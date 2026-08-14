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Barcelona Ditolak LAGI! Tawaran kedua Blaugrana untuk Rodri ditolak karena Manchester City tetap teguh pada valuasi transfernya
Man City tetap teguh menghadapi pendekatan Barcelona
Barcelona kembali dibuat frustrasi setelah Man City menolak tawaran kedua klub untuk pemain internasional Spanyol Rodri. Blaugrana kembali ke meja perundingan dengan proposal yang ditingkatkan senilai sekitar €60 juta, menurut The Times, dalam upaya menutup selisih setelah proposal awal mereka sebesar €45 juta plus €15 juta dalam bentuk bonus tambahan ditertawakan oleh petinggi Etihad.
Klub Etihad itu disebut bertahan pada paket total senilai £70 juta, yang setara dengan sekitar €81 juta, ditambah bonus lain yang terkait performa. Meski sang pemain memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini, City tidak menganggap situasi tersebut sebagai alasan untuk memberikan potongan harga.
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Intervensi Flick memicu hasrat Rodri
Terlepas dari kebuntuan antara kedua klub, Barcelona tetap optimistis karena sikap sang pemain sendiri terhadap kepindahan ini. Perburuan itu melaju cepat setelah intervensi langsung dari Hansi Flick, dengan laporan yang menyebut pelatih asal Jerman itu melakukan percakapan via telepon dengan gelandang tersebut untuk memaparkan proyeknya. Sentuhan personal ini tampaknya membuahkan hasil, karena sang pemain dikabarkan telah memberikan persetujuan final untuk kepindahan itu, setelah sebelumnya menyimpan kekhawatiran soal minat dari Real Madrid.
Faktanya, perwakilan gelandang itu telah vokal mengenai keinginan kliennya untuk pindah ke Barcelona, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut sudah disampaikan kepada petinggi di Bernabeu. Berbicara kepada stasiun radio Spanyol El Larguero, agen Rodri, Pablo Barquero, mengatakan: "Sebagai bentuk penghormatan kepada Madrid, karena mereka bersikap sangat berkelas, Rodri memberi tahu mereka bahwa keputusannya adalah bergabung dengan Barca."
Mencari penerus secara taktis
Urgensi di balik sikap finansial tegas City mungkin terkait dengan sulitnya menemukan pengganti yang cocok untuk pemain yang telah menjadi penentu lini tengah mereka selama bertahun-tahun. Manajer Manchester City Enzo Maresca menjadikan Enzo Fernandez sebagai target utama untuk menggantikan pemain Spanyol itu.
Namun, memboyong Fernandez dari Stamford Bridge akan menjadi upaya yang bahkan lebih mahal daripada pengejaran Barcelona terhadap Rodri. Chelsea saat ini masih mengikat pemenang Piala Dunia 2022 itu dengan kontrak hingga 2032 dan dilaporkan meminta £120 juta untuk pemain Argentina tersebut.
- Getty Images
Apa yang terjadi selanjutnya dalam saga ini?
Minat Barcelona diperkirakan tidak akan mereda meski mengalami kemunduran terbaru ini, karena klub memandang sosok jenderal lapangan tengah yang baru sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditawar untuk musim mendatang. Urgensi itu makin meningkat oleh masalah kebugaran yang terus membayangi Frenkie de Jong, yang mungkin memerlukan operasi untuk cedera yang berkepanjangan.
Dengan bursa transfer memasuki fase krusial, kini bola benar-benar kembali berada di tangan Barcelona. City telah menunjukkan bahwa mereka siap bersikap keras, dan meski pada masa lalu mereka jarang menghalangi pemain yang ingin pergi, mereka tidak bersedia melepas pemain Spanyol itu dengan nilai apa pun di bawah valuasi yang mereka tetapkan.
Barcelona kini harus menemukan cara untuk menjembatani selisih itu atau berisiko gagal mendapatkan target utama mereka. Keinginan sang pemain untuk bermain di Spotify Camp Nou adalah kartu terkuat yang mereka miliki, tetapi tanpa peningkatan dana yang signifikan, kepindahan ini tetap berada dalam ancaman
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