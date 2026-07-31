RFEF secara resmi telah membuka proses disipliner luar biasa terhadap Barcelona, menurut Marca. Langkah ini menyusul keluhan resmi yang diajukan Atleti pada 30 Juni terkait upaya klub Catalan itu untuk merekrut Alvarez. Atletico menuduh Barca memulai kontak dengan penyerang berusia 26 tahun itu di luar periode yang diizinkan oleh regulasi olahraga.

Alvarez saat ini masih terikat dengan klub Madrid tersebut melalui kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Kedua klub kini telah resmi diberi tahu soal prosedur disipliner itu. Mereka harus menyampaikan masing-masing tuduhan dan versi kejadian mereka sebelum badan berwenang yang kompeten membuat keputusan akhir.