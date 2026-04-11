Barcelona dituduh kurang 'menghormati sesama profesional' setelah bintang Espanyol melontarkan kritik terkait insiden di terowongan pasca-derby

Saat berbicara kepada media tak lama setelah insiden tersebut, Lozano tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait insiden tersebut. Ketika ditanya mengenai kata-kata spesifik yang dilontarkan kepadanya oleh rombongan Barcelona, gelandang tersebut memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya secara tepat, namun ia dengan jelas mengungkapkan pandangannya mengenai sikap profesional mereka.

"Itu tidak penting, yang penting hanya sepak bola. Semua orang melihat tingkat rasa hormat yang mereka miliki terhadap sesama profesional. Saya tidak punya komentar lain," kata gelandang tersebut kepada DAZN. Ia kemudian menjelaskan sifat perselisihan tersebut, sambil menambahkan: "Ini bukan soal Cancelo. Hal-hal seperti ini biasa terjadi di lapangan sepak bola. Mereka mencoba mengejek saya sedikit karena mereka menang, itu saja. Saat kalah, Anda harus menerimanya. Selalu begitu, tidak masalah."