Barcelona bersiap untuk merekrut Cristian Romero sementara Tottenham menetapkan harga
Situasi Tottenham bisa memengaruhi kesepakatan Romero
Barcelona semakin gencar menunjukkan ketertarikan mereka pada bek tengah Tottenham, Romero, seiring upaya mereka mencari tambahan pemain di lini belakang menjelang musim depan. Menurut laporan Sport, direktur olahraga Deco telah menjadikan pemain internasional Argentina tersebut sebagai target prioritas klub setelah menarik minat mereka terhadap Alessandro Bastoni.
Tim asal Catalan ini enggan mengeluarkan dana besar untuk seorang bek tengah, dengan fokus keuangan utama mereka masih tertuju pada penambahan pemain serang dan masa depan Marcus Rashford. Namun, staf pelatih Barca telah menyetujui transfer Romero jika biaya keseluruhan menjadi terjangkau.
Posisi Tottenham di liga bisa jadi berperan besar dalam negosiasi. Spurs masih berjuang untuk menghindari degradasi, dan hasil pertandingan terakhir mereka melawan Everton bisa sangat memengaruhi penilaian Romero. Barcelona yakin sang bek siap hengkang terlepas dari hasilnya.
Barcelona enggan memenuhi nilai pasar saat ini
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Barcelona memperkirakan Romero akan hengkang dari Tottenham pada musim panas ini, meskipun harganya bisa sangat bervariasi tergantung pada apakah tim asal London itu akhirnya terdegradasi. Tottenham saat ini mematok harga minimal €60 juta jika mereka tetap bertahan di Liga Premier. Namun, klub asal Catalunya itu tidak berniat memenuhi angka tersebut dan justru berharap keinginan Romero untuk hengkang dapat membantu menurunkan harga yang diminta, meskipun mereka harus menyertakan seorang pemain sebagai gantinya.
Ketegangan di Tottenham memperkuat harapan Barcelona
Hubungan Romero dengan Tottenham dilaporkan sedang tegang. Bek tersebut saat ini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut di Argentina, tepatnya di fasilitas klub lamanya, Belgrano, alih-alih tetap berada di Inggris selama perjuangan Spurs untuk menghindari degradasi. Situasi tersebut dilaporkan membuat sebagian pendukung Tottenham kecewa dan semakin memicu spekulasi seputar masa depannya.
Barca memandang kepemimpinan dan gaya bermain agresif Romero sebagai pasangan yang ideal untuk sistem Hansi Flick. Barcelona juga mempertimbangkan opsi alternatif. Bek Roma, Evan Ndicka, masih dalam pertimbangan, sementara klub tersebut menjajaki peluang yang lebih terjangkau di pasar Liga Pro Saudi.
Barca menunggu kondisi pasar berubah
Barcelona diperkirakan akan memprioritaskan perkuatan lini serang sebelum mengalokasikan dana besar untuk memperkuat lini pertahanan. Oleh karena itu, langkah apa pun terkait Romero kemungkinan besar akan bergantung pada posisi akhir Tottenham di liga dan apakah klub Premier League tersebut bersedia melunakkan tuntutannya. Atletico Madrid juga memantau situasi Romero, yang berarti Barcelona mungkin harus bersaing jika sang bek secara resmi tersedia di akhir jendela transfer musim panas.