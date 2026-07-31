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Barcelona diselidiki terkait upaya merekrut Julian Alvarez setelah Atletico Madrid mengajukan keluhan kepada Federasi Sepak Bola Spanyol
RFEF meluncurkan penyelidikan resmi
RFEF secara resmi telah membuka proses disipliner luar biasa terhadap Barcelona, menurut Marca. Langkah ini menyusul keluhan resmi yang diajukan Atleti pada 30 Juni terkait upaya klub Catalan itu untuk merekrut Alvarez. Atletico menuduh Barca memulai kontak dengan penyerang berusia 26 tahun itu di luar periode yang diizinkan oleh regulasi olahraga.
Alvarez saat ini masih terikat dengan klub Madrid tersebut melalui kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Kedua klub kini telah resmi diberi tahu soal prosedur disipliner itu. Mereka harus menyampaikan masing-masing tuduhan dan versi kejadian mereka sebelum badan berwenang yang kompeten membuat keputusan akhir.
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Ketegangan meningkat di antara rival domestik
Ketegangan antara dua raksasa La Liga itu meningkat signifikan terkait penyerang asal Argentina tersebut. CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin sebelumnya memperingatkan bahwa klub akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kepentingan mereka dari pendekatan ilegal apa pun. Meski penyelidikan itu akan segera dilakukan, Barcelona tetap bertekad mengamankan target utama mereka di lini serang. Presiden klub Joan Laporta secara terbuka mengakui pada 13 Juli bahwa tawaran resmi untuk sang striker sudah berada di Madrid.
Namun, Atletico mempertahankan sikap tegas dan terus sepenuhnya menolak negosiasi apa pun terkait potensi transfer. Penolakan keras kepala ini telah mengubah saga tersebut menjadi salah satu pertarungan transfer paling kontroversial pada musim panas ini.
Alvarez menuntut tantangan baru
Saat dua raksasa Spanyol itu bentrok di ruang rapat, niat sang pemain tetap menjadi faktor utama. Alvarez secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Metropolitano dan mencari tantangan baru saat Piala Dunia baru-baru ini. Penyerang Argentina itu tetap menjadi prioritas absolut Barcelona untuk memperkuat lini depan mereka menjelang musim yang akan datang.
Namun, sengketa hukum yang sedang berlangsung dan posisi Atletico yang tidak mau berkompromi telah membuat operasi ini menjadi sangat rumit. Barcelona memandang pemberitahuan RFEF sebagai langkah wajib yang standar dalam situasi seperti ini. Kepengurusan Laporta kini sedang menyiapkan pembelaan hukum mereka sambil secara bersamaan berupaya memaksa terobosan dalam negosiasi yang mandek.
- Getty Images
Kembalinya yang krusial pada pramusim musim panas
Momen penentu dalam saga transfer ini kian mendekat seiring Atletico memulai persiapan pramusim mereka. Alvarez secara resmi dijadwalkan kembali bertugas pada 10 Agustus. Kepulangannya yang sudah di depan mata ke ibu kota Spanyol akan memaksa sang penyerang untuk menjelaskan posisi terkininya secara langsung kepada petinggi klub. Pertemuan yang akan datang ini berpotensi memecah kebuntuan saat ini antara dua klub rival tersebut.
Sementara itu, Barcelona enggan membiarkan operasi ini berlarut-larut tanpa batas. Meski Alvarez tetap menjadi rekrutan impian utama mereka, klub Catalan itu juga aktif menggarap target-target penyerang alternatif jika kesepakatan ini benar-benar gagal total.
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