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Barcelona di Bawah Tekanan: Perebutan Klub-Klub Besar Eropa Hancurkan Impian Flick di Bursa Transfer

Transfers
J. Alvarez
Vinicius Junior
Y. Diomande
F. Torres
F. Asllani
Real Madrid
Barcelona
Manchester United
Atletico Madrid
Paris Saint-Germain
LaLiga
Premier League
Champions League
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Côte d’Ivoire
Spanyol
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Inggris
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Gempa Transfer

Para raksasa Eropa tengah menjalani bursa transfer musim panas yang rumit akibat benturan kepentingan di antara mereka dalam sejumlah besar kesepakatan. Persoalan ini tidak berhenti pada batas persaingan finansial untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang diincar, melainkan meluas hingga "efek domino" yang membuat klub-klub lain turut terpengaruh secara signifikan oleh terwujud atau gagalnya kesepakatan yang berada di luar lingkaran target mereka.

Persaingan ini secara garis besar melibatkan: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Leipzig, Manchester United, Arsenal, dan Paris Saint-Germain. Sementara di level pemain, persaingan memanas seputar Vinicius Junior, Julian Alvarez, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Aurelien Tchouameni, Bradley Barcola, Junior Kroupi, dan Ferran Torres.

  • Gol-Gol Barcelona

    Jika kita mencoba menganalisis nama-nama tersebut, kita akan menemukan bahwa Barcelona hanya terkait secara langsung dengan 4 pemain, yaitu Julian Alvarez yang menjadi target utama pelatih Hansi Flick pada bursa transfer untuk menutupi kepergian Robert Lewandowski, namun Barca menghadapi sikap keras kepala dari pihak Atletico Madrid terkait penyelesaian transfer tersebut.

    Daftar target Barca juga mencakup Vesnik Aslani sebagai opsi kedua yang mungkin dituju Barcelona jika transfer Alvarez gagal, namun ia merupakan pemain yang diincar Leipzig di Liga Jerman, sehingga membuat misi Barcelona dalam persaingan finansial sama sekali tidak mudah.

    Junior Kroupi menjadi opsi yang paling kecil kemungkinannya bagi Barcelona karena adanya perpecahan di manajemen terkait kontraknya, namun hingga saat ini ia mendapat persetujuan dari Flick.

    Adapun nama terakhir adalah Ferran Torres yang hingga kini belum memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, meski telah memasuki tahun terakhirnya di "Spotify Camp Nou", dan masa depannya bisa saja bergantung pada seberapa sukses Barca dalam mengikat Alvarez secara khusus.

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  • Mengapa Barcelona Menjadi Pihak yang Paling Dirugikan oleh Efek Domino?

    Sebagian besar klub besar mencoba mendatangkan pemain baru pada musim panas ini demi tujuan kemewahan dan menambah kekuatan di posisi-posisi tertentu, seperti Paris Saint-Germain yang sama sekali tidak akan kesulitan setelah gagalnya transfer Diomande, bahkan jika mereka tidak mendatangkan Ferran Torres pada hari-hari terakhir bursa transfer, karena nama-nama utama dan pelapis yang dimiliki Luis Enrique memungkinkannya bersaing untuk merebut gelar Ligue 1 dan Liga Champions Eropa.

    Demikian pula jika kita melihat kaitan Rodri dengan kepindahan ke Real Madrid, meski dengan nilai besar yang akan ditambahkan bintang Manchester City itu, namun Los Blancos memiliki Tchouameni yang mampu memainkan peran yang sama, ditambah kemungkinan memanfaatkan Eduardo Camavinga juga dengan peran serupa.

    Begitu pula Arsenal yang bersaing dengan Barcelona untuk mendatangkan Alvarez memiliki Viktor Gyokeres, Kai Havertz, dan Gabriel Jesus, yaitu nama-nama yang membawa Arsenal meraih gelar Liga Inggris dan mencapai final Liga Champions Eropa.

    Adapun Barcelona, mereka mencari satu bagian penting yang tidak mungkin memasuki musim baru tanpanya demi melanjutkan persaingan di La Liga dan mewujudkan mimpi yang belum tercapai di Liga Champions Eropa, terlebih Barca tidak memiliki kemewahan finansial yang membuatnya mampu bersaing memperebutkan sebuah transfer di hadapan klub dari Liga Inggris.

    Berbagai laporan menyebutkan bahwa Alvarez adalah satu-satunya nama dalam bursa transfer Barcelona yang akan memesan tempatnya sebagai pemain inti di "Spotify Camp Nou", sementara Asllani dan Krofi harus mendapatkan kepercayaan setelah mengenakan kostum Barca, terutama karena keduanya belum bersinar bersama klub atau tim nasional besar.

  • Jebakan Real Madrid

    Real Madrid menjadi salah satu rintangan dalam bursa transfer Barcelona yang tak kalah sulit dibanding Atletico Madrid untuk merekrut Alvarez, di mana hal ini terjadi setelah Los Blancos menjebak rival abadi mereka ketika mengirimkan tawaran senilai 150 juta euro untuk mendatangkan penyerang asal Argentina tersebut.

    Florentino Perez, presiden Real Madrid, sadar betul bahwa tawaran itu akan ditolak, namun dengan begitu ia telah menutup pintu bagi Atletico untuk menyetujui tawaran lain dari Barcelona yang nilainya kurang dari 150 juta euro.

    Selain itu, "efek domino" dalam bursa transfer menghubungkan antara transfer Alvarez dan kepergian Vinicius Junior dari Real Madrid, karena kepindahan winger asal Brasil itu ke Arsenal akan membuat The Gunners mundur dari persaingan dengan Barca.

    Namun sulit membayangkan Real Madrid mengizinkan Vinicius Junior pergi pada musim panas ini, sebuah hal yang akan membuat Arsenal semakin menekan Barcelona dalam perang penawaran finansial pada transfer Alvarez.

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  • Kenangan Mengerikan

    Barcelona memiliki kenangan yang menyeramkan terkait transaksi yang berhasil dirampungkan Saint-Germain dari skuad mereka, dengan mimpi buruk Neymar da Silva yang masih membekas dalam ingatan, ditambah Ousmane Dembele yang kepindahannya ke "Parc des Princes" menjadi titik balik besar dalam kariernya.

    Dan karena Barcelona tidak akan mengambil risiko kehilangan Ferran Torres secara gratis pada Januari mendatang, kita mungkin akan melihat mereka menyetujui kepindahannya ke Saint-Germain, terutama karena hubungan baik yang menghubungkan sang penyerang dengan Luis Enrique, di samping kekhawatiran sang pemain bahwa dirinya akan berubah menjadi pilihan yang terpinggirkan pada musim baru.

    Hal-hal di atas berarti bahwa hingga saat ini Barcelona tidak menjamin untuk memasuki musim baru dengan seorang penyerang berkelas tinggi seperti Alvarez, dan bahkan tidak pula mengambil risiko dengan pilihan yang kualitasnya lebih rendah seperti Ferran Torres.