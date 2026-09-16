Alvarez mendominasi headline bursa transfer musim panas setelah upayanya yang sensasional, tetapi pada akhirnya gagal, untuk mengatur kepindahan ke Barcelona. Penyerang Argentina itu terpaksa tetap berada di ibu kota Spanyol bertentangan dengan keinginannya, yang membuat hubungannya dengan Atletico Madrid menjadi tegang.

Meski ada friksi internal, Alvarez tetap menjadi bagian dari rencana Diego Simeone. Penyerang itu sudah tampil dalam tiga pertandingan sejauh musim ini, termasuk bermain penuh 90 menit saat melawan Liverpool.

Namun, upaya Barcelona sepenuhnya terhenti oleh realitas finansial dari transfer tersebut. Atletico langsung merujuk pada klausul rilisnya yang mencapai €500 juta (£422 juta), angka yang jelas tidak bisa dipenuhi raksasa Catalunya itu.



