Gabriel awalnya diproyeksikan masuk dalam skuad Michael Carrick untuk laga Piala Carabao melawan Brighton pada Rabu. Jika turun ke lapangan, ia akan mengukir sejarah sebagai pemain termuda yang pernah dimainkan United.

Namun, remaja yang sangat dipandang tinggi itu kini justru diperkirakan bakal dicoret sepenuhnya dari skuad hari pertandingan setelah absen dari latihan pekan ini. Para petinggi United dikabarkan tidak mengetahui alasan pasti di balik keinginan mendadaknya untuk pergi.

Jika kepindahan itu pada akhirnya terwujud, Madrid sudah memiliki jalur yang jelas. Laporan yang sama menyebut klub Spanyol itu berencana langsung memasukkan Gabriel ke tim B mereka untuk mempercepat perkembangannya.