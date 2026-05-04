Barcelona bersiap menghadapi tawaran transfer Raphinha senilai €90 juta dari Liga Profesional Arab Saudi, karena kemungkinan penjualan yang mengejutkan tidak dapat dikesampingkan
Klub-klub Saudi bersiap mengajukan tawaran bernilai besar untuk Raphinha
Klub-klub dari Liga Pro Arab Saudi dilaporkan siap menguji tekad Barcelona dengan mengajukan tawaran transfer senilai lebih dari €90 juta (£77 juta) untuk Raphinha, menurut Marca. Tawaran tersebut juga bisa mencakup kontrak pribadi yang menggiurkan, yang nilainya jauh melebihi penghasilan pemain asal Brasil itu saat ini di Catalonia. Terlepas dari spekulasi tersebut, pemain berusia 29 tahun itu tidak berniat hengkang, terutama karena ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028 dengan Barca pada Mei 2025.
Nilai olahraga dipertimbangkan dengan mempertimbangkan realitas keuangan
Penampilan Raphinha telah menjadikannya salah satu pemain serang paling produktif di Barcelona musim ini. Ia telah mencetak 19 gol dan delapan assist dalam 31 penampilan, sekaligus memberikan fleksibilitas taktis di lini depan. Namun, cedera telah mengganggu musimnya, memaksanya absen dalam 23 pertandingan baik untuk klub maupun tim nasional.
Pihak manajemen Barcelona pun terjebak di antara mempertahankan pemain kunci dan mengatasi kendala keuangan yang sedang berlangsung, seperti yang ditambahkan Marca. sebelum menganalisis situasi. Mereka tidak ingin berspekulasi atau terburu-buru mengambil keputusan apa pun sampai Liga Pro mengajukan tawaran resmi, dan pada saat itu mereka akan menganalisis pro dan kontranya. Barca lebih memilih untuk tidak menjual Raphinha, tetapi tidak dapat mengesampingkannya sepenuhnya karena mereka berusaha menyeimbangkan pembukuan untuk perekrutan mereka sendiri di bursa transfer musim panas.
Flick menekankan pentingnya peran pemain sayap bagi Barcelona
Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, telah berulang kali menekankan betapa berharganya Raphinha bagi tim. Mantan pemain sayap Leeds United ini telah menjadi sosok kunci dalam skema permainan Flick dan sosok yang dihormati di ruang ganti.
"Rapha adalah salah satu pemain yang selalu memberikan 100% di lapangan dan dalam latihan. Sikapnya selalu sama: dia memberikan segalanya. Dia mengalami kesulitan musim ini, tapi penting bagi kami bahwa dia sudah kembali," kata Flick sebelum timnya menang 2-1 atas Osasuna di La Liga.
Barcelona menunggu untuk melihat apakah tawaran resmi akan masuk
Barcelona diperkirakan akan menunggu tawaran tertulis resmi dari Arab Saudi sebelum mengambil keputusan apa pun terkait masa depan Raphinha. Meskipun ia tidak dianggap sebagai pemain yang harus dijual sebagai prioritas, biaya transfer sebesar €90 juta akan menghasilkan keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan €58 juta yang dibayarkan Barca kepada Leeds United pada tahun 2022. Dengan mendekatnya jendela transfer musim panas, klub pada akhirnya mungkin harus memutuskan apakah aspek olahraga atau kebutuhan finansial yang lebih diutamakan.