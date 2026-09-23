Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Paris FC - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Barcelona Femeni ukir sejarah! Barcelona mencapai tonggak luar biasa 900 kemenangan lewat pembantaian Paris FC di Liga Champions

Barcelona
Women's Champions League
Women's football
Barcelona vs Paris FC
Paris FC

Barcelona Femení mencapai tonggak bersejarah dengan meraih 900 kemenangan resmi setelah penampilan sensasional di Eropa. Tim asuhan Pere Romeu melanjutkan awal musim mereka yang tak terkalahkan dengan kemenangan dominan, sekaligus mengambil langkah besar lain dalam upaya mempertahankan gelar Liga Champions.

  • Tonggak bersejarah tercapai di Eropa

    Barca Femení mencatatkan kemenangan resmi ke-900 dalam sejarah klub pada Rabu, 23 September. Tim asuhan Romeu mencapai tonggak monumental itu pada laga pembuka musim Liga Champions Wanita UEFA 2026/27.

    Raksasa Spanyol itu memastikan kemenangan bersejarah tersebut di Estadi Johan Cruyff dengan menyingkirkan tim Prancis Paris FC. Kemenangan itu juga membuat kiprah mereka di Eropa dimulai dengan sangat meyakinkan. Sebagai juara bertahan Eropa, Barca Femení tetap tak terkalahkan pada fase awal musim ini.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-PARIS FCAFP

    Penampilan gemilang memastikan kemenangan

    Barcelona Femení menandai momen itu dengan kemenangan telak 5-2 atas Paris FC. Tim asal Catalunya itu menampilkan performa menyerang kelas tinggi untuk memastikan malam pemecahan rekor mereka berakhir dengan gemilang.

    Ewa Pajor memimpin daftar pencetak gol dengan dua gol, sementara Kerolin, Clara Serrajordi, dan Caroline Graham juga mencetak gol untuk melengkapi penampilan dominan itu. Hasil tersebut memastikan Blaugrana memulai pertahanan gelar mereka dengan gaya. Kemenangan meyakinkan ini membuat tim asuhan Romeu tetap tak terkalahkan di semua kompetisi musim ini.

  • Warisan dominasi yang mencengangkan

    Barca Femení hanya membutuhkan 1.247 pertandingan resmi sejak 1988 untuk mencapai 900 kemenangan. Ini membuat klub tersebut mencatat persentase kemenangan luar biasa, lebih dari 72% di semua laga kompetitif sepanjang sejarah mereka.

    Tidak mengherankan, mayoritas kemenangan itu diraih di Primera Division, dengan 619 kemenangan. Mereka juga mengumpulkan 97 kemenangan di Segona Division, 82 di UEFA Women's Champions League, 66 di Copa de la Reina, 24 di Copa Catalunya, dan 12 di Supercopa d'Espanya.

    Pencapaian terbaru ini mengikuti raihan besar lainnya pada awal tahun ini. Pada Februari 2026, klub tersebut merayakan keberhasilan mencapai 700 kemenangan liga gabungan di dua divisi teratas Spanyol.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FC Barcelona v Paris FC - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Target ditetapkan pada empat sosok

    Setelah dengan nyaman meraih kemenangan pertama mereka dalam upaya mempertahankan mahkota Eropa, Barcelona Femení sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Laju mereka saat ini menunjukkan bahwa tonggak 1.000 kemenangan resmi kini sangat mungkin diraih. Tim asuhan Romeu akan berupaya melanjutkan start tak terkalahkan mereka saat menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan kontinental.

Liga F
Logrono United crest
Logrono United
LOG
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Women's Champions League
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS