Barcelona bersiap untuk merekrut Cristian Romero sementara Tottenham menetapkan harga

Barcelona semakin gencar menunjukkan ketertarikan mereka pada bek tengah Tottenham, Romero, seiring upaya mereka mencari tambahan pemain di lini belakang menjelang musim depan. Menurut laporan Sport, direktur olahraga Deco telah menjadikan pemain internasional Argentina tersebut sebagai target prioritas klub setelah menarik minat mereka terhadap Alessandro Bastoni.

Tim asal Catalan ini enggan mengeluarkan dana besar untuk seorang bek tengah, dengan fokus keuangan utama mereka masih tertuju pada penambahan pemain serang dan masa depan Marcus Rashford. Namun, staf pelatih Barca telah menyetujui transfer Romero jika biaya keseluruhan menjadi terjangkau.

Posisi Tottenham di liga bisa jadi berperan besar dalam negosiasi. Spurs masih berjuang untuk menghindari degradasi, dan hasil pertandingan terakhir mereka melawan Everton bisa sangat memengaruhi penilaian Romero. Barcelona yakin sang bek siap hengkang terlepas dari hasilnya.