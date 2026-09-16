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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Barcelona dapat dorongan transfer? Bos Atletico Madrid buat janji mengejutkan untuk menurunkan klausul rilis Julian Alvarez, dengan SATU syarat

Transfers
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
LaLiga
Arsenal

Saga transfer yang mengelilingi Julian Alvarez memasuki babak baru yang menarik setelah Atletico Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk melunakkan sikap mereka terkait masa depan sang penyerang. Setelah sepanjang musim panas spekulasi intens mengaitkan bintang Argentina itu dengan kepindahan ke Barcelona, hambatan finansial besar yang menghalangi transfer tersebut kini bisa segera berubah.

  • Kepindahan pada musim panas yang gagal terwujud dan hubungan yang tegang

    Alvarez mendominasi headline bursa transfer musim panas setelah upayanya yang sensasional, tetapi pada akhirnya gagal, untuk mengatur kepindahan ke Barcelona. Penyerang Argentina itu terpaksa tetap berada di ibu kota Spanyol bertentangan dengan keinginannya, yang membuat hubungannya dengan Atletico Madrid menjadi tegang.

    Meski ada friksi internal, Alvarez tetap menjadi bagian dari rencana Diego Simeone. Penyerang itu sudah tampil dalam tiga pertandingan sejauh musim ini, termasuk bermain penuh 90 menit saat melawan Liverpool.

    Namun, upaya Barcelona sepenuhnya terhenti oleh realitas finansial dari transfer tersebut. Atletico langsung merujuk pada klausul rilisnya yang mencapai €500 juta (£422 juta), angka yang jelas tidak bisa dipenuhi raksasa Catalunya itu.


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    Gil Marin menetapkan target mencetak gol yang tinggi

    Menurut media Spanyol El Chiringuito, sikap Atletico Madrid akhirnya mulai melunak. Presiden klub Gil Marin dikabarkan telah berjanji untuk memangkas klausul rilis pemain tersebut yang sangat tinggi, dengan syarat Alvarez memenuhi satu kondisi yang sangat spesifik di lapangan.

    Untuk memicu pengurangan itu, sang penyerang harus mencetak minimal 20 gol di semua kompetisi musim ini. Mengingat rekam jejaknya yang produktif di Madrid, target ini tampak sangat mungkin dicapai oleh penyerang berbakat tersebut.

    Alvarez mencetak tepat 20 gol musim lalu dan menorehkan 29 gol yang mengesankan pada musim debutnya bersama klub tersebut. Mencapai tonggak ini sekali lagi tampaknya akan membuka jalan menuju rute keluar yang jauh lebih mudah.


  • Awal gemilang Barcelona dan kedalaman lini serang mereka

    Saat ini, Barcelona mungkin tampak sama sekali tidak terusik oleh situasi Alvarez. Raksasa Catalan itu menikmati start luar biasa pada musim ini, muncul sebagai tim paling produktif di Eropa berkat performa mematikan Raphinha dan Lamine Yamal.

    Namun, mempertahankan laju tanpa henti seperti itu sepanjang musim yang melelahkan bukan perkara mudah. Mendatangkan penyerang dengan kaliber seperti Alvarez akan menyuntikkan kualitas penting ke dalam skuad dan meringankan beban serangan besar yang saat ini ditanggung para winger utama mereka.

    Cedera yang datang pada saat yang tidak tepat pada Raphinha atau Yamal bisa seketika menggagalkan momentum Barcelona di depan gawang. Mengamankan penyerang serbabisa tetap menjadi strategi jangka panjang yang masuk akal bagi Barcelona, baik jika mereka bergerak pada Januari maupun menunggu hingga musim panas mendatang.


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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Pintu keluar pada musim panas mulai terlihat

    Meski janji untuk menurunkan klausul rilis itu memberi harapan jangka panjang bagi Barcelona, transfer pada musim dingin ini tetap sangat kecil kemungkinan terjadi. Kondisi Atletico dalam urusan mencetak gol berarti masa depan Alvarez secara realistis baru akan dievaluasi kembali pada akhir musim ini.

    Untuk saat ini, penyerang Argentina itu harus fokus menunjukkan performa di lapangan untuk tim asuhan Simeone. Jika ia kembali mencetak gol dengan konsistensi seperti biasanya dan mencapai angka 20 gol, pintu untuk kepindahan besar ke Catalunya akhirnya akan terbuka pada musim panas mendatang.