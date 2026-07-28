Sebagian besar klub besar mencoba mendatangkan pemain baru pada musim panas ini demi tujuan kemewahan dan menambah kekuatan di posisi-posisi tertentu, seperti Paris Saint-Germain yang sama sekali tidak akan kesulitan setelah gagalnya transfer Diomande, bahkan jika mereka tidak mendatangkan Ferran Torres pada hari-hari terakhir bursa transfer, karena nama-nama utama dan pelapis yang dimiliki Luis Enrique memungkinkannya bersaing untuk merebut gelar Ligue 1 dan Liga Champions Eropa.

Demikian pula jika kita melihat kaitan Rodri dengan kepindahan ke Real Madrid, meski dengan nilai besar yang akan ditambahkan bintang Manchester City itu, namun Los Blancos memiliki Tchouameni yang mampu memainkan peran yang sama, ditambah kemungkinan memanfaatkan Eduardo Camavinga juga dengan peran serupa.

Begitu pula Arsenal yang bersaing dengan Barcelona untuk mendatangkan Alvarez memiliki Viktor Gyokeres, Kai Havertz, dan Gabriel Jesus, yaitu nama-nama yang membawa Arsenal meraih gelar Liga Inggris dan mencapai final Liga Champions Eropa.

Adapun Barcelona, mereka mencari satu bagian penting yang tidak mungkin memasuki musim baru tanpanya demi melanjutkan persaingan di La Liga dan mewujudkan mimpi yang belum tercapai di Liga Champions Eropa, terlebih Barca tidak memiliki kemewahan finansial yang membuatnya mampu bersaing memperebutkan sebuah transfer di hadapan klub dari Liga Inggris.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa Alvarez adalah satu-satunya nama dalam bursa transfer Barcelona yang akan memesan tempatnya sebagai pemain inti di "Spotify Camp Nou", sementara Asllani dan Krofi harus mendapatkan kepercayaan setelah mengenakan kostum Barca, terutama karena keduanya belum bersinar bersama klub atau tim nasional besar.