baru-baru ini dengan The Athletic. "Saya bisa beradaptasi dengan banyak hal taktis yang berbeda. Jika kami bermain serangan balik, tidak masalah. Saya bisa bermain dalam segala jenis taktik. Saya bisa belajar banyak dan beradaptasi. Saya bisa bermain dalam sistem apa pun. Saya selalu terbuka terhadap segala hal, dan saya bisa belajar dan beradaptasi dengan sangat cepat."

    Pengamatan secara kasat mata menunjukkan bahwa hal itu tidak lagi terjadi, dan keputusan Flick untuk menurunkan Olmo dan kemudian Ferran saat melawan Atletico sudah cukup menjelaskan semuanya.


  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    'Tidak merasa begitu'

    Lewandowski tidak akan kekurangan pilihan jika ia ingin hengkang musim panas ini. Kabar ketertarikan dari MLS, terutama Chicago Fire, terus beredar, sementara Juventus disebut-sebut sebagai tujuan potensial jika pemain asal Polandia itu ingin melanjutkan kariernya di Eropa. Meskipun ia sendiri menegaskan belum ada keputusan yang diambil, ia memberi isyarat dalam wawancara yang sama dengan The Athletic bahwa ia tidak akan keberatan untuk tetap bersama juara Spanyol tersebut.

    "Untuk saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun (tentang apa yang akan saya putuskan), karena saya bahkan belum 50 persen yakin ke mana saya ingin pergi. Ini bukan saatnya," katanya. "Saya tidak memberi tekanan pada diri sendiri - mungkin saat saya berusia 25 atau 30 tahun, situasinya akan berbeda.

    "Dengan pengalaman dan usia saya saat ini, saya tidak perlu memutuskan sekarang. Saya belum merasa yakin ke arah mana saya harus memutuskan. Mungkin dalam tiga bulan ke depan adalah saatnya saya harus memutuskan. Tapi tetap saja, saya tidak merasa tertekan. Saya harus merasakannya. Saya harus mulai merasakannya, maka akan lebih mudah bagi saya saat kita membicarakan masa depan saya."

    "Berada di Barca selama beberapa tahun terakhir telah memungkinkan saya melihat betapa besar dedikasi dan kerja keras yang dilakukan di balik layar untuk memajukan klub," tambahnya. "Ada rasa ambisi dan keyakinan yang kuat terhadap masa depan, dan hal itu menciptakan banyak motivasi bagi semua orang di dalam tim.

    "Bagi klub seperti Barcelona, stabilitas dan kepercayaan terhadap proyek jangka panjang sangatlah penting. Saya percaya pada kesinambungan dan pada orang-orang yang benar-benar memahami nilai-nilai dan identitas klub ini."

  Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    Pilihan yang sangat terbatas

    Namun, bukan rahasia lagi bahwa Barca telah mempertimbangkan berbagai opsi dan mencari alternatif jika Lewandowski hengkang. Harry Kane telah menjadi target utama mereka, tetapi karena kapten timnas Inggris itu tampaknya akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich, Barca pada akhirnya tidak akan mampu menawar harga yang diminta.

    Calon pemain bebas transfer milik Juve, Dusan Vlahovic, akan menjadi opsi yang jauh lebih masuk akal dari sudut pandang ekonomi, tetapi pemain asal Serbia ini tidak diragukan lagi gagal menunjukkan potensi terbaiknya di Turin, sehingga sulit untuk melihat bagaimana ia bisa menjadi pengganti yang lebih baik daripada Lewandowski yang memang sudah menua.

    Joao Pedro dari Chelsea dan Fisnik Asllani dari Hoffenheim disebut-sebut sebagai pemain lain yang diminati Barca, namun keduanya tak sebanding dengan Lewandowski. Sebaliknya, satu-satunya opsi nyata adalah pemain yang kemungkinan akan menjadi striker utama Atletico dalam leg pertama perempat final Liga Champions di Camp Nou pada Rabu: Julian Alvarez.

    Meskipun Alvarez dikabarkan terbuka untuk pindah dari Metropolitano musim panas ini, apakah Barcelona memiliki dana untuk merekrut pemain yang kontraknya masih tersisa empat tahun terasa tidak mungkin kecuali mereka menjual satu atau dua pemain andalan mereka bersama beberapa pemain cadangan. Namun, kami pernah mengesampingkan Barca dari perburuan pemain karena alasan keuangan sebelumnya, hanya untuk kemudian Joan Laporta kembali menemukan cara untuk melepaskan dana.

    Tentu saja, melepas Lewandowski dari daftar gaji juga akan membantu, dan itu seharusnya menjadi prioritas utama Barca. Empat musim terakhir ini telah menjadi penutup yang indah bagi salah satu karier terbaik striker Eropa abad ke-21, tetapi waktunya telah tiba untuk melangkah maju, terlepas dari kesulitan yang akan dihadapi dalam mencari penggantinya.

