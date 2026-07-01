Persaingan sengit antara Barcelona dan Atlético Madrid untuk merebut Julian Álvarez terus berlanjut. Setelah sang pemain secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah, para petinggi kedua klub pun angkat bicara. Pihak Madrid menolak memberikan surat izin pindah, sementara pihak Barcelona menunggu jawaban atas tawaran mereka – yang sayangnya tidak berlaku tanpa batas waktu – dan sementara itu,Alvarez berpeluang mencatatkan penampilan bersejarah keduanya di Piala Dunia. Mari kita uraikan kisah yang tampaknya akan mengiringi musim panas kita ini.
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Barcelona dan Atlético Madrid berselisih soal Julian Alvarez: tawaran yang terbatas waktu, pengaduan ke FIFA, dan keinginan sang pemain
Orang terakhir yang angkat bicara mengenai masalah ini adalah presiden Barcelona, Joan Laporta, yang membahas ketertarikan klub Catalan tersebut terhadap penyerang asal Argentina, Julian Álvarez.
"Saya telah berbicara secara langsung dengan Atlético Madrid dan menjelaskan situasi ini. Deco telah mengajukan tawaran spesifik untuk pemain ini. Kami tahu bahwa dia sudah lama ingin bergabung dengan Barça, bahkan sebelum kepindahannya ke City. Kami mengajukan tawaran ini dengan penuh rasa hormat kepada Atlético; saya sangat menghormati mereka, baik Cerezo maupun Gil Marín. Mereka telah menerima proposal tersebut dan memberi tahu kami bahwa mereka tidak ingin menjual karena belum ada alternatif; saya menjawab bahwa, jika mereka menemukan penggantinya, tawaran kami akan tetap berlaku. Kami akan mempertahankan proposal ini selama kami anggap perlu, tetapi kami tidak akan hanya menunggu keputusan Atlético. Tawaran itu ada dan kami siap untuk mempertahankannya; kesepakatan ini bisa terwujud. Saat ini, kenyataannya adalah mereka telah menyatakan tidak ingin menjual karena tidak memiliki alternatif. Saya berharap, jika mereka menemukan penggantinya, Atlético Madrid akan mempertimbangkan tawaran dari Barça. Tawaran ini tidak berlaku selamanya.”
Pernyataan pimpinan klub Catalan tersebut muncul setelah pernyataan presiden Atlético Madrid, Enrique Cerezo, yang menegaskan bahwa klubnya “tidak bersedia” melepas penyerang asal Argentina tersebut. Setelah pertandingan antara Argentina dan Austria di Piala Dunia 2026, Alvarez sempat membuka kemungkinan bergabung dengan Barcelona untuk “mewujudkan mimpinya”. “Hal itu mengejutkan kami dan kami melakukan apa yang harus kami lakukan: menyatakan bahwa dia adalah pemain Atlético Madrid, bahwa kami belum menerima tawaran dari siapa pun, dan bahwa, meskipun ada tawaran, kami tidak ingin menjualnya,” kata Cerezo.
Perlu diingat bahwa Alvarez memiliki kontrak dengan Atlético Madrid hingga 30 Juni 2030 dan klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Atlético juga telah mengumumkan niatnya untuk mengajukan keluhan ke FIFA terhadap Barcelona karena telah menghubungi sang penyerang. Di sisi lain, Barcelona mungkin bersedia menawar hingga 130/140 juta euro (termasuk bonus), angka yang, untuk saat ini, masih belum memuaskan pihak Atlético.