"Barcelona beruntung" - Bintang Atletico Madrid kesal atas keputusan kartu merah saat pasukan Hansi Flick mencuri kemenangan di menit-menit akhir untuk memperlebar jarak di klasemen La Liga
Kejadian Menegangkan di Metropolitano
Pertandingan antara Atlético dan Barcelona awalnya diprediksi akan menjadi penentu perebutan gelar juara, namun pertandingan itu dengan cepat berubah menjadi perdebatan sengit seputar keputusan wasit. Meskipun Atlético sempat memimpin lebih dulu lewat gol Giuliano Simeone, momentum berubah setelah Marcus Rashford menyamakan kedudukan dan tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang akibat kartu merah yang diterima Nico Gonzalez. Saat skor 1-1, Gerard Martin diusir dari lapangan untuk Barca, namun keputusan tersebut secara mengejutkan dibatalkan setelah pemeriksaan VAR. Kekurangan jumlah pemain akhirnya berdampak ketika Robert Lewandowski mencetak gol pada menit ke-86 untuk memastikan kebangkitan tim raksasa Catalan tersebut.
Musso mengkritik keras ketidakkonsistenan wasit
Musso tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan setelah dinobatkan sebagai MVP meski timnya kalah. Berbicara kepada DAZN, kiper asal Argentina itu mengungkapkan rasa frustrasinya: "Kami bermain sangat baik di babak pertama. Kami bahkan bermain lebih baik lagi, menciptakan banyak peluang; itu adalah pertandingan yang menghibur dan menyenangkan. Kartu merah itu merugikan kami. Sangat sulit dalam sepak bola saat ini bermain dengan satu pemain kurang. Saya juga berpikir itu seharusnya kartu merah bagi mereka. Wasit jelas melihatnya di lapangan. Kemudian, itu terlihat di tayangan ulang. Itu bisa saja membuat pertandingan lebih adil. Tapi ya sudahlah, kami akan melangkah maju. Ini adalah pertandingan penting. Hal ini tidak mengguncang kepercayaan diri kami. Sebelas lawan sebelas, saya pikir kami lebih baik. Kami menciptakan banyak peluang dan menggerakkan bola dengan baik. Itu memberi kami kepercayaan diri."
Keberuntungan Lewandowski di menit-menit akhir memastikan timnya meraih poin
Momen penentu terjadi di menit-menit akhir ketika Lewandowski mencetak gol secara kebetulan, sebuah gol yang menurut Musso menggambarkan keseimbangan keberuntungan pada malam itu. Musso menanggapi kekecewaan di menit-menit akhir tersebut dengan mengatakan: "Bola pantul jatuh tepat di depannya, dan tanpa disadari, dia mencetak gol. Mereka beruntung dengan gol kedua itu. Kami berusaha bertahan. Tim telah berjuang keras. Saya berusaha membela, semua usaha yang dilakukan para pemain karena dari luar terlihat luar biasa. Ketika kami kebobolan gol dengan cara apa pun, Anda merasa sedih. Saya menghargai dan memuji usaha tim, sebelas lawan sebelas dan juga saat bermain dengan satu pemain kurang."
Dua minggu ke depan akan sangat padat
Jadwal yang menanti tim asuhan Diego Simeone sangat padat, termasuk laga ulangan yang sangat krusial melawan Barcelona di perempat final Liga Champions. Dengan tiket ke semifinal yang dipertaruhkan, ketegangan dari pertemuan di liga ini diperkirakan akan terbawa ke laga di ajang Eropa tersebut. Selain itu, final Copa del Rey melawan Real Sociedad pada 18 April menjadi peluang paling realistis bagi Atleti untuk meraih trofi musim ini.