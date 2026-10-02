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florentino perezGetty Imges
Mohamed Saeed
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Barcelona dalam masalah? Real Madrid yakin UEFA kini bisa menjatuhkan sanksi kepada raksasa Catalan itu

Real Madrid
Barcelona
LaLiga

Real Madrid meyakini bahwa Barcelona akhirnya menghadapi kemungkinan sanksi olahraga berat dari UEFA menyusul perkembangan terbaru dalam kasus Negreira. Hierarki klub di Santiago Bernabeu dilaporkan yakin bahwa sebuah berkas bukti penting akan memaksa badan pengatur sepak bola Eropa itu untuk bertindak terhadap rival mereka.

  • Madrid menuntut tindakan mendesak atas bukti Negreira

    Ketegangan yang telah lama berlangsung antara dua klub terbesar Spanyol mencapai titik didih baru seiring dampak dari penyelidikan Negreira terus membayangi Camp Nou. Real Madrid baru-baru ini mengintensifkan upaya mereka dengan menyerahkan kepada UEFA kumpulan dokumen yang sangat besar, mencakup lebih dari 50.000 halaman, yang mereka yakini membuktikan bahwa pembayaran historis Barcelona kepada pejabat perwasitan memerlukan intervensi disipliner segera.

    Sementara proses pengadilan di Spanyol masih berlangsung, para petinggi di ibu kota mendorong otoritas olahraga untuk bergerak lebih cepat daripada sistem hukum perdata.

    Dalam langkah resmi untuk memastikan persoalan ini tidak mereda begitu saja, klub tersebut menerbitkan pernyataan resmi Real Madrid yang mengonfirmasi bahwa UEFA telah menerima keluhan ekstensif tersebut. "UEFA telah mengonfirmasi penerimaan keluhan yang diajukan oleh Real Madrid C.F. dan kelanjutan penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan selama dua dekade terakhir oleh F.C. Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit.

    Keluhan yang diajukan oleh klub kami mencakup dokumentasi dan bukti yang luas terkait peristiwa dengan tingkat keseriusan luar biasa, yang secara langsung memengaruhi integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan," bunyi pernyataan tersebut, seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo.

  • BarcelonaGetty Images

    Ancaman larangan tampil di Liga Champions membayangi

    Inti keyakinan Madrid terletak pada regulasi spesifik yang mengatur sepak bola Eropa. Berdasarkan statuta UEFA, klub mana pun yang terbukti terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktivitas yang bertujuan memengaruhi hasil pertandingan, baik di level domestik maupun internasional, dapat dilarang berpartisipasi dalam kompetisi antarklub Eropa.

    Bagi Barcelona, ini bisa berarti dikeluarkan dari Liga Champions setidaknya selama satu musim penuh, disertai sanksi finansial yang besar.

  • Real Madrid yakin UEFA memiliki cukup bukti untuk bertindak

    Orang-orang dalam Real Madrid meyakini bahwa dokumen baru itu memberikan "mata rantai yang hilang" yang sebelumnya tidak dimiliki badan pengatur untuk membenarkan hukuman olahraga seberat itu.

    Selain itu, jajaran direksi Bernabeu berargumen bahwa pembayaran kepada seorang pejabat perwasitan berpangkat tinggi selama periode 15 tahun merupakan pelanggaran mendasar terhadap kode etik UEFA.

    Mereka berpendapat bahwa sanksi olahraga seharusnya tidak bergantung pada hasil akhir persidangan pidana di Spanyol. Menurut pandangan mereka, sebuah klub bisa dibebaskan dari dakwaan pidana di pengadilan, tetapi tetap dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran disipliner berdasarkan aturan integritas khusus dalam sepakbola.

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  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Ceferin mengakui keseriusan situasi tersebut

    Presiden UEFA Aleksander Ceferin tidak menutup-nutupi besarnya skandal tersebut, dan sebelumnya menggambarkan situasi ini sebagai salah satu yang paling serius yang pernah ia temui dalam olahraga ini. Meski ia tetap menjaga jarak sampai batas tertentu karena independensi komite disipliner, komentarnya di masa lalu menunjukkan bahwa badan pengatur itu memandang tuduhan tersebut dengan kekhawatiran yang sangat besar.

    Tuntutan untuk penyelesaian yang cepat tetap menjadi prioritas bagi Real Madrid, yang menyatakan mereka akan terus memantau proses tersebut dengan saksama. "Real Madrid C.F. memandang penting bahwa, sekarang setelah UEFA memiliki dokumentasi ini, penyelidikan dilanjutkan dengan urgensi setinggi-tingginya hingga tuntas sepenuhnya, dan bahwa badan-badan yang berwenang mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan tingkat keseriusan fakta-fakta yang telah terverifikasi."

    "Klub kami akan terus secara aktif bekerja sama dengan UEFA dan mengambil semua tindakan yang ada dalam kewenangannya untuk menjelaskan peristiwa yang dinilainya tidak sejalan dengan prinsip integritas, transparansi, dan fair play yang seharusnya menjadi landasan sepak bola Eropa," tambah klub tersebut.

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