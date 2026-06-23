Barcelona bersiap mengajukan tawaran sebesar €130 juta untuk Julian Alvarez setelah bintang Atlético Madrid itu secara terbuka meminta untuk pindah

Situasi seputar Alvarez kini menjadi topik pembicaraan utama di lingkungan Barcelona. Menyusul pernyataan terbaru sang penyerang mengenai keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid, optimisme di Camp Nou telah mencapai titik tertinggi baru.

Meskipun jajaran petinggi klub tetap bersikap hati-hati secara profesional, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa sikap pribadi sang pemain telah membuka peluang bagi transfer bersejarah.

Menurut SPORT, kesediaan sang penyerang untuk mendesak terjadinya transfer ini menandai pergeseran mendasar di bursa transfer. Di mana sebelumnya kesepakatan tampak mustahil karena tuntutan Atlético, para pejabat klub kini melihat sikap publiknya sebagai titik tawar yang vital dalam negosiasi mendatang.



