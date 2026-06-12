Barcelona dilaporkan tertarik pada Lucas Herrington, pemain muda berbakat asal Australia yang sedang naik daun di Colorado Rapids

Jika Herrington hengkang dari Rapids, ia akan menjadi bek kunci kedua yang berhasil ditemukan oleh tim pemandu bakat klub dan berpotensi dijual dengan untung dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2024, Rapids menjual bek tengah Moise Bombito, yang merupakan pilihan putaran pertama mereka, ke OGC Nice dengan biaya awal yang dilaporkan sebesar $7,7 juta.