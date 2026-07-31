RFEF secara resmi telah membuka proses disipliner luar biasa terhadap Barcelona, menurut Marca. Langkah ini menyusul keluhan resmi yang diajukan Atleti pada 30 Juni terkait upaya klub Catalan itu untuk merekrut Alvarez. Atletico menuduh Barca memulai kontak dengan penyerang berusia 26 tahun itu di luar periode legal yang diizinkan oleh regulasi olahraga.

Alvarez saat ini masih terikat dengan klub Madrid tersebut lewat kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2030. Kedua klub kini telah secara resmi diberi tahu mengenai prosedur disipliner tersebut. Mereka harus menyampaikan tudingan masing-masing dan versi peristiwa mereka sebelum badan berwenang yang kompeten membuat putusan akhir.