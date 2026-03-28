Barcelona enggan merekrut bintang muda Spanyol tersebut karena setengah dari klausul pelepasan sebesar €40 juta akan jatuh ke tangan Real Madrid

Munoz kini menjadi sorotan setelah penampilan gemilangnya bersama tim nasional Spanyol. Penyerang Osasuna ini menjalani debut impian bersama La Roja, mencetak gol hanya dalam beberapa menit pertamanya di lapangan pada laga persahabatan melawan Serbia Jumat lalu, sekaligus membuktikan ekspektasi besar yang mengiringi perkembangannya di La Liga.

Manajer tim nasional Luis de la Fuente dengan cepat memuji integrasi pemain muda ini ke dalam skuad senior.

"Victor Munoz sangat rendah hati. Dia tahu bahwa dia baru saja bergabung dan harus bekerja keras," kata De la Fuente. "Dia telah bermain dengan sangat baik, dengan detail-detail yang kita semua lihat. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik bersama tim dan ini sangat penting bagi kami."



