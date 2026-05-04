Barcelona bersiap menghadapi tawaran transfer Raphinha senilai €90 juta dari Liga Profesional Arab Saudi, karena kemungkinan penjualan yang mengejutkan tidak dapat dikesampingkan

Penampilan Raphinha telah menjadikannya salah satu pemain serang paling produktif di Barcelona musim ini. Ia telah mencetak 19 gol dan delapan assist dalam 31 penampilan, sekaligus memberikan fleksibilitas taktis di lini depan. Namun, cedera telah mengganggu musimnya, memaksanya absen dalam 23 pertandingan baik untuk klub maupun tim nasional.

Pihak manajemen Barcelona pun terjebak di antara mempertahankan pemain kunci dan mengatasi kendala keuangan yang sedang berlangsung, seperti yang ditambahkan Marca. sebelum menganalisis situasi. Mereka tidak ingin berspekulasi atau terburu-buru mengambil keputusan apa pun sampai Liga Pro mengajukan tawaran resmi, dan pada saat itu mereka akan menganalisis pro dan kontranya. Barca lebih memilih untuk tidak menjual Raphinha, tetapi tidak dapat mengesampingkannya sepenuhnya karena mereka berusaha menyeimbangkan pembukuan untuk perekrutan mereka sendiri di bursa transfer musim panas.