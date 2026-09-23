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Barcelona Femeni ukir sejarah! Barcelona mencapai tonggak luar biasa 900 kemenangan lewat pembantaian Paris FC di Liga Champions
Tonggak bersejarah tercapai di Eropa
Barca Femení mencatatkan kemenangan resmi ke-900 dalam sejarah klub pada Rabu, 23 September. Tim asuhan Romeu mencapai tonggak monumental itu pada laga pembuka musim Liga Champions Wanita UEFA 2026/27.
Raksasa Spanyol itu memastikan kemenangan bersejarah tersebut di Estadi Johan Cruyff dengan menyingkirkan tim Prancis Paris FC. Kemenangan itu juga membuat kiprah mereka di Eropa dimulai dengan sangat meyakinkan. Sebagai juara bertahan Eropa, Barca Femení tetap tak terkalahkan pada fase awal musim ini.
- AFP
Penampilan gemilang memastikan kemenangan
Barcelona Femení menandai momen itu dengan kemenangan telak 5-2 atas Paris FC. Tim asal Catalunya itu menampilkan performa menyerang kelas tinggi untuk memastikan malam pemecahan rekor mereka berakhir dengan gemilang.
Ewa Pajor memimpin daftar pencetak gol dengan dua gol, sementara Kerolin, Clara Serrajordi, dan Caroline Graham juga mencetak gol untuk melengkapi penampilan dominan itu. Hasil tersebut memastikan Blaugrana memulai pertahanan gelar mereka dengan gaya. Kemenangan meyakinkan ini membuat tim asuhan Romeu tetap tak terkalahkan di semua kompetisi musim ini.
Warisan dominasi yang mencengangkan
Barca Femení hanya membutuhkan 1.247 pertandingan resmi sejak 1988 untuk mencapai 900 kemenangan. Ini membuat klub tersebut mencatat persentase kemenangan luar biasa, lebih dari 72% di semua laga kompetitif sepanjang sejarah mereka.
Tidak mengherankan, mayoritas kemenangan itu diraih di Primera Division, dengan 619 kemenangan. Mereka juga mengumpulkan 97 kemenangan di Segona Division, 82 di UEFA Women's Champions League, 66 di Copa de la Reina, 24 di Copa Catalunya, dan 12 di Supercopa d'Espanya.
Pencapaian terbaru ini mengikuti raihan besar lainnya pada awal tahun ini. Pada Februari 2026, klub tersebut merayakan keberhasilan mencapai 700 kemenangan liga gabungan di dua divisi teratas Spanyol.
- Getty Images Sport
Target ditetapkan pada empat sosok
Setelah dengan nyaman meraih kemenangan pertama mereka dalam upaya mempertahankan mahkota Eropa, Barcelona Femení sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Laju mereka saat ini menunjukkan bahwa tonggak 1.000 kemenangan resmi kini sangat mungkin diraih. Tim asuhan Romeu akan berupaya melanjutkan start tak terkalahkan mereka saat menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan kontinental.
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