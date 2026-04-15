Barcelona dan Manchester City bersaing memperebutkan gelandang Palmeiras berusia 16 tahun, dengan klub La Liga tersebut bertekad untuk menghindari terulangnya kegagalan merekrut Endrick dan Estevao
Barcelona mempercepat pembicaraan untuk merekrut bintang muda Brasil
Menurut AS, Barcelona telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan transfer Conceicao. Klub asal Catalunya tersebut telah memantau perkembangan gelandang serang tersebut sejak sebelum ia menonjol di turnamen Copinha, di mana ia mencetak empat gol dan memberikan tiga assist dalam tujuh pertandingan. Khawatir akan terulangnya skenario yang mengecewakan seperti yang terjadi pada Endrick, Estevao, atau Rayan, mereka telah mengambil inisiatif dalam negosiasi kilat. Meskipun pemain remaja tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar €100 juta dalam kontraknya saat ini yang berlaku hingga Januari 2029, Palmeiras dilaporkan bersedia menerima setengah dari jumlah tersebut, dengan meminta €50 juta yang terdiri dari biaya tetap dan variabel.
Manchester City memimpin perburuan gelar Liga Premier
Manchester City dan Chelsea adalah pesaing utama yang harus dikalahkan dalam persaingan panjang ini. Menurut ESPN Brasil, City telah berupaya memperketat pengawasan terhadap pemain remaja tersebut untuk menghalangi klub-klub Inggris lainnya. Berkat hubungan yang kuat berkat kesepakatan Gabriel Jesus dan Vitor Reis di masa lalu, City telah menyiapkan tawaran awal sebesar €40 juta, yang merupakan tawaran tertinggi yang diajukan sejauh ini. Pemilik Chelsea juga memantau situasi ini dengan cermat sambil dengan sabar menunggu momen yang tepat untuk mengajukan proposal resmi.
Seorang talenta unggulan yang mulai menorehkan prestasi
Dengan mengenakan jersey bernomor 10, Conceicao tampil gemilang di Kejuaraan U-17 Amerika Selatan di Paraguay, membuktikan dirinya sebagai pemain yang menonjol dengan satu gol dan dua assist. Para pengamat menganggapnya sebagai pemain istimewa, yang sering dibandingkan dengan Estevao di masa-masa awalnya. Pemain muda ini sendiri menyoroti gaya bermainnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dengan menjelaskan: "Saya suka situasi satu lawan satu, menggiring bola, dan mengalahkan lawan dengan kecepatan." Saat membahas inspirasi utamanya untuk mencapai puncak sepak bola profesional, remaja ini sangat jelas mengenai panutannya saat ini, sambil dengan bangga menambahkan: "Panutan saya adalah Endrick..."
Apa yang akan terjadi di masa depan
Conceicao tidak bisa pindah ke Eropa sampai ia genap berusia 18 tahun. Palmeiras tidak terburu-buru untuk menjualnya dan berencana memasukkannya ke dalam tim utama asuhan Abel Ferreira segera setelah turnamen U-17 berakhir. Strateginya adalah agar ia menjadi pemain senior andalan sebelum pindah ke luar negeri dengan nilai transfer jutaan euro.