Barcelona bernapas lega karena Lamine Yamal pulih dari sakit tepat waktu untuk laga krusial La Liga

Ketersediaan Yamal sangatlah penting mengingat beban kerjanya musim ini. Lulusan akademi ini telah menjadi sosok yang tak tergantikan di starting XI, jarang sekali duduk di bangku cadangan meskipun usianya masih muda, seiring upaya Barcelona untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga.

Flick telah secara terbuka menyatakan pentingnya memiliki pemain-pemain terbaiknya dalam kondisi siap selama jadwal pertandingan yang padat. Dengan sisa waktu pemulihan hampir 48 jam sebelum kick-off, staf medis berharap kedua pemain tersebut berada dalam kondisi fisik 100 persen untuk menghadapi ujian melawan Sevilla.

"Saat ini, kami perlu istirahat, karena tugas para pemain saat ini adalah beristirahat dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya. Kami memiliki pertandingan pada hari Minggu, jadi kami memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kami tidak memiliki hari libur yang sebenarnya, tapi itu normal. Ketika Anda bermain di level ini, antara Liga Champions dan La Liga, wajar jika ada pertandingan setiap tiga atau empat hari," kata Flick.