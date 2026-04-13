Barcelona harus berhenti mengeluh dan menyalahkan wasit: Sudah waktunya bagi Lamine Yamal dan kawan-kawan untuk membuktikan seberapa hebat mereka sebenarnya

Sebagai permulaan, ini adalah klub dengan filosofi sepak bola yang telah mapan dan patut dikagumi, yang didasarkan pada ajaran Johan Cruyff. Itulah sebabnya akademi mereka secara konsisten menghasilkan pemain-pemain dengan kemampuan teknis luar biasa dan pemahaman mendalam tentang permainan. Sebagai kebanggaan abadi Barcelona, mereka juga tidak pernah ragu untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas mereka, sebuah sumber kebanggaan di klub yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan Catalonia.

Tentu saja, bahkan menurut standar Barcelona yang sangat tinggi, Lamine Yamal adalah sosok yang istimewa, talenta penyerang yang benar-benar mirip Lionel Messi yang melakukan hal-hal di La Liga dan Liga Champions pada usia 18 tahun yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelumnya. Faktanya, sudah jelas bahwa sang sayap ini ditakdirkan untuk melakukan hal-hal hebat bersama skuad Blaugrana yang dipenuhi oleh sesama lulusan La Masia.

Namun, ada kecurigaan yang semakin kuat bahwa tim Barca ini percaya pada hype mereka sendiri - itulah sebabnya mereka begitu rentan meluapkan emosi setelah kekalahan yang mengecewakan. Ide bahwa mereka mungkin belum cukup baik untuk memenangkan Liga Champions tampaknya belum terlintas di benak mereka.

Ingat, Barca memuji diri mereka sebagai tim terbaik di Eropa sebelum pertemuan fase grup mereka dengan Paris Saint-Germain pada Oktober lalu, hanya untuk ditempatkan pada tempatnya oleh juara Liga Champions musim lalu.

Tentu saja, kualitas tim Flick tidak bisa diragukan; mereka berada di ambang meraih gelar juara Spanyol kedua secara berturut-turut bukan tanpa alasan. Namun, ada kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai mentalitas mereka. Kartu merah Cubarsi melawan Atletico adalah yang kelima dalam dua musim di bawah Flick, dan mungkin yang lebih mengkhawatirkan daripada kecenderungan untuk merusak diri sendiri adalah kurangnya refleksi diri setelahnya.

Barca sepertinya selalu mencari kambing hitam daripada fokus pada diri sendiri dan mencari tahu mengapa mereka terus gagal di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir (garis pertahanan Flick yang terlalu tinggi tentu menjadi faktor).

Hal yang hebat adalah, Blaugrana memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka sebagus yang mereka kira di Metropolitano pada Selasa malam. Membalikkan defisit 2-0 di kandang Atletico akan menjadi legenda - dan mereka yakin mereka mampu melakukannya. Ferran Torres bahkan menjanjikan 'remontada' setelah kemenangan 4-1 di derby melawan Espanyol pada Sabtu.

Namun, kini saatnya bagi Barca untuk membuktikan diri atau diam. Janji-janji besar seringkali diikuti oleh cerita sedih. Akibatnya, kesabaran para penggemar sejati mulai menipis. Mereka sangat ingin melihat Yamal & kawan-kawan membuat pernyataan di Madrid - bukan membaca pernyataan lain dari tim hukum mereka keesokan harinya.