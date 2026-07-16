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Barcelona bersiap mengumumkan perekrutan Karim Adeyemi senilai €29 juta seiring kedatangan penyerang Borussia Dortmund tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis
Adeyemi menyelesaikan langkah terakhir menjelang kepindahannya ke Barcelona
Adeyemi telah menempuh langkah terakhir untuk menjadi pemain Barcelona setelah tiba di Hospital de Barcelona guna menjalani pemeriksaan medis. Menurut Mundo Deportivo, pemain berusia 24 tahun itu tiba di kota tersebut pada hari Rabu dan menghabiskan hampir dua jam bersama staf medis klub sebelum kembali ke hotelnya sementara dokumen-dokumen yang tersisa diselesaikan. Blaugrana telah mencapai kesepakatan penuh dengan Dortmund terkait transfer senilai hingga €29 juta. Transfer ini mencakup biaya tetap sebesar €22 juta, ditambah €7 juta sebagai bonus yang bergantung pada performa.
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Klub-klub menyelesaikan urusan administrasi
Kesepakatan tersebut kini sedang menunggu selesainya prosedur administratif yang tersisa sebelum klub mengeluarkan pengumuman resminya. Adeyemi tidak akan mengunjungi markas latihan Barcelona atau bertemu dengan rekan-rekan setim barunya serta pelatih kepala Hansi Flick hingga transfer tersebut secara resmi dikonfirmasi. Klub mengikuti prosedur standar yang biasa dilakukan sambil menunggu selesainya detail kontrak terakhir.
Flick kembali bertemu dengan sosok yang sudah dikenalnya
Langkah ini mempertemukan kembali Adeyemi dengan Flick, yang pernah memberinya kesempatan debut di tim senior Jerman. Barcelona memandang pemain sayap ini sebagai tambahan penting dalam rencana Flick, seiring upaya klub untuk memperkuat lini serang menjelang musim baru. Begitu transfer ini secara resmi dikonfirmasi, Adeyemi diperkirakan akan segera bergabung dalam sesi latihan tim utama. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Flick telah menjadwalkan sesi latihan ganda pada hari Jumat, dengan tujuan mengintegrasikan sang penyerang ke dalam skuad secepat mungkin.
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Peluncuran resmi akan digelar minggu depan
Barcelona kemungkinan akan mengumumkan perekrutan tersebut paling cepat pada Kamis malam atau Jumat pagi, begitu semua dokumen akhir telah diselesaikan. Menurut laporan yang sama, perkenalan Adeyemi akan digelar pekan depan, bukan segera. Presiden klub Joan Laporta dan direktur olahraga Deco saat ini berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, sehingga perkenalan resmi akan ditunda hingga mereka kembali.
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