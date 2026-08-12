Getty Images Sport
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Barcelona dekati bek Tottenham Pedro Porro di tengah minat Arsenal pada Jules Kounde
Barcelona memantau pemenang Piala Dunia
Barcelona telah melakukan pendekatan resmi untuk merekrut bek kanan Tottenham Hotspur, Porro, menurut laporan di Spanyol (via Metro). Raksasa Catalan itu tengah aktif mempersiapkan diri untuk kemungkinan kepergian bek mereka saat ini, Kounde. Porro baru-baru ini menikmati musim panas yang fenomenal di panggung internasional. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi starter di semua laga kecuali satu saat Spanyol memastikan kemenangan gemilang di Piala Dunia di Amerika Utara.
Ia telah menjalani empat musim yang mengesankan di Premier League sejak awalnya bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman dari Sporting CP pada Januari 2023. Penampilan konsistennya di London kini menarik perhatian salah satu kekuatan besar La Liga.
- Getty Images Sport
Ketertarikan Arsenal picu perombakan di lini belakang
Ketertarikan Barcelona terhadap Porro berangkat langsung dari ketidakpastian yang terus membesar terkait masa depan Kounde. Manajer Arsenal Mikel Arteta sangat ingin merekrut pemain internasional Prancis itu sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Berbicara di Jijantes, jurnalis Spanyol Gerard Romero mengonfirmasi bahwa Barcelona sedang aktif menyusun rencana ke depan.
"Kontak telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir dengan Pedro Porro, dengan pihak bek sayap itu," ungkap Romero. "Dia adalah salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Tottenham, dia baru saja memperpanjang kontraknya belum lama ini, tetapi Barcelona telah menjajaki pihaknya jika Jules Kounde pergi. Kounde punya banyak tawaran dari Premier League, sejauh ini sang pemain belum menunjukkan tanda-tanda ingin pergi, tetapi ini adalah kasus yang setengah terbuka, jadi apa pun bisa terjadi."
De Zerbi memuji bintang Tottenham Hotspur
Mendapatkan tanda tangan Porro tanpa diragukan lagi akan sangat sulit bagi Barcelona. Pemain internasional Spanyol itu baru saja menandatangani kontrak baru jangka panjang bernilai besar pada Juni, yang mengikatnya dengan Tottenham hingga 2031. Pelatih kepala Spurs Roberto De Zerbi memandang bek sayap itu sebagai bagian fundamental dari sistem taktiknya.
"Pedro adalah pemain yang sangat penting bagi kami, yang secara konsisten menunjukkan kemampuannya untuk memengaruhi pertandingan baik dalam situasi bertahan maupun menyerang," ujar pria Italia itu setelah perpanjangan kontrak Porro.
"Selain kualitas tekniknya, saya juga menyukai mentalitasnya. Setiap hari dia ingin bekerja, belajar, dan berkembang, dan inilah karakteristik yang membantu para pemain mencapai level tertinggi."
- Getty Images Sport
Keputusan transfer besar menanti
Barcelona kini harus memutuskan apakah akan menunggu Arsenal mengambil langkah tegas untuk Kounde. Jika pemain Prancis itu pada akhirnya pindah ke London utara, kubu Catalan akan dipaksa untuk segera menguji keteguhan Tottenham terkait Porro.
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