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Barcelona bersiap mengajukan tawaran sebesar €130 juta untuk Julian Alvarez setelah bintang Atlético Madrid itu secara terbuka meminta untuk pindah
Seruan terbuka Alvarez mengubah dinamika situasi
Situasi seputar Alvarez kini menjadi topik pembicaraan utama di lingkungan Barcelona. Menyusul pernyataan terbaru sang penyerang mengenai keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid, optimisme di Camp Nou telah mencapai titik tertinggi baru.
Meskipun jajaran petinggi klub tetap bersikap hati-hati secara profesional, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa sikap pribadi sang pemain telah membuka peluang bagi transfer bersejarah.
Menurut SPORT, kesediaan sang penyerang untuk mendesak terjadinya transfer ini menandai pergeseran mendasar di bursa transfer. Di mana sebelumnya kesepakatan tampak mustahil karena tuntutan Atlético, para pejabat klub kini melihat sikap publiknya sebagai titik tawar yang vital dalam negosiasi mendatang.
- Getty Images
Pertemuan rahasia dan sikap diam yang strategis
Langkah awal untuk transfer sensasional ini diletakkan pada 27 Mei, ketika perwakilan Barcelona mengadakan pertemuan krusial dengan pihak sang pemain. Dalam pertemuan tersebut, dilaporkan bahwa proposal formal pertama telah dibahas, yang menetapkan kerangka kerja untuk apa yang berpotensi menjadi transfer terbesar musim panas ini. Sejak saat itu, Blaugrana menerapkan strategi diam yang terukur, membiarkan kenyataan situasi tersebut meresap di kubu Atlético.
Barcelona merasa telah berhasil mengendalikan narasi, mengelola setiap fase operasi dengan presisi yang sangat akurat. Bahkan ancaman tindakan hukum dari Madrid tampaknya tidak mengganggu pihak di Catalonia.
Kemungkinan Atlético mengajukan pengaduan atas kontak ilegal hanya dipandang sebagai konsekuensi biasa dari sepak bola modern yang penuh risiko, bukan sebagai hambatan nyata bagi kesepakatan tersebut.
Menghabiskan banyak uang dengan tawaran sebesar €130 juta
Barcelona kini siap meningkatkan komitmen finansial mereka secara signifikan untuk mendatangkan target utama mereka. Proposal kedua saat ini sedang disusun, dengan angka yang diperkirakan akan mencapai €130 juta.
Meskipun klub tidak berniat memenuhi penilaian sebesar €150 juta yang sering disebut-sebut di Madrid, mereka yakin paket tawaran saat ini sudah cukup substansial untuk memicu pembicaraan antara kedua raksasa Spanyol tersebut.
Waktu pengajuan tawaran ini saat ini menjadi bahan perdebatan internal, karena Barcelona ingin menghindari gangguan bagi sang pemain saat ia masih fokus pada tugas internasionalnya di Piala Dunia.
- AFP
Sikap keras kepala Atlético
Terlepas dari kepercayaan diri Barcelona, Atlético Madrid tidak berencana untuk mempermudah langkah rival mereka. Klub asal ibu kota ini terus menyoroti klausul pelepasan Julian Alvarez yang fantastis sebesar €500 juta (£431 juta/$569 juta) dan, sebagai “masalah kehormatan,” mereka dilaporkan menolak untuk bernegosiasi dengan rival mereka, Barcelona. Sikap keras kepala ini telah membuat tim asuhan Diego Simeone mencari alternatif di Liga Premier.
Menurut jurnalis Manolo Lama, petinggi Rojiblancos begitu teguh sehingga “mereka siap mempertahankan Julian Alvarez di klub, bahkan jika ia tidak bermain” daripada menjualnya ke Barcelona. Hal ini telah membuka front kedua yang melibatkan Arsenal, di mana kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Viktor Gyokeres sedang dieksplorasi.