Barcelona dituduh kurang 'menghormati sesama profesional' setelah bintang Espanyol melontarkan kritik terkait insiden di terowongan pasca-derby
Ketegangan derby memuncak di lorong
Meskipun aksi di lapangan penuh dengan drama, justru kejadian di terowongan setelah peluit akhir berbunyi yang menjadi bahan pembicaraan utama. Saat para pemain berjalan menuju ruang ganti, dilaporkan terjadi keributan antara anggota kedua tim, yang membuat kubu Espanyol merasa dirugikan oleh perilaku rival sekota mereka.
Lozano, yang sedang menunggu untuk memenuhi kewajiban media pasca-pertandingannya, mendapati dirinya berada di tengah-tengah konfrontasi dengan beberapa pemain Blaugrana. Laporan menyebutkan bahwa Joao Cancelo dan yang lainnya terlibat dalam pertukaran kata-kata dengan gelandang tersebut, yang menyebabkan rasa frustrasi yang terlihat jelas dari tim tamu.
Lozano mengkritik keras kurangnya rasa hormat
Saat berbicara kepada media tak lama setelah insiden tersebut, Lozano tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait insiden tersebut. Ketika ditanya mengenai kata-kata spesifik yang dilontarkan kepadanya oleh rombongan Barcelona, gelandang tersebut memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya secara tepat, namun ia dengan jelas mengungkapkan pandangannya mengenai sikap profesional mereka.
"Itu tidak penting, yang penting hanya sepak bola. Semua orang melihat tingkat rasa hormat yang mereka miliki terhadap sesama profesional. Saya tidak punya komentar lain," kata gelandang tersebut kepada DAZN. Ia kemudian menjelaskan sifat perselisihan tersebut, sambil menambahkan: "Ini bukan soal Cancelo. Hal-hal seperti ini biasa terjadi di lapangan sepak bola. Mereka mencoba mengejek saya sedikit karena mereka menang, itu saja. Saat kalah, Anda harus menerimanya. Selalu begitu, tidak masalah."
Sore yang 'menyedihkan' bagi Pericos
Terlepas dari kontroversi seputar insiden di terowongan, Lozano juga ingin merefleksikan penampilan yang menurutnya layak mendapatkan hasil lebih baik. Espanyol terus menekan tetangga mereka sepanjang 90 menit, dan gelandang tersebut meyakini bahwa skor akhir tidak sepenuhnya mencerminkan betapa sengitnya pertandingan tersebut. Setelah hasil ini, Barcelona memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga menjadi sembilan poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua, sementara Espanyol berada di peringkat ke-10 dengan 38 poin.
Lozano menggambarkan pertandingan tersebut sebagai 'sulit dan kompetitif' dan menegaskan bahwa timnya hampir saja menciptakan kejutan. "Kami hampir saja, tetapi kesalahan-kesalahan sedikit menghancurkan kami. Kami harus sangat bangga dengan kerja keras yang telah kami lakukan," jelasnya, sambil menekankan bahwa meskipun kalah, usaha tim tetap menjadi hal positif yang bisa diambil.
Ferran Torres mencetak dua gol untuk tim asuhan Flick
Setelah menyaksikan Real Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Girona pada Jumat, pertandingan Sabtu memberi Barcelona kesempatan untuk memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga. Ferran Torres memastikan timnya unggul lebih dulu pada menit kesembilan sebelum menggandakan keunggulan 15 menit kemudian. Meskipun Espanyol memperkecil ketertinggalan di babak kedua, Lamine Yamal dan Marcus Rashford mencetak gol di menit-menit akhir untuk mengubah skor menjadi 4-1 dan membuat tim asal Catalunya itu unggul sembilan poin dalam perebutan gelar juara liga Spanyol.