Barcelona sob stories GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Barcelona harus berhenti mengeluh dan menyalahkan wasit: Sudah waktunya bagi Lamine Yamal dan kawan-kawan untuk membuktikan seberapa hebat mereka sebenarnya

Kekecewaan Barcelona selama dan setelah kekalahan di Liga Champions melawan Atlético Madrid pada Rabu malam sangatlah bisa dimengerti. Blaugrana tampil lebih unggul pada leg pertama babak perempat final di Camp Nou — dan itu terjadi meskipun mereka harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari separuh pertandingan setelah Pau Cubarsi mendapat kartu merah langsung menjelang akhir babak pertama.

Tim asuhan Hansi Flick menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, menciptakan lebih banyak peluang emas, dan dua kali membentur tiang gawang. Namun, Julian Alvarez dengan gemilang mengeksekusi tendangan bebas yang diberikan akibat pelanggaran strategis Cubarsi terhadap Giuliano Simeone, sebelum Alexander Sorloth menyambar umpan silang Matteo Ruggeri di babak kedua, sehingga tim tuan rumah harus menghadapi tantangan berat di Metropolitano pada Selasa malam.

Namun, meskipun mungkin ada simpati terhadap Barca atas skor akhir di Catalunya, yang tidak mencerminkan jalannya pertandingan secara adil, reaksi mereka terhadap kekalahan tersebut sangat menyedihkan dan dapat diprediksi...

    'Kesalahan besar'

    Kurang dari 24 jam setelah peluit akhir berbunyi di Camp Nou, Barcelona mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa "bagian hukum" klub telah mengajukan keluhan kepada UEFA terkait insiden aneh di kotak penalti Atletico pada menit ke-54 pertandingan.

    "Setelah permainan dilanjutkan dengan benar, seorang pemain lawan mengambil bola di area mereka tanpa dikenakan hukuman penalti yang seharusnya," demikian bunyi pernyataan tersebut. "FC Barcelona memahami bahwa keputusan ini, bersama dengan kurangnya intervensi yang serius dari VAR, merupakan kesalahan besar.

    "Oleh karena itu, klub telah meminta agar penyelidikan dibuka, akses ke komunikasi wasit, dan jika perlu, pengakuan resmi atas kesalahan tersebut serta penerapan tindakan yang relevan."

    Jika pernyataan itu berakhir di situ, itu adalah satu hal, karena Barca memiliki alasan untuk mengeluh, mengingat Juan Musso tampaknya telah mengambil tendangan gawang Atleti sebelum Marc Pubill menyentuh bola dengan tangannya sebelum memulai kembali permainan. Masalahnya adalah Barcelona belum selesai.

    Di paragraf terakhir pernyataan mereka, Blaugrana mengklaim bahwa "ini bukan pertama kalinya dalam edisi-edisi terbaru Liga Champions UEFA bahwa keputusan wasit yang tak dapat dipahami telah berdampak buruk pada tim, menciptakan standar ganda yang jelas dan menghalangi persaingan dengan klub lain di lapangan yang setara."

    "Kita tidak boleh kehilangan rasa hormat terhadap wasit"

    Tuduhan Barcelona bahwa mereka diperlakukan berbeda oleh para ofisial jelas tidak masuk akal, dan cukup ironis mengingat klub tersebut dituduh melakukan korupsi olahraga terkait pembayaran sebesar €8,4 juta (£7,3 juta/$9,8 juta) yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira selama masa jabatannya sebagai wakil presiden Komite Wasit Nasional (CTA) di Spanyol.

    Dalam situasi seperti ini, Barcelona sebaiknya diam saja, dan jangan lupa bahwa setahun yang lalu Hansi Flick menyoroti Real Madrid—rekan "anak manja" Blaugrana dalam El Clasico—yang mengancam akan memboikot final Copa del Rey 2024-25 karena dugaan "kebencian dan permusuhan" yang ditunjukkan oleh wasit terhadap klub tersebut.

    "Apa yang terjadi ini tidak benar," kata pelatih asal Jerman itu. "Kita tidak boleh kehilangan rasa hormat terhadap wasit. Ini adalah sepak bola, dan merupakan tanggung jawab kita untuk melindungi semua orang: pemain, pelatih, dan wasit. Di lapangan, memang ada emosi, tetapi setelah pertandingan, kita harus melangkah maju."

