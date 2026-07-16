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Karim AdeyemiGetty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Barcelona bersiap mengumumkan perekrutan Karim Adeyemi senilai €29 juta seiring kedatangan penyerang Borussia Dortmund tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis

Transfers
Barcelona
K. Adeyemi
LaLiga
Borussia Dortmund
Bundesliga

Barcelona hampir menyelesaikan proses perekrutan Karim Adeyemi setelah penyerang Borussia Dortmund tersebut menyelesaikan pemeriksaan medisnya di kota tersebut. Pemain timnas Jerman itu diperkirakan akan diperkenalkan secara resmi begitu seluruh dokumen yang diperlukan antara kedua klub diselesaikan, sebelum bergabung dengan skuad asuhan Hansi Flick untuk persiapan pramusim.

  • Adeyemi menyelesaikan langkah terakhir menjelang kepindahannya ke Barcelona

    Adeyemi telah menempuh langkah terakhir untuk menjadi pemain Barcelona setelah tiba di Hospital de Barcelona guna menjalani pemeriksaan medis. Menurut Mundo Deportivo, pemain berusia 24 tahun itu tiba di kota tersebut pada hari Rabu dan menghabiskan hampir dua jam bersama staf medis klub sebelum kembali ke hotelnya sementara dokumen-dokumen yang tersisa diselesaikan. Blaugrana telah mencapai kesepakatan penuh dengan Dortmund terkait transfer senilai hingga €29 juta. Transfer ini mencakup biaya tetap sebesar €22 juta, ditambah €7 juta sebagai bonus yang bergantung pada performa.



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  • Karim AdeyemiGetty Images

    Klub-klub menyelesaikan urusan administrasi

    Kesepakatan tersebut kini sedang menunggu selesainya prosedur administratif yang tersisa sebelum klub mengeluarkan pengumuman resminya. Adeyemi tidak akan mengunjungi markas latihan Barcelona atau bertemu dengan rekan-rekan setim barunya serta pelatih kepala Hansi Flick hingga transfer tersebut secara resmi dikonfirmasi. Klub mengikuti prosedur standar yang biasa dilakukan sambil menunggu selesainya detail kontrak terakhir.

  • Flick kembali bertemu dengan sosok yang sudah dikenalnya

    Langkah ini mempertemukan kembali Adeyemi dengan Flick, yang pernah memberinya kesempatan debut di tim senior Jerman. Barcelona memandang pemain sayap ini sebagai tambahan penting dalam rencana Flick, seiring upaya klub untuk memperkuat lini serang menjelang musim baru. Begitu transfer ini secara resmi dikonfirmasi, Adeyemi diperkirakan akan segera bergabung dalam sesi latihan tim utama. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Flick telah menjadwalkan sesi latihan ganda pada hari Jumat, dengan tujuan mengintegrasikan sang penyerang ke dalam skuad secepat mungkin.

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    Peluncuran resmi akan digelar minggu depan

    Barcelona kemungkinan akan mengumumkan perekrutan tersebut paling cepat pada Kamis malam atau Jumat pagi, begitu semua dokumen akhir telah diselesaikan. Menurut laporan yang sama, perkenalan Adeyemi akan digelar pekan depan, bukan segera. Presiden klub Joan Laporta dan direktur olahraga Deco saat ini berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, sehingga perkenalan resmi akan ditunda hingga mereka kembali.

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