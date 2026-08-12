Barcelona telah melakukan pendekatan resmi untuk merekrut bek kanan Tottenham Hotspur, Porro, menurut laporan di Spanyol (via Metro). Raksasa Catalan itu tengah aktif mempersiapkan diri untuk kemungkinan kepergian bek mereka saat ini, Kounde. Porro baru-baru ini menikmati musim panas yang fenomenal di panggung internasional. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi starter di semua laga kecuali satu saat Spanyol memastikan kemenangan gemilang di Piala Dunia di Amerika Utara.

Ia telah menjalani empat musim yang mengesankan di Premier League sejak awalnya bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman dari Sporting CP pada Januari 2023. Penampilan konsistennya di London kini menarik perhatian salah satu kekuatan besar La Liga.