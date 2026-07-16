Barcelona bersiap mengumumkan perekrutan Karim Adeyemi senilai €29 juta seiring kedatangan penyerang Borussia Dortmund tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis

Adeyemi telah menempuh langkah terakhir untuk menjadi pemain Barcelona setelah tiba di Hospital de Barcelona guna menjalani pemeriksaan medis. Menurut Mundo Deportivo, pemain berusia 24 tahun itu tiba di kota tersebut pada hari Rabu dan menghabiskan hampir dua jam bersama staf medis klub sebelum kembali ke hotelnya sementara dokumen-dokumen yang tersisa diselesaikan. Blaugrana telah mencapai kesepakatan penuh dengan Dortmund terkait transfer senilai hingga €29 juta. Transfer ini mencakup biaya tetap sebesar €22 juta, ditambah €7 juta sebagai bonus yang bergantung pada performa.







