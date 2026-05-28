Barcelona bersiap mengajukan tawaran resmi untuk Julian Alvarez, sementara bintang Atletico Madrid itu menolak Arsenal dan PSG demi mewujudkan impiannya pindah ke Camp Nou

Flick tidak main-main dalam upayanya mengembalikan Barcelona ke puncak sepak bola Eropa. Setelah berhasil mendatangkan talenta Inggris Anthony Gordon dari Newcastle dengan nilai transfer €70 juta ditambah bonus, pelatih asal Jerman ini menegaskan bahwa klub masih membutuhkan tambahan pemain. Flick menginginkan gol, dan ia menganggap penting untuk memperkuat lini serang jika klub benar-benar ingin bersaing memperebutkan gelar Liga Champions musim depan.

Flick memahami bahwa menggantikan sosok produktif seperti veteran Robert Lewandowski yang akan hengkang membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Akibatnya, Blaugrana sedang mengupayakan perekrutan bintang kedua, dengan Alvarez muncul sebagai target prioritas untuk melengkapi barisan penyerang impian yang mampu bersaing di semua lini, menurut laporan Marca.