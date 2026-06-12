Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Los Angeles Football Club v Colorado RapidsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Barcelona dilaporkan tertarik pada Lucas Herrington, pemain muda berbakat asal Australia yang sedang naik daun di Colorado Rapids

Transfers
Australia vs Turkiye
Australia
Turkiye
World Cup
Colorado
Barcelona
L. Herrington

Lucas Herrington, 18 tahun, menjadi salah satu bintang baru yang menonjol di Major League Soccer tahun ini, dengan tampil gemilang sebagai pemain bertahan andalan Colorado Rapids. Kenaikan performanya dilaporkan telah menarik minat klub-klub luar negeri, termasuk juara La Liga, Barcelona. Performa apik sang bek tengah ini juga membuatnya masuk dalam skuad Australia untuk Piala Dunia.

  • Colorado Rapids v San Jose Earthquakes: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    Bakat baru

    Herrington sudah dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di MLS, dengan catatan satu gol dan satu assist dalam 15 penampilan di liga musim ini. Tom Bogert melaporkan bahwa beberapa klub sedang memantau pemain remaja tersebut, dengan Barcelona menjadi klub ternama yang dikaitkan dengannya. The Rapids menolak permintaan komentar dari GOAL.

    • Iklan
  • Australia Training Camp Ahead of FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tentang Piala Dunia di Australia

    Kesuksesan Herrington bersama Rapids pun tidak luput dari perhatian Asosiasi Sepak Bola (FA) negaranya. Ia masuk dalam skuad Socceroos untuk Piala Dunia dan berpotensi tampil pada Sabtu nanti saat tim tersebut menghadapi Türkiye.

  • Moise BombitoGetty

    Mirip Bombito?

    Jika Herrington hengkang dari Rapids, ia akan menjadi bek kunci kedua yang berhasil ditemukan oleh tim pemandu bakat klub dan berpotensi dijual dengan untung dalam lima tahun terakhir.

    Pada tahun 2024, Rapids menjual bek tengah Moise Bombito, yang merupakan pilihan putaran pertama mereka, ke OGC Nice dengan biaya awal yang dilaporkan sebesar $7,7 juta.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    The Rapids sedang menjalani jeda Piala Dunia dan baru akan kembali beraksi pada 22 Juli. Belum diketahui apakah Herrington akan tetap berada di tim saat mereka kembali berlaga di liga.

World Cup
Australia crest
Australia
AUS
Turkiye crest
Turkiye
TUR