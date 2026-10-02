Barcelona dalam masalah? Real Madrid yakin UEFA kini bisa menjatuhkan sanksi kepada raksasa Catalan itu

Ketegangan yang telah lama berlangsung antara dua klub terbesar Spanyol mencapai titik didih baru seiring dampak dari penyelidikan Negreira terus membayangi Camp Nou. Real Madrid baru-baru ini mengintensifkan upaya mereka dengan menyerahkan kepada UEFA kumpulan dokumen yang sangat besar, mencakup lebih dari 50.000 halaman, yang mereka yakini membuktikan bahwa pembayaran historis Barcelona kepada pejabat perwasitan memerlukan intervensi disipliner segera.

Sementara proses pengadilan di Spanyol masih berlangsung, para petinggi di ibu kota mendorong otoritas olahraga untuk bergerak lebih cepat daripada sistem hukum perdata.

Dalam langkah resmi untuk memastikan persoalan ini tidak mereda begitu saja, klub tersebut menerbitkan pernyataan resmi Real Madrid yang mengonfirmasi bahwa UEFA telah menerima keluhan ekstensif tersebut. "UEFA telah mengonfirmasi penerimaan keluhan yang diajukan oleh Real Madrid C.F. dan kelanjutan penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan selama dua dekade terakhir oleh F.C. Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit.

Keluhan yang diajukan oleh klub kami mencakup dokumentasi dan bukti yang luas terkait peristiwa dengan tingkat keseriusan luar biasa, yang secara langsung memengaruhi integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan," bunyi pernyataan tersebut, seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo.