Barcelona berupaya keras untuk menyelesaikan transfer Kerolin dari Man City, yang nilainya akan melampaui rekor transfer klub untuk bintang Lionesses, Keira Walsh

Sebagaimana pertama kali dilaporkan oleh jurnalis Victoria Leite sebelum dikonfirmasi oleh ge, Barca akan segera mengajukan tawaran ketiga untuk Kerolin setelah City menolak dua proposal pertama dari juara Eropa saat ini. Tawaran kedua tersebut akan menjadikan penyerang asal Brasil itu sebagai rekrutan termahal dalam sejarah tim wanita Barca, melampaui £400.000 ($470.000) yang dibayarkan untuk pemain internasional Inggris Keira Walsh pada musim panas 2022.

Saat itu, kesepakatan tersebut memecahkan rekor dunia dalam sepak bola wanita, mengalahkan £250.000 ($334.000) yang dibayarkan Chelsea untuk merekrut Pernille Harder pada 2020. Namun, nilai transfer dalam olahraga ini telah melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir sehingga kepindahan Walsh ke Barcelona kini berada di luar 25 besar transfer termahal dalam sejarah, bahkan sang gelandang sendiri pindah lagi dengan biaya yang lebih tinggi tahun lalu, saat ia bergabung dengan Chelsea.

Berapa banyak yang harus dibayarkan Barca untuk membawa Kerolin ke Catalunya, dan di mana angka tersebut akan berada di antara transfer termahal dalam sepak bola wanita, masih harus dilihat. Menurut Sport, kontrak Kerolin yang berlaku hingga 2028 memuat klausul pelepasan sebesar lebih dari €1 juta (£857.000/$1,14 juta) — angka yang tidak dapat dipenuhi oleh Barca. Namun, ge melaporkan bahwa baik Blaugrana maupun City sedang “berupaya mencari titik temu dan menyelesaikan transfer tersebut”.