Orang terakhir yang angkat bicara mengenai masalah ini adalah presiden Barcelona, Joan Laporta, yang membahas ketertarikan klub Catalan tersebut terhadap penyerang asal Argentina, Julian Álvarez.





"Saya telah berbicara secara langsung dengan Atlético Madrid dan menjelaskan situasi ini. Deco telah mengajukan tawaran spesifik untuk pemain ini. Kami tahu bahwa dia sudah lama ingin bergabung dengan Barça, bahkan sebelum kepindahannya ke City. Kami mengajukan tawaran ini dengan penuh rasa hormat kepada Atlético; saya sangat menghormati mereka, baik Cerezo maupun Gil Marín. Mereka telah menerima proposal tersebut dan memberi tahu kami bahwa mereka tidak ingin menjual karena belum ada alternatif; saya menjawab bahwa, jika mereka menemukan penggantinya, tawaran kami akan tetap berlaku. Kami akan mempertahankan proposal ini selama kami anggap perlu, tetapi kami tidak akan hanya menunggu keputusan Atlético. Tawaran itu ada dan kami siap untuk mempertahankannya; kesepakatan ini bisa terwujud. Saat ini, kenyataannya adalah mereka telah menyatakan tidak ingin menjual karena tidak memiliki alternatif. Saya berharap, jika mereka menemukan penggantinya, Atlético Madrid akan mempertimbangkan tawaran dari Barça. Tawaran ini tidak berlaku selamanya.”