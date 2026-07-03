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Barcelona berupaya keras untuk menyelesaikan transfer Kerolin dari Man City, yang nilainya akan melampaui rekor transfer klub untuk bintang Lionesses, Keira Walsh
Barcelona berupaya keras untuk menyelesaikan transfer Kerolin yang akan menjadi rekor klub
Sebagaimana pertama kali dilaporkan oleh jurnalis Victoria Leite sebelum dikonfirmasi oleh ge, Barca akan segera mengajukan tawaran ketiga untuk Kerolin setelah City menolak dua proposal pertama dari juara Eropa saat ini. Tawaran kedua tersebut akan menjadikan penyerang asal Brasil itu sebagai rekrutan termahal dalam sejarah tim wanita Barca, melampaui £400.000 ($470.000) yang dibayarkan untuk pemain internasional Inggris Keira Walsh pada musim panas 2022.
Saat itu, kesepakatan tersebut memecahkan rekor dunia dalam sepak bola wanita, mengalahkan £250.000 ($334.000) yang dibayarkan Chelsea untuk merekrut Pernille Harder pada 2020. Namun, nilai transfer dalam olahraga ini telah melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir sehingga kepindahan Walsh ke Barcelona kini berada di luar 25 besar transfer termahal dalam sejarah, bahkan sang gelandang sendiri pindah lagi dengan biaya yang lebih tinggi tahun lalu, saat ia bergabung dengan Chelsea.
Berapa banyak yang harus dibayarkan Barca untuk membawa Kerolin ke Catalunya, dan di mana angka tersebut akan berada di antara transfer termahal dalam sepak bola wanita, masih harus dilihat. Menurut Sport, kontrak Kerolin yang berlaku hingga 2028 memuat klausul pelepasan sebesar lebih dari €1 juta (£857.000/$1,14 juta) — angka yang tidak dapat dipenuhi oleh Barca. Namun, ge melaporkan bahwa baik Blaugrana maupun City sedang “berupaya mencari titik temu dan menyelesaikan transfer tersebut”.
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Sembilan gol dalam sembilan penampilan sebagai starter: Musim 2025–26 yang luar biasa bagi Kerolin
Baru tahun lalu Kerolin benar-benar bergabung dengan Man City, tiba pada jendela transfer Januari 2025 setelah tiga tahun berkarier di Amerika Serikat bersama North Carolina Courage. Ia mulai menunjukkan sekilas bakatnya pada beberapa bulan pertama di klub tersebut, mencetak empat gol sebelum akhir musim, lalu tampil gemilang pada musim pertamanya yang penuh di Women's Super League.
Pada musim 2025-26, Kerolin mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist di WSL saat Man City meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dengan hat-tricknya dalam kemenangan telak 5-1 atas Chelsea, sang juara bertahan saat itu, pada bulan Februari menjadi penampilan yang paling menonjol. Kontribusi langsung 14 gol yang dicetak pemain berusia 26 tahun ini hanya dikalahkan oleh tiga pemain di divisi tersebut - bintang City Khadija Shaw dan Vivianne Miedema, serta striker Arsenal Alessia Russo.
Angka-angka tersebut diraih meskipun Kerolin hanya menjadi starter dalam sembilan pertandingan liga. Penyerang ini mengalami cedera di awal musim yang membuatnya absen selama hampir tiga bulan, dan begitu ia pulih, persaingan untuk memperebutkan tempat di tim inti sangat ketat, terutama karena tim telah mengawali tahun ini dengan sangat gemilang. Namun, kemampuannya untuk memberikan dampak dari bangku cadangan membuatnya dengan cepat berhasil menembus susunan pemain inti, dan dalam tujuh pertandingan liga sebagai starter di fase penentuan perebutan gelar, ia mencetak tujuh gol dan dua assist yang membawa City ke ambang kemenangan.
Mengapa Barcelona membutuhkan pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan seperti Kerolin
Tak heran jika Barca ingin merekrut bintang Brasil itu ke dalam skuad mereka. Sebagai penyerang yang dinamis dan memukau, Kerolin memiliki faktor X yang mampu menentukan hasil pertandingan dalam sekejap. Blaugrana juga membutuhkan hal itu, karena mereka baru saja melepas sejumlah pemain kunci, termasuk beberapa di lini serang.
Kepergian Salma Paralluelo dari klub diumumkan awal pekan ini, setelah negosiasi kontrak baru tidak membuahkan hasil. Pemain internasional Spanyol ini, yang mencetak dua gol di final Liga Champions pada Mei lalu, diminati oleh Arsenal, Lyon, Paris Saint-Germain, dan London City Lionesses, setelah sebelumnya menolak tawaran dari Chelsea.
Namun, yang paling mencolok adalah hengkangnya Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali yang memutuskan mengakhiri masa baktinya selama 14 tahun di klub tersebut sebelum akhir musim lalu. Putellas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim ini setelah membantu mengantarkan Barca meraih gelar Eropa keempatnya, dan Barca sangat membutuhkan pemain penentu kemenangan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkannya, guna mendukung lini depan yang masih sarat talenta, termasuk Ewa Pajor dan Caroline Graham Hansen, di antara yang lainnya.
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Mengapa Man City membiarkan Kerolin hengkang?
Lalu, mengapa City rela melepas Kerolin, seperti yang disarankan dalam laporan tersebut? Sebenarnya, skuad City sudah cukup kuat di lini serang, dengan Shaw dan Miedema didukung oleh Lauren Hemp, Aoba Fujino, dan Mary Fowler—yang terakhir ini absen hampir sepanjang musim setelah mengalami cedera ACL pada April tahun lalu. Kembalinya Fowler akan terasa seperti rekrutan baru bagi City pada musim 2026-27, di samping rekrutan baru sesungguhnya, Beth Mead.
Tawaran biaya transfer yang signifikan untuk Kerolin juga seharusnya memungkinkan klub untuk berinvestasi kembali pada skuad dan menggantikannya secara efektif, seiring upaya mereka membangun kedalaman skuad yang lebih baik menjelang kembalinya ke Liga Champions. Meskipun demikian, kualitas Kerolin tidak akan mudah digantikan, sehingga tim perekrutan harus memastikan perekrutan pemain baru tersebut tepat sasaran jika memang ia benar-benar meninggalkan Manchester.
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