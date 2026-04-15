Barcelona dan Manchester City bersaing memperebutkan gelandang Palmeiras berusia 16 tahun, dengan klub La Liga tersebut bertekad untuk menghindari terulangnya kegagalan merekrut Endrick dan Estevao

Menurut AS, Barcelona telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan transfer Conceicao. Klub asal Catalunya tersebut telah memantau perkembangan gelandang serang tersebut sejak sebelum ia menonjol di turnamen Copinha, di mana ia mencetak empat gol dan memberikan tiga assist dalam tujuh pertandingan. Khawatir akan terulangnya skenario yang mengecewakan seperti yang terjadi pada Endrick, Estevao, atau Rayan, mereka telah mengambil inisiatif dalam negosiasi kilat. Meskipun pemain remaja tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar €100 juta dalam kontraknya saat ini yang berlaku hingga Januari 2029, Palmeiras dilaporkan bersedia menerima setengah dari jumlah tersebut, dengan meminta €50 juta yang terdiri dari biaya tetap dan variabel.