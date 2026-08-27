Laporta memicu kontroversi terbaru dengan kembali menegaskan minat Barcelona dalam sebuah wawancara di kanal media sosial klub. Sang presiden menegaskan bahwa timnya hanya bereaksi terhadap rumor bahwa Atletico bersedia bernegosiasi dengan peminat lain, seperti Arsenal.

"Sebelum apa pun, kami memiliki rasa hormat setinggi-tingginya kepada Atletico de Madrid," kata Laporta. "Ini tidak didorong oleh tindakan yang dilakukan Barca. Ini didorong oleh fakta bahwa Atletico memberi tahu kami bahwa mereka tidak menjual [Alvarez]. Namun, tampaknya... mereka sedang mencoba mencapai kesepakatan dengan klub lain."

Sang petinggi Barca menegaskan bahwa tawaran besar mereka masih tetap diajukan. "Kami sangat tertarik untuk membeli Julian Alvarez," tambahnya. "Kami ingin tawaran kami diterima."

Atletico merilis respons penuh kemarahan, dengan sepenuhnya menutup kemungkinan penjualan kepada rival domestik mereka. Dalam pernyataan keras, mereka menyatakan: "Pemain itu digambarkan sebagai korban, tetapi satu-satunya korban dalam kasus Julian adalah kami. Kami telah dirugikan baik secara finansial maupun sosial.

"Tidak ada peluang sama sekali untuk menjualnya ke Barca. Situasi ini bukan soal uang; ini soal martabat. Sebuah kampanye penuh kebohongan dan setengah kebenaran telah diciptakan. Satu-satunya pihak yang harus membayar harga dari semua ini adalah Atletico."