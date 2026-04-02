Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second Leg
Barcelona Femeni kembali menghancurkan Real Madrid untuk KETIGA kalinya dalam sembilan hari dan memastikan tempat di semifinal Liga Champions, sementara Alexia Putellas merayakan penampilan ke-500-nya dengan gemilang

Barcelona
A. Putellas
Women's Champions League
Women's football
Barcelona vs Real Madrid Femenino
Real Madrid Femenino

Barcelona Femeni menghancurkan Real Madrid dengan skor 6-0 dalam laga Clasico bersejarah, sekaligus mencatatkan kemenangan telak ketiga atas rival abadi mereka dalam waktu hanya sembilan hari, dan memastikan tempat di semifinal Liga Champions. Alexia Putellas turut mencetak gol saat ia merayakan penampilan ke-500-nya bersama Barca dengan gemilang.

  • Barca kembali membuat rivalnya di El Clásico semakin menderita

    Di hadapan lebih dari 60.000 penonton yang bersorak-sorai di Spotify Camp Nou yang semarak, Barcelona Femení dengan telak mengalahkan Real Madrid untuk ketiga kalinya dalam sembilan hari terakhir, sekaligus memastikan tempat mereka di perempat final Liga Champions dengan kemenangan agregat 12-2. Pertandingan leg kedua berubah menjadi mimpi buruk bagi tim tamu karena mereka menderita kekalahan terberat mereka sepanjang sejarah di kompetisi Eropa, setelah sebelumnya dikalahkan 3-0 oleh Barca di Liga Spanyol pada hari Minggu.

  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Putellas merayakan pencapaian penting dengan meriah

    Malam itu memang sudah dipastikan menjadi milik Putellas, yang melangkah ke lapangan untuk penampilannya yang ke-500 bersama Blaugrana yang legendaris. Pemenang Ballon d'Or dua kali itu hanya membutuhkan delapan menit untuk meninggalkan jejaknya, dengan bereaksi paling cepat terhadap tendangan Ewa Pajor yang berhasil ditepis kiper untuk mencetak gol pembuka. Itu adalah gol ke-230-nya untuk klub, cara yang tepat untuk merayakan 500 penampilannya.

    Gol Putellas menjadi pembuka bagi serangan gencar di babak pertama yang secara efektif mengakhiri pertandingan bahkan sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Kepemimpinannya di jantung lini tengah sekali lagi menjadi katalisator bagi segala hal positif yang dihasilkan Barca.


  • Graham Hansen dan Pajor ikut bergabung

    Caroline Graham Hansen mencetak gol sundulan kedua pada menit ke-15 sebelum memberikan umpan kepada Paredes untuk mencetak gol ketiga dari tendangan sudut. Pemain internasional Norwegia itu akhirnya menambah gol dengan tendangan chip yang menakjubkan di babak kedua untuk melengkapi dua golnya dan semakin mempermalukan Misa Rodriguez di gawang Madrid.

    Tak mau kalah, pemain baru musim panas Ewa Pajor melanjutkan musim debutnya yang produktif di Spanyol. Ia mencetak gol keempat malam itu sebelum jeda, menandai gol ke-40 dalam kariernya di kompetisi klub Eropa. Kedalaman bakat yang dimiliki Pere Romeu akhirnya ditutup oleh Esmee Brugts, yang memanfaatkan umpan silang dari pemain muda Clara Serrajordi untuk membuat skor menjadi enam gol pada malam itu.

  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Bayern Munich menanti di babak semifinal

    Kemenangan telak dengan agregat 12-2 ini membawa Barcelona ke babak semifinal melawan Bayern Munich. Meskipun raksasa Jerman itu akan menjadi ancaman fisik yang lebih besar daripada Madrid, Barcelona akan menghadapi laga ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kedua tim pernah bertemu di awal musim ini pada babak penyisihan grup, di mana Barca menang telak 7-1.

    Setelah kehilangan gelar juara mereka dari Arsenal musim lalu, tim asal Catalan ini tampak seperti tim yang berapi-api dan bertekad untuk merebut kembali status mereka sebagai ratu Eropa. Mereka telah mencapai empat besar dengan rekor tak terkalahkan musim ini, mencetak 20 gol di fase liga saja.

