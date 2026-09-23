Barca Femení mencatatkan kemenangan resmi ke-900 dalam sejarah klub pada Rabu, 23 September. Tim asuhan Romeu mencapai tonggak monumental itu pada laga pembuka musim Liga Champions Wanita UEFA 2026/27.

Raksasa Spanyol itu memastikan kemenangan bersejarah tersebut di Estadi Johan Cruyff dengan menyingkirkan tim Prancis Paris FC. Kemenangan itu juga membuat kiprah mereka di Eropa dimulai dengan sangat meyakinkan. Sebagai juara bertahan Eropa, Barca Femení tetap tak terkalahkan pada fase awal musim ini.