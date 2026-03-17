IMAGO / NurPhoto
Diterjemahkan oleh
Barcelona atau Real Madrid? Bintang asal Belanda itu mengakui impiannya bermain di La Liga, sementara kedua raksasa El Clásico itu memantau gelandang senilai €50 juta tersebut
Perubahan di La Liga tampaknya akan terjadi
Smit secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah ke Spanyol, dengan menyebut budaya sepak bola dan iklim sebagai faktor utama dalam proses pengambilan keputusannya. Meskipun klub-klub Liga Premier telah menunjukkan minat yang besar terhadapnya, gelandang ini tampaknya sudah mantap untuk pindah ke Spanyol begitu masa kontraknya di Alkmaar berakhir.
“La Liga. Bermain di sana akan sangat menyenangkan. Saya suka matahari, saya bosan bermain dalam cuaca yang sangat dingin dan hujan, jadi saya ingin pergi dan bermain di Spanyol,” kata Smit dalam acara Matchday with Broederliefde ketika ditanya ke mana ia ingin pergi selanjutnya.
Real Madrid dilaporkan menganggapnya sebagai target utama untuk memperbarui barisan gelandang mereka selama jendela transfer musim panas mendatang, meskipun Barcelona juga dikaitkan dengannya. Di tempat lain, klub-klub raksasa Liga Premier seperti Chelsea dan Manchester United telah memantau perkembangannya.
- AFP
Idola Barcelona dan ikatan sejarah
Hubungannya dengan Spanyol bukan sekadar soal cuaca; Smit tumbuh besar dengan mengagumi keahlian teknis yang ditunjukkan Barcelona selama era keemasan mereka. Bagi seorang pemain sekelasnya, kesempatan untuk mengikuti jejak para idola sepak bolanya merupakan daya tarik yang signifikan yang dapat memengaruhi pilihannya pada akhirnya di antara kedua rival El Clásico tersebut.
“Saya sangat menikmati menonton Barca. Saya tumbuh besar menonton Andres Iniesta dan Lionel Messi bermain, dan saya menganggap mereka sebagai dua panutan saya,” kata gelandang tersebut.
Jalur karier yang ideal vs kenyataan dalam perpindahan
Meskipun tergoda oleh klub-klub terbesar di dunia, Smit awalnya berpikir bahwa ia akan menempuh jalur yang lebih tradisional melalui liga utama Belanda. Banyak lulusan AZ sering menghabiskan waktu bersama tiga klub besar tradisional Eredivisie sebelum berkarier di luar negeri, tetapi gelandang ini yakin bahwa kemajuan pesatnya telah menutup peluang tersebut.
"Idealnya, saya akan singgah di tim lain di Belanda, tetapi saya rasa itu tidak akan terjadi," jelasnya. "Saya memang mendapat tawaran, tetapi saya menilai yang terbaik adalah terus berkembang di sini. Sejujurnya, saya tidak pernah melihat angka yang mereka tawarkan kepada saya. Dan untunglah begitu. Jika tidak, saya pasti mulai ragu. Pada akhirnya, saya senang dengan keputusan saya. Tahun lalu, khususnya, itu menguras tenaga saya. Saya merasa harus banyak berkembang, itulah mengapa lebih baik terus berkembang di sini [di AZ]."
- Getty Images Sport
Impian Piala Dunia dan dukungan Koeman
Performa sang gelandang di level klub — ia telah mencetak tiga gol dan dua assist untuk AZ yang saat ini berada di peringkat keenam yang mengecewakan di Eredivisie — tidak luput dari perhatian tim nasional, dengan pelatih Belanda Ronald Koeman terus memantau perkembangannya dengan cermat. Smit mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan pelatih Oranje tersebut mengenai masa depannya di tim nasional dan kemungkinan masuk dalam skuad untuk Piala Dunia mendatang, yang tetap menjadi tujuan profesional utamanya.
"Bagi saya, bermain di Piala Dunia adalah sebuah mimpi. Saya berbicara dengannya saat jeda pertandingan melawan PSV, di mana saya tidak bisa bermain karena skorsing. Dia memberi saya banyak dorongan dan mengatakan bahwa jika saya mempertahankan performa saya dan tidak mengalami cedera, dia mengandalkan saya. Bagi saya, itu adalah suatu kehormatan. Saya berharap bisa membantu negara saya," tutup Smit.
Iklan