    Sayangnya, Flick bahkan tidak bisa mengikuti nasihatnya sendiri setelah Barcelona tersingkir dari Liga Champions kurang dari dua minggu kemudian.

    "Hasilnya tidak adil"

    "Kami merasa hasil ini tidak adil karena beberapa keputusan wasit, saya harus mengakuinya," kata Flick setelah kekalahan 4-3 dari Inter pada Mei lalu, yang membuat Barcelona tersingkir dari semifinal Liga Champions dengan agregat 7-6.

    "Saya tidak ingin terlalu banyak membicarakan wasit," tambah Flick, sebelum melanjutkan pembicaraan tentang wasit. "Tapi setiap keputusan yang 50-50 akhirnya menguntungkan mereka; itulah yang membuat saya sedih."

    Yang benar-benar menyedihkan, bagaimanapun, adalah bahwa Flick merasa terpaksa untuk menegur wasit Szymon Marciniak setelah peluit akhir berbunyi, karena hal itu hanya memicu keluhan lebih lanjut dari para pemainnya dalam wawancara pasca-pertandingan masing-masing.

    Ronaldo Araujo mengatakan Marciniak "mempengaruhi" pertandingan, Eric Garcia mengungkit keluhan masa lalu dari pertandingan yang melibatkan wasit asal Polandia itu, sementara Pedri bahkan sampai meminta penyelidikan terhadap penanganan Marciniak pada leg kedua.

    "Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi pada kami dengan wasit ini, jadi UEFA harus menyelidikinya, karena ada hal-hal yang tidak saya mengerti dan rumit untuk dijelaskan: semua keputusan 50-50 menguntungkan mereka," kata gelandang tersebut, yang secara jelas menggemakan komentar pelatihnya.

    Keluhan dan rengekan yang tidak berdasar

    Marciniak menanggapi dengan menyebut tuduhan fitnah Barcelona sebagai "konyol" — dan dia benar sekali.

    Wasit berusia 45 tahun itu bahkan sempat memberikan penalti kepada Blaugrana pada malam itu, namun Wasit Asisten Video (VAR), Dennis Higler, turun tangan karena pelanggaran Henrikh Mkhitaryan terhadap Lamine Yamal sebenarnya terjadi di luar kotak penalti.

    Higler juga bertanggung jawab atas tendangan penalti yang diberikan kepada Inter serta atas semua keluhan tak berdasar Barcelona mengenai tekel yang sah terhadap Gerard Martin oleh Denzel Dumfries menjelang gol Inter yang memaksa perpanjangan waktu; namun, kelalaian terbesar malam itu adalah kegagalan semua wasit untuk melihat Inigo Martinez meludahi Francesco Acerbi secara memalukan setelah kedua bek tengah itu saling berdebat di area penalti menjelang jeda.

    Tentu saja, fakta-fakta tersebut tidak sesuai dengan narasi yang telah ditetapkan sebelum pertandingan, di mana surat kabar Barcelona, Sport, menuduh Marciniak sebagai 'Madridista' dengan riwayat memihak Real—sebuah tuduhan fitnah yang jelas-jelas tidak berdasar dan tampaknya hanya didasarkan pada foto dirinya berdiri di samping tas mandi yang dihiasi lambang klub.

    Sayangnya, budaya toksisitas dan paranoia dalam El Clasico sudah mengakar dalam, yang berarti Barcelona, sama seperti rival yang paling mereka benci, melihat bias di mana pun mereka pergi, sementara pada saat yang sama menutup mata terhadap keputusan kontroversial yang menguntungkan mereka.

    "Apa gunanya VAR?"

    Setelah insiden Pubill di Camp Nou, Flick yang kebingungan bertanya, "Apa gunanya VAR?" Dan, sejujurnya, itu adalah pertanyaan yang telah diajukan oleh banyak pelatih, pemain, dan pendukung selama beberapa tahun terakhir.

    Namun, Flick tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi tersebut hanya empat hari sebelumnya, ketika VAR dalam pertandingan Liga antara Barca dan Atletico di Metropolitano, Mario Melero Lopez, meminta wasit Mateo Busquets Ferrer untuk meninjau kembali keputusannya yang mengeluarkan Gerard Martin dari lapangan karena pelanggaran ceroboh terhadap Thiago Almada.

