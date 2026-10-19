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Barcelona dilanda kekacauan perjalanan baru setelah penerbangan ke Paris tertunda jelang laga Liga Champions melawan PSG
Persiapan menjadi berantakan
Barcelona kembali mengalami gangguan perjalanan menjelang laga krusial Liga Champions melawan PSG pada Selasa. Kabut tebal di Spanyol membuat pesawat tim tidak dapat lepas landas sesuai jadwal menuju ibu kota Prancis, menurut SPORT.
Skuad Barcelona semula dijadwalkan tiba di Paris sekitar tengah hari pada Senin. Namun, penundaan yang tak terduga itu memaksa klub mengubah jadwal dan persiapan akhir mereka menjelang pertandingan. Gangguan terbaru ini terjadi pada saat yang krusial bagi klub Spanyol tersebut. Mereka kini harus bergegas menyesuaikan diri di Paris sebelum laga besar di kompetisi Eropa itu.
- AFP
Tidak bisa terbang akibat kabut tebal
Menurut laporan yang sama, kabut tebal pada pagi hari membuat kondisi di bandara tidak aman untuk lepas landas. Tim tertahan sambil menunggu kondisi cuaca cukup membaik.
Penundaan yang tak terduga itu langsung mengganggu jadwal yang telah disusun dengan cermat oleh staf pelatih. Barcelona telah mengatur rencana perjalanan agar tim mendapat waktu istirahat sebanyak mungkin dan bisa tetap fokus sebelum laga dimulai pada Selasa malam.
Masalah perjalanan adalah hal terakhir yang diinginkan pelatih mana pun menjelang pertandingan penting di kompetisi Eropa. Skuad kini harus segera menyesuaikan diri setelah akhirnya mendarat di Prancis.
Mimpi buruk perjalanan untuk kedua kalinya
Yang mengejutkan, ini kali kedua dalam hitungan hari Barcelona mengalami masalah perjalanan. Klub tersebut menghadapi kendala serupa tepat setelah menang 5-2 atas Real Betis di La Liga.
Cuaca buruk di Andalusia memaksa tim bermalam di Sevilla pada Sabtu, alih-alih langsung terbang pulang. Para pemain baru bisa kembali ke Barcelona pada Minggu pagi.
Dua kendala logistik berturut-turut dalam kurun 48 jam menjadi tantangan fisik tambahan. Mengelola pemulihan dan kelelahan pemain mendadak menjadi prioritas tak terduga bagi tim medis.
- AFP
Menyesuaikan rencana di Paris
Barcelona kini harus mengatur ulang agenda prapertandingan setelah tiba di Prancis lebih lambat dari perkiraan. Kegiatan media dan sesi-sesi latihan terakhir di stadion mungkin harus dijadwalkan ulang untuk menyesuaikan dengan keterlambatan tersebut.
Meski ada kendala di luar lapangan, fokus utama tetap tertuju pada pertandingan. Barcelona berharap jadwal perjalanan yang terganggu tidak memengaruhi penampilan mereka melawan PSG. Kemenangan di Prancis tetap menjadi satu-satunya tujuan demi meraih hasil penting di Liga Champions.
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