Barcelona bernapas lega karena Lamine Yamal pulih dari sakit tepat waktu untuk laga krusial La Liga
Flick mendapat dorongan besar seiring kembalinya bintang remaja tersebut
Suasana di markas klub terasa jauh lebih santai pada Jumat pagi saat Yamal kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di lapangan, menurut Marca. Pemain berusia 18 tahun itu absen dalam sesi latihan Kamis karena merasa tidak enak badan, sehingga tim medis klub harus melakukan kunjungan ke rumahnya untuk memeriksa kondisinya.
Ketidakhadirannya juga berdampak pada kegiatan sosial, di mana sang pemain sayap terpaksa absen dari makan malam tim yang diselenggarakan oleh Ronald Araujo. Namun, pemulihannya yang cepat menunjukkan bahwa penyakitnya tidak serius, sehingga Hansi Flick bisa bernapas lega terkait pemain kreatif paling berpengaruh di timnya.
Garcia bergabung dalam skuad untuk persiapan akhir pekan
Kabar baik terus berlanjut bagi Blaugrana karena Garcia juga ikut serta dalam sesi latihan penuh tanpa kendala yang terlihat. Bek serba bisa ini sempat absen dalam laga tengah pekan melawan Newcastle akibat mengalami kelelahan otot ringan.
Kembalinya Garcia memberikan fleksibilitas taktis yang penting bagi Flick, yang telah memanfaatkan pemain kelahiran Martorell ini dalam berbagai peran musim ini. Baik dia maupun Yamal kini diperkirakan sudah pulih sepenuhnya dan akan masuk dalam skuad pertandingan untuk laga mendatang melawan Sevilla di Camp Nou.
Momentum perebutan gelar tetap terjaga
Ketersediaan Yamal sangatlah penting mengingat beban kerjanya musim ini. Lulusan akademi ini telah menjadi sosok yang tak tergantikan di starting XI, jarang sekali duduk di bangku cadangan meskipun usianya masih muda, seiring upaya Barcelona untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga.
Flick telah secara terbuka menyatakan pentingnya memiliki pemain-pemain terbaiknya dalam kondisi siap selama jadwal pertandingan yang padat. Dengan sisa waktu pemulihan hampir 48 jam sebelum kick-off, staf medis berharap kedua pemain tersebut berada dalam kondisi fisik 100 persen untuk menghadapi ujian melawan Sevilla.
"Saat ini, kami perlu istirahat, karena tugas para pemain saat ini adalah beristirahat dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya. Kami memiliki pertandingan pada hari Minggu, jadi kami memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kami tidak memiliki hari libur yang sebenarnya, tapi itu normal. Ketika Anda bermain di level ini, antara Liga Champions dan La Liga, wajar jika ada pertandingan setiap tiga atau empat hari," kata Flick.
Barca bersiap menghadapi ujian melawan Sevilla di Camp Nou
Barcelona saat ini memuncaki klasemen La Liga dan akan berusaha memperlebar keunggulan mereka saat menjamu Sevilla pada Minggu ini. Raksasa Catalan itu sedang dalam performa yang sangat baik, dengan mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Setelah pertandingan tersebut, Blaugrana akan kembali fokus ke kompetisi Eropa, di mana mereka akan menghadapi Newcastle pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions – leg pertama berakhir imbang 1-1.
