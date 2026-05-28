Barcelona bersiap mengajukan tawaran resmi untuk Julian Alvarez, sementara bintang Atletico Madrid itu menolak Arsenal dan PSG demi mewujudkan impiannya pindah ke Camp Nou
Flick menuntut penambahan kekuatan serangan di Camp Nou
Flick tidak main-main dalam upayanya mengembalikan Barcelona ke puncak sepak bola Eropa. Setelah berhasil mendatangkan talenta Inggris Anthony Gordon dari Newcastle dengan nilai transfer €70 juta ditambah bonus, pelatih asal Jerman ini menegaskan bahwa klub masih membutuhkan tambahan pemain. Flick menginginkan gol, dan ia menganggap penting untuk memperkuat lini serang jika klub benar-benar ingin bersaing memperebutkan gelar Liga Champions musim depan.
Flick memahami bahwa menggantikan sosok produktif seperti veteran Robert Lewandowski yang akan hengkang membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Akibatnya, Blaugrana sedang mengupayakan perekrutan bintang kedua, dengan Alvarez muncul sebagai target prioritas untuk melengkapi barisan penyerang impian yang mampu bersaing di semua lini, menurut laporan Marca.
Julian Alvarez mendesak untuk hengkang dari Atlético
Terlepas dari penolakan petinggi Atlético, keinginan sang pemain untuk mengenakan seragam Blaugrana menjadi faktor penentu yang sangat menguntungkan klub Catalan tersebut. Alvarez baru saja menyelesaikan musim yang produktif dengan mencetak 20 gol dalam 49 penampilan, namun kini ia sangat ingin menghadapi tantangan baru di bawah kepemimpinan Flick.
Meskipun klub-klub seperti Arsenal dan Paris Saint-Germain dikaitkan dengan sang pemenang Piala Dunia, sang pemain dilaporkan telah memfokuskan pilihannya hanya pada Barcelona. Tekanan internal ini memaksa direktur olahraga Atletico, Mateu Alemany, untuk mempertimbangkan transfer bernilai jutaan euro sebagai satu-satunya solusi yang layak, khususnya dengan menuntut jumlah yang akan memenuhi target keuangan klub.
Atlético meminta biaya transfer rekor untuk bintang andalannya
Los Rojiblancos tidak bersedia melepas pemain andalan mereka dengan harga murah. Berbagai laporan menyebutkan bahwa dewan direksi di Metropolitano tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah €150 juta. Penilaian yang fantastis ini mencerminkan betapa sulitnya mencari pengganti striker sekelas Alvarez di pasar saat ini.
Namun, ada peluang untuk negosiasi dengan nilai transfer yang lebih rendah jika Barcelona bersedia memasukkan pemain-pemain berkualitas tinggi dalam pertukaran tersebut. Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, permainan taktik antara direktur Barca, Deco, dan Alemany diprediksi akan semakin memanas, dengan Alvarez memegang kendali sambil menanti impiannya untuk pindah ke Catalonia menjadi kenyataan.
Akrobat keuangan dan aturan 1:1
Sementara itu, kondisi keuangan Barcelona tetap menjadi sorotan tajam, namun jajaran direksi klub menegaskan bahwa angka-angka keuangan mulai membaik. Pihak klub optimis dapat kembali mematuhi aturan pengeluaran 1:1 La Liga sebelum batas waktu 30 Juni. Pendapatan dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk nilai sewa kotak VIP di Spotify Camp Nou dan peningkatan pendapatan hari pertandingan seiring bertambahnya kapasitas stadion.
Kepergian para pemain dengan gaji tinggi dan operasi komersial strategis diharapkan dapat memberikan margin yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Gordon dan Alvarez. Deco telah memimpin upaya ini secara langsung, mengadakan beberapa pertemuan dengan agen untuk memastikan bahwa total paket untuk penyerang Argentina tersebut sesuai dengan batasan keuangan ketat yang ditetapkan oleh La Liga.