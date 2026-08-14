Minat Barcelona diperkirakan tidak akan mereda meski mengalami kemunduran terbaru ini, karena klub memandang sosok jenderal lapangan tengah yang baru sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditawar untuk musim mendatang. Urgensi itu makin meningkat oleh masalah kebugaran yang terus membayangi Frenkie de Jong, yang mungkin memerlukan operasi untuk cedera yang berkepanjangan.

Dengan bursa transfer memasuki fase krusial, kini bola benar-benar kembali berada di tangan Barcelona. City telah menunjukkan bahwa mereka siap bersikap keras, dan meski pada masa lalu mereka jarang menghalangi pemain yang ingin pergi, mereka tidak bersedia melepas pemain Spanyol itu dengan nilai apa pun di bawah valuasi yang mereka tetapkan.

Barcelona kini harus menemukan cara untuk menjembatani selisih itu atau berisiko gagal mendapatkan target utama mereka. Keinginan sang pemain untuk bermain di Spotify Camp Nou adalah kartu terkuat yang mereka miliki, tetapi tanpa peningkatan dana yang signifikan, kepindahan ini tetap berada dalam ancaman