Barcelona dan Arsenal membidik Julian Alvarez yang membuat pengakuan mengejutkan tentang transfernya setelah Atletico Madrid menghancurkan Tottenham dalam Liga Champions

Alvarez dihadapkan pada pertanyaan tentang masa depannya setelah peluit akhir, dan tidak memberikan jawaban yang paling meyakinkan dari sudut pandang Atletico. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini adalah hal-hal yang dibicarakan, banyak pembicaraan di media sosial juga, semua orang memposting pendapat mereka, semuanya menjadi heboh. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, saya baik-baik saja di sini, sangat bahagia, berkompetisi di semua kompetisi," katanya, menurut Diario AS. "Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, itu hanya omongan. Hal itu dibesar-besarkan. Saya bahagia di Atletico, puas, dan berjuang. Kami tampil baik di Liga Champions dan kami berada di final Copa del Rey."

Ketika ditanya apakah dia bisa bergabung dengan tim lain untuk musim 2026-27, Alvarez menambahkan: "Apa yang saya tahu? Mungkin ya, mungkin tidak, siapa yang tahu. Saya sangat bahagia di sini. Pertanyaan ini terus muncul, tapi saya bahagia. Saya fokus pada hari demi hari, bekerja untuk meningkatkan diri dan memberikan yang terbaik. Saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang klub. Saya sangat bersyukur. Orang-orang menunjukkan kasih sayang mereka kepada saya, dan saya sangat bahagia."