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Barcelona dan Atletico Madrid bersiap menjalani bentrokan canggung di Monaco saat perang transfer Julian Alvarez berubah TOXIC setelah adu mulut terbuka yang sengit
Ketegangan memuncak jelang undian Monaco
Undian Liga Champions mendatang di Monaco akan menjadi medan yang canggung bagi Barcelona dan Atletico Madrid. Perwakilan dari kedua klub, termasuk presiden Atleti Enrique Cerezo dan wakil presiden Barca Rafa Yuste, akan saling berhadapan hanya beberapa hari setelah perselisihan besar di ruang publik, menurut SPORT.
Raksasa Catalan itu sedang mati-matian berusaha merekrut penyerang berusia 26 tahun, Alvarez. Meski telah mengajukan tawaran besar senilai €100 juta, tim asuhan Diego Simeone langsung menolak proposal tersebut tanpa membuka negosiasi. Klub ibu kota itu sebelumnya melaporkan Barcelona ke Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) pada Juli atas dugaan pendekatan yang tidak etis terhadap pemain Argentina tersebut.
Suporter Atletico juga berbalik mengecam striker yang ingin hengkang itu. Alvarez dicemooh keras oleh sebagian penonton saat hasil imbang 2-2 kontra Villarreal baru-baru ini, lalu langsung masuk ke terowongan setelah peluit panjang berbunyi.
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Laporta dan Atletico saling melontarkan serangan terbuka
Laporta memicu kontroversi terbaru dengan kembali menegaskan minat Barcelona dalam sebuah wawancara di kanal media sosial klub. Sang presiden menegaskan bahwa timnya hanya bereaksi terhadap rumor bahwa Atletico bersedia bernegosiasi dengan peminat lain, seperti Arsenal.
"Sebelum apa pun, kami memiliki rasa hormat setinggi-tingginya kepada Atletico de Madrid," kata Laporta. "Ini tidak didorong oleh tindakan yang dilakukan Barca. Ini didorong oleh fakta bahwa Atletico memberi tahu kami bahwa mereka tidak menjual [Alvarez]. Namun, tampaknya... mereka sedang mencoba mencapai kesepakatan dengan klub lain."
Sang petinggi Barca menegaskan bahwa tawaran besar mereka masih tetap diajukan. "Kami sangat tertarik untuk membeli Julian Alvarez," tambahnya. "Kami ingin tawaran kami diterima."
Atletico merilis respons penuh kemarahan, dengan sepenuhnya menutup kemungkinan penjualan kepada rival domestik mereka. Dalam pernyataan keras, mereka menyatakan: "Pemain itu digambarkan sebagai korban, tetapi satu-satunya korban dalam kasus Julian adalah kami. Kami telah dirugikan baik secara finansial maupun sosial.
"Tidak ada peluang sama sekali untuk menjualnya ke Barca. Situasi ini bukan soal uang; ini soal martabat. Sebuah kampanye penuh kebohongan dan setengah kebenaran telah diciptakan. Satu-satunya pihak yang harus membayar harga dari semua ini adalah Atletico."
Kebuntuan terkait klausul pelepasan yang sangat besar
Atletico memegang seluruh kendali dalam kebuntuan berisiko tinggi ini. Alvarez terikat kontrak jangka panjang hingga 2030, dan kontraknya mencakup klausul pelepasan fantastis senilai €500 juta. Hal ini memberi klub Madrid tersebut kendali penuh atas masa depannya dalam waktu dekat, membuat tawaran €100 juta dari Barcelona pada dasarnya tak berdaya kecuali hubungan kedua pihak membaik.
Meski Arsenal tetap menunjukkan minat kuat, Alvarez dikabarkan sangat ingin memaksakan kepindahan ke Catalonia. Penyerang itu sebelumnya mengakui keinginannya untuk meninggalkan Metropolitano dalam sebuah wawancara Piala Dunia, tetapi Atletico menolak ditekan untuk menjualnya kepada rival langsung di La Liga.
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Flick sangat membutuhkan tambahan amunisi di lini serang
Hansi Flick sedang menghadapi krisis di lini serang Barcelona dan sangat membutuhkan solusi sebelum tenggat waktu. Setelah kepergian besar pada musim panas, yakni Robert Lewandowski ke Chicago Fire dan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain, Alvarez telah diidentifikasi sebagai rekrutan impian untuk memimpin lini depan yang menipis.
Pertemuan yang akan datang di Monaco bisa menjadi kesempatan terakhir Barcelona untuk memperbaiki hubungan dengan Cerezo dan CEO Miguel Angel Gil Marin. Jika Atleti menolak untuk terlibat, Flick akan dipaksa mencari opsi lain atau mengandalkan skuad yang sangat tipis untuk sisa musim ini.
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