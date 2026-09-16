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Barcelona dan Real Madrid siaga tinggi saat wonderkid Manchester United JJ Gabriel menuntut hengkang dari Old Trafford
Wonderkid menuntut hengkang dari Old Trafford
Manchester United terlibat kebuntuan mengejutkan dengan Gabriel. Pemain berbakat berusia 15 tahun itu dan para perwakilannya mengejutkan petinggi Old Trafford dengan mengajukan permintaan untuk segera meninggalkan klub. Namun, Manchester United tetap pada pendiriannya dan sama sekali menolak bergeming dalam persoalan ini. Klub tidak akan membatalkan kontrak sang pemain muda dalam kondisi apa pun, yang berarti saat ini ia tidak bisa dicoret dari pendaftaran.
Meski klub Inggris itu mengambil sikap tegas, situasi ini telah membuat sejumlah klub top di Eropa waspada. Raksasa Spanyol Barcelona dan Madrid sama-sama aktif memantau perkembangan menjelang potensi transfer, menurut ESPN.
- Getty Images Sport
Madrid siapkan rencana untuk remaja
Gabriel awalnya diproyeksikan masuk dalam skuad Michael Carrick untuk laga Piala Carabao melawan Brighton pada Rabu. Jika turun ke lapangan, ia akan mengukir sejarah sebagai pemain termuda yang pernah dimainkan United.
Namun, remaja yang sangat dipandang tinggi itu kini justru diperkirakan bakal dicoret sepenuhnya dari skuad hari pertandingan setelah absen dari latihan pekan ini. Para petinggi United dikabarkan tidak mengetahui alasan pasti di balik keinginan mendadaknya untuk pergi.
Jika kepindahan itu pada akhirnya terwujud, Madrid sudah memiliki jalur yang jelas. Laporan yang sama menyebut klub Spanyol itu berencana langsung memasukkan Gabriel ke tim B mereka untuk mempercepat perkembangannya.
Para rival elite memburu bintang remaja itu
Regulasi ketat biasanya mencegah pemain muda pindah ke klub-klub Eropa sebelum berusia 18 tahun. Namun, Gabriel memegang paspor Irlandia, yang membuatnya sepenuhnya memenuhi syarat untuk kepindahan besar ke klub Eropa.
Barcelona dan Real Madrid bukan satu-satunya klub yang memantau perkembangan situasi ini. Raksasa Premier League, Manchester City dan Chelsea, juga terus mengawasi dengan sangat dekat kebuntuan tegang yang melibatkan pemain muda tersebut.
Kehilangan talenta top ke rival domestik sengit akan menjadi pukulan pahit bagi petinggi Old Trafford. Namun, masih ada harapan bahwa situasi ini tetap bisa diselesaikan secara baik-baik.
- Getty Images Sport
Keputusan krusial menanti bulan depan
Sikap tegas Gabriel tanpa kompromi jelas telah membuka pintu bagi potensi kepergian pada musim panas mendatang. Namun, titik balik yang langsung menentukan akan tiba pada 6 Oktober, ketika sang penyerang merayakan ulang tahunnya yang ke-16.
Mulai tanggal tersebut, remaja itu resmi memenuhi syarat untuk menandatangani formulir beasiswa. Meski situasi saat ini terlihat sangat suram, para petinggi Manchester United tetap berharap hubungan yang retak itu masih bisa diperbaiki. Untuk saat ini, dunia sepak bola menanti sambil menyaksikan pemain berusia 15 tahun itu mempertimbangkan langkah karier berikutnya.
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