    Busquets Ferrer, karenanya, memutuskan untuk menurunkan kartu merah sang bek menjadi kartu kuning - namun, sebagaimana diputuskan oleh CTA kemudian, VAR seharusnya tidak ikut campur, karena keputusan awal untuk mengusir Martin seharusnya tetap berlaku.

    Dalam konteks persaingan gelar Liga, itu adalah keputusan yang sangat krusial, karena membuka jalan bagi kemenangan Barca yang membuat mereka unggul tujuh poin dari Real (keunggulan mereka kini menjadi sembilan) — namun hal itu tak menghentikan para pengikut teori konspirasi Catalan untuk memanggil tim hukum mereka bertindak setelah kekalahan di Liga Champions pada Rabu melawan Atleti.

    Ini benar-benar citra yang buruk bagi Barca, karena hal ini hanya memperkuat persepsi bahwa klub ini adalah pecundang yang sangat buruk - yang sangat disayangkan, karena dari sudut pandang sepak bola murni, hanya ada sedikit tim lain di dunia yang lebih disukai.

    Lakukan atau diam saja

    Sebagai permulaan, ini adalah klub dengan filosofi sepak bola yang telah mapan dan patut dikagumi, yang didasarkan pada ajaran Johan Cruyff. Itulah sebabnya akademi mereka secara konsisten menghasilkan pemain-pemain dengan kemampuan teknis luar biasa dan pemahaman mendalam tentang permainan. Sebagai kebanggaan abadi Barcelona, mereka juga tidak pernah ragu untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas mereka, sebuah sumber kebanggaan di klub yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan Catalonia.

    Tentu saja, bahkan menurut standar Barcelona yang sangat tinggi, Lamine Yamal adalah sosok yang istimewa, talenta penyerang yang benar-benar mirip Lionel Messi yang melakukan hal-hal di La Liga dan Liga Champions pada usia 18 tahun yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelumnya. Faktanya, sudah jelas bahwa sang sayap ini ditakdirkan untuk melakukan hal-hal hebat bersama skuad Blaugrana yang dipenuhi oleh sesama lulusan La Masia.

    Namun, ada kecurigaan yang semakin kuat bahwa tim Barca ini percaya pada hype mereka sendiri - itulah sebabnya mereka begitu rentan meluapkan emosi setelah kekalahan yang mengecewakan. Ide bahwa mereka mungkin belum cukup baik untuk memenangkan Liga Champions tampaknya belum terlintas di benak mereka.

    Ingat, Barca memuji diri mereka sebagai tim terbaik di Eropa sebelum pertemuan fase grup mereka dengan Paris Saint-Germain pada Oktober lalu, hanya untuk ditempatkan pada tempatnya oleh juara Liga Champions musim lalu.

    Tentu saja, kualitas tim Flick tidak bisa diragukan; mereka berada di ambang meraih gelar juara Spanyol kedua secara berturut-turut bukan tanpa alasan. Namun, ada kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai mentalitas mereka. Kartu merah Cubarsi melawan Atletico adalah yang kelima dalam dua musim di bawah Flick, dan mungkin yang lebih mengkhawatirkan daripada kecenderungan untuk merusak diri sendiri adalah kurangnya refleksi diri setelahnya.

    Barca sepertinya selalu mencari kambing hitam daripada fokus pada diri sendiri dan mencari tahu mengapa mereka terus gagal di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir (garis pertahanan Flick yang terlalu tinggi tentu menjadi faktor).

    Hal yang hebat adalah, Blaugrana memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka sebagus yang mereka kira di Metropolitano pada Selasa malam. Membalikkan defisit 2-0 di kandang Atletico akan menjadi legenda - dan mereka yakin mereka mampu melakukannya. Ferran Torres bahkan menjanjikan 'remontada' setelah kemenangan 4-1 di derby melawan Espanyol pada Sabtu.

    Namun, kini saatnya bagi Barca untuk membuktikan diri atau diam. Janji-janji besar seringkali diikuti oleh cerita sedih. Akibatnya, kesabaran para penggemar sejati mulai menipis. Mereka sangat ingin melihat Yamal & kawan-kawan membuat pernyataan di Madrid - bukan membaca pernyataan lain dari tim hukum mereka keesokan harinya.

