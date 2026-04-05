"Barcelona beruntung" - Bintang Atletico Madrid kesal atas keputusan kartu merah saat pasukan Hansi Flick mencuri kemenangan di menit-menit akhir untuk memperlebar jarak di klasemen La Liga

Musso tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan setelah dinobatkan sebagai MVP meski timnya kalah. Berbicara kepada DAZN, kiper asal Argentina itu mengungkapkan rasa frustrasinya: "Kami bermain sangat baik di babak pertama. Kami bahkan bermain lebih baik lagi, menciptakan banyak peluang; itu adalah pertandingan yang menghibur dan menyenangkan. Kartu merah itu merugikan kami. Sangat sulit dalam sepak bola saat ini bermain dengan satu pemain kurang. Saya juga berpikir itu seharusnya kartu merah bagi mereka. Wasit jelas melihatnya di lapangan. Kemudian, itu terlihat di tayangan ulang. Itu bisa saja membuat pertandingan lebih adil. Tapi ya sudahlah, kami akan melangkah maju. Ini adalah pertandingan penting. Hal ini tidak mengguncang kepercayaan diri kami. Sebelas lawan sebelas, saya pikir kami lebih baik. Kami menciptakan banyak peluang dan menggerakkan bola dengan baik. Itu memberi kami kepercayaan diri."