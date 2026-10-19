Barcelona kembali mengalami gangguan perjalanan menjelang laga krusial Liga Champions melawan PSG pada Selasa. Kabut tebal di Spanyol membuat pesawat tim tidak dapat lepas landas sesuai jadwal menuju ibu kota Prancis, menurut SPORT.

Skuad Barcelona semula dijadwalkan tiba di Paris sekitar tengah hari pada Senin. Namun, penundaan yang tak terduga itu memaksa klub mengubah jadwal dan persiapan akhir mereka menjelang pertandingan. Gangguan terbaru ini terjadi pada saat yang krusial bagi klub Spanyol tersebut. Mereka kini harus bergegas menyesuaikan diri di Paris sebelum laga besar di kompetisi Eropa itu.