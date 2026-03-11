AFP
Barcelona dan Arsenal membidik Julian Alvarez yang membuat pengakuan mengejutkan tentang transfernya setelah Atletico Madrid menghancurkan Tottenham dalam Liga Champions
Para pesaing waspada setelah dua pertandingan Liga Champions
Pemenang Piala Dunia telah disebut-sebut sebagai target utama Barcelona, yang dilaporkan melihatnya sebagai penerus ideal Robert Lewandowski, sementara Arsenal dan Chelsea juga dikabarkan tertarik. Spekulasi transfer meningkat setelah malambersejarah bagi Atletico, yang memanfaatkan serangkaian kesalahan individu dari pertahanan Tottenham. Tim Igor Tudor tertinggal 3-0 dalam 15 menit pertama setelah kiper Antonin Kinsky mengalami awal yang buruk. Alvarez menjadi arsitek utama kekacauan tersebut, mencetak dua gol untuk membantu mengamankan kemenangan 5-2 pada leg pertama, sementara tim tuan rumah akhirnya mencatat kemenangan telak.
Alvarez membuka kemungkinan untuk keluar.
Alvarez dihadapkan pada pertanyaan tentang masa depannya setelah peluit akhir, dan tidak memberikan jawaban yang paling meyakinkan dari sudut pandang Atletico. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini adalah hal-hal yang dibicarakan, banyak pembicaraan di media sosial juga, semua orang memposting pendapat mereka, semuanya menjadi heboh. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, saya baik-baik saja di sini, sangat bahagia, berkompetisi di semua kompetisi," katanya, menurut Diario AS. "Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, itu hanya omongan. Hal itu dibesar-besarkan. Saya bahagia di Atletico, puas, dan berjuang. Kami tampil baik di Liga Champions dan kami berada di final Copa del Rey."
Ketika ditanya apakah dia bisa bergabung dengan tim lain untuk musim 2026-27, Alvarez menambahkan: "Apa yang saya tahu? Mungkin ya, mungkin tidak, siapa yang tahu. Saya sangat bahagia di sini. Pertanyaan ini terus muncul, tapi saya bahagia. Saya fokus pada hari demi hari, bekerja untuk meningkatkan diri dan memberikan yang terbaik. Saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang klub. Saya sangat bersyukur. Orang-orang menunjukkan kasih sayang mereka kepada saya, dan saya sangat bahagia."
Kembali ke antara gol-gol
Penampilan gemilang Alvarez melawan Spurs menjadi pengingat yang tepat akan ketajaman golnya, terutama setelah awal tahun 2026 yang sulit. Sebelum mencetak dua gol di Liga Champions, Alvarez hanya mencetak tiga gol sejak awal tahun. Golnya melawan Real Oviedo menandai gol pertamanya di La Liga dalam empat bulan. Rasa lega terlihat saat ia membahas kembali menemukan sentuhan golnya di panggung besar.
“Ini membantu saya secara pribadi, tapi saya selalu baik-baik saja,” tambah Alvarez. “Ini hanya soal tren; ada masa ketika saya tidak bisa mencetak gol, tapi saya selalu memberikan 100 persen. Rekan-rekan setim saya tahu itu dan menghargainya. Itu yang bisa saya lakukan. Bermain lebih baik atau lebih buruk adalah bagian dari sepak bola. Itu hanya tidak terjadi bagi saya, tapi sebagai penyerang, dan mengingat apa yang saya wakili dan apa yang saya rasakan untuk tim ini, saya ingin berkontribusi dengan gol dan assist.”
Posisi tegas Atletico dipertanyakan.
Meskipun pemain tersebut telah mengakui hal tersebut, jajaran manajemen Atletico tetap berusaha menampilkan citra stabilitas yang mutlak. Presiden klub Enrique Cerezo baru-baru ini secara terbuka menyatakan bahwa penyerang tersebut "tidak dijual" dan tetap menjadi pilar penting dalam proyek Simeone. Namun, pernyataan terbaru Alvarez menunjukkan bahwa sikap pribadinya mungkin tidak seketat garis resmi yang saat ini diungkapkan oleh jajaran manajemen.
