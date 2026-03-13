Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Barcelona bernapas lega karena Lamine Yamal pulih dari sakit tepat waktu untuk laga krusial La Liga

Hansi Flick mendapat kabar gembira terkait kondisi kebugaran dua pemain menjelang laga melawan Sevilla pada Minggu nanti. Baik Lamine Yamal maupun Eric Garcia telah kembali berlatih bersama tim secara penuh setelah sebelumnya mengalami masalah kesehatan dan cedera.

  • Flick mendapat dorongan besar seiring kembalinya bintang remaja tersebut

    Suasana di markas klub terasa jauh lebih santai pada Jumat pagi saat Yamal kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di lapangan, menurut Marca. Pemain berusia 18 tahun itu absen dalam sesi latihan Kamis karena merasa tidak enak badan, sehingga tim medis klub harus melakukan kunjungan ke rumahnya untuk memeriksa kondisinya.

    Ketidakhadirannya juga berdampak pada kegiatan sosial, di mana sang pemain sayap terpaksa absen dari makan malam tim yang diselenggarakan oleh Ronald Araujo. Namun, pemulihannya yang cepat menunjukkan bahwa penyakitnya tidak serius, sehingga Hansi Flick bisa bernapas lega terkait pemain kreatif paling berpengaruh di timnya.

    • Iklan
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Garcia bergabung dalam skuad untuk persiapan akhir pekan

    Kabar baik terus berlanjut bagi Blaugrana karena Garcia juga ikut serta dalam sesi latihan penuh tanpa kendala yang terlihat. Bek serba bisa ini sempat absen dalam laga tengah pekan melawan Newcastle akibat mengalami kelelahan otot ringan.

    Kembalinya Garcia memberikan fleksibilitas taktis yang penting bagi Flick, yang telah memanfaatkan pemain kelahiran Martorell ini dalam berbagai peran musim ini. Baik dia maupun Yamal kini diperkirakan sudah pulih sepenuhnya dan akan masuk dalam skuad pertandingan untuk laga mendatang melawan Sevilla di Camp Nou.

  • Momentum perebutan gelar tetap terjaga

    Ketersediaan Yamal sangatlah penting mengingat beban kerjanya musim ini. Lulusan akademi ini telah menjadi sosok yang tak tergantikan di starting XI, jarang sekali duduk di bangku cadangan meskipun usianya masih muda, seiring upaya Barcelona untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga.

    Flick telah secara terbuka menyatakan pentingnya memiliki pemain-pemain terbaiknya dalam kondisi siap selama jadwal pertandingan yang padat. Dengan sisa waktu pemulihan hampir 48 jam sebelum kick-off, staf medis berharap kedua pemain tersebut berada dalam kondisi fisik 100 persen untuk menghadapi ujian melawan Sevilla.

    "Saat ini, kami perlu istirahat, karena tugas para pemain saat ini adalah beristirahat dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya. Kami memiliki pertandingan pada hari Minggu, jadi kami memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kami tidak memiliki hari libur yang sebenarnya, tapi itu normal. Ketika Anda bermain di level ini, antara Liga Champions dan La Liga, wajar jika ada pertandingan setiap tiga atau empat hari," kata Flick.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Barca bersiap menghadapi ujian melawan Sevilla di Camp Nou

    Barcelona saat ini memuncaki klasemen La Liga dan akan berusaha memperlebar keunggulan mereka saat menjamu Sevilla pada Minggu ini. Raksasa Catalan itu sedang dalam performa yang sangat baik, dengan mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

    Setelah pertandingan tersebut, Blaugrana akan kembali fokus ke kompetisi Eropa, di mana mereka akan menghadapi Newcastle pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions – leg pertama berakhir imbang 1-1.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Sevilla crest
Sevilla
SEV
0