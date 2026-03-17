Barcelona atau Real Madrid? Bintang asal Belanda itu mengakui impiannya bermain di La Liga, sementara kedua raksasa El Clásico itu memantau gelandang senilai €50 juta tersebut

Smit secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah ke Spanyol, dengan menyebut budaya sepak bola dan iklim sebagai faktor utama dalam proses pengambilan keputusannya. Meskipun klub-klub Liga Premier telah menunjukkan minat yang besar terhadapnya, gelandang ini tampaknya sudah mantap untuk pindah ke Spanyol begitu masa kontraknya di Alkmaar berakhir.

“La Liga. Bermain di sana akan sangat menyenangkan. Saya suka matahari, saya bosan bermain dalam cuaca yang sangat dingin dan hujan, jadi saya ingin pergi dan bermain di Spanyol,” kata Smit dalam acara Matchday with Broederliefde ketika ditanya ke mana ia ingin pergi selanjutnya.

Real Madrid dilaporkan menganggapnya sebagai target utama untuk memperbarui barisan gelandang mereka selama jendela transfer musim panas mendatang, meskipun Barcelona juga dikaitkan dengannya. Di tempat lain, klub-klub raksasa Liga Premier seperti Chelsea dan Manchester United telah memantau perkembangannya.