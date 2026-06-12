Getty Images Sport
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Barcelona dilaporkan tertarik pada Lucas Herrington, pemain muda berbakat asal Australia yang sedang naik daun di Colorado Rapids
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Bakat baru
Herrington sudah dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di MLS, dengan catatan satu gol dan satu assist dalam 15 penampilan di liga musim ini. Tom Bogert melaporkan bahwa beberapa klub sedang memantau pemain remaja tersebut, dengan Barcelona menjadi klub ternama yang dikaitkan dengannya. The Rapids menolak permintaan komentar dari GOAL.
- Getty Images Sport
Tentang Piala Dunia di Australia
Kesuksesan Herrington bersama Rapids pun tidak luput dari perhatian Asosiasi Sepak Bola (FA) negaranya. Ia masuk dalam skuad Socceroos untuk Piala Dunia dan berpotensi tampil pada Sabtu nanti saat tim tersebut menghadapi Türkiye.
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Mirip Bombito?
Jika Herrington hengkang dari Rapids, ia akan menjadi bek kunci kedua yang berhasil ditemukan oleh tim pemandu bakat klub dan berpotensi dijual dengan untung dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2024, Rapids menjual bek tengah Moise Bombito, yang merupakan pilihan putaran pertama mereka, ke OGC Nice dengan biaya awal yang dilaporkan sebesar $7,7 juta.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Rapids sedang menjalani jeda Piala Dunia dan baru akan kembali beraksi pada 22 Juli. Belum diketahui apakah Herrington akan tetap berada di tim saat mereka kembali berlaga di liga.