Barcelona enggan merekrut bintang muda Spanyol tersebut karena setengah dari klausul pelepasan sebesar €40 juta akan jatuh ke tangan Real Madrid
Munoz tampil gemilang bersama La Roja
Munoz kini menjadi sorotan setelah penampilan gemilangnya bersama tim nasional Spanyol. Penyerang Osasuna ini menjalani debut impian bersama La Roja, mencetak gol hanya dalam beberapa menit pertamanya di lapangan pada laga persahabatan melawan Serbia Jumat lalu, sekaligus membuktikan ekspektasi besar yang mengiringi perkembangannya di La Liga.
Manajer tim nasional Luis de la Fuente dengan cepat memuji integrasi pemain muda ini ke dalam skuad senior.
"Victor Munoz sangat rendah hati. Dia tahu bahwa dia baru saja bergabung dan harus bekerja keras," kata De la Fuente. "Dia telah bermain dengan sangat baik, dengan detail-detail yang kita semua lihat. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik bersama tim dan ini sangat penting bagi kami."
Keterlibatan Real Madrid yang memperumit keadaan
Meskipun penampilan Munoz telah menarik perhatian klub-klub elit Eropa, situasi kontraknya jauh dari kata sederhana. Masa depan pemain berusia 20 tahun ini tidak sepenuhnya berada di tangan Osasuna, karena Real Madrid masih memegang hak yang signifikan atas sang pemain sejak transfernya musim panas lalu. Los Blancos dilaporkan mempertahankan 50% hak atas dirinya dan juga memiliki opsi pembelian kembali.
Posisi istimewa ini berarti mereka adalah pihak yang paling diuntungkan dari setiap perkembangan positif dalam karier Munoz. Bagi klub mana pun yang ingin merekrut penyerang ini, termasuk klub-klub di Liga Premier atau klub lain di La Liga, bernegosiasi dengan Osasuna dan klub ibu kota menjadi suatu keharusan.
Dilema keuangan Barcelona
Barcelona telah memantau perkembangan Munoz dengan cermat dan dikabarkan sangat menghargai profilnya saat mereka berupaya memperkuat lini serang. Namun, seperti dilaporkan oleh AS, Blaugrana menunda langkah resmi untuk merekrutnya karena ketentuan khusus dalam klausul pelepasan pemain senilai €40 juta tersebut.
Jika Barcelona memicu klausul tersebut, €20 juta akan langsung masuk ke kas Real Madrid. Gagasan untuk mensubsidi bisnis transfer masa depan rival terbesar mereka sambil memenuhi kebutuhan taktis mereka sendiri merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh petinggi di Spotify Camp Nou, yang memicu keraguan internal yang serius mengenai kelayakan operasi tersebut.
Persaingan pasar dan tantangan ke depan
Dengan nilai pasarnya yang melonjak tajam, Osasuna bersiap menghadapi musim panas yang dipenuhi minat besar. Klub tersebut menyadari bahwa kontrak Munoz menjadikannya target yang menarik bagi banyak pihak, namun klausul pembelian kembali yang dimiliki Madrid tetap menjadi hambatan terbesar bagi calon pembeli mana pun, terutama yang memiliki rivalitas dengan Barca.
Menjelang jendela transfer musim panas, raksasa Catalan ini harus memutuskan apakah bakat tak terbantahkan Munoz lebih berharga daripada konsekuensi politik dan finansial yang harus mereka tanggung jika harus membayar rival mereka. Untuk saat ini, minat mereka masih ditunda sementara Barcelona mempertimbangkan apakah akan mengambil langkah atau mencari pemain baru di tempat lain.