Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Barcelona, Arsenal, dan Liverpool Sama-Sama Ditolak! Agen Nico Williams Ungkap Alasan Pemain Sayap Athletic Club Menolak Klub-Klub Terbesar Eropa
Raksasa Eropa ditolak demi kesetiaan kepada Basque
Agen Williams secara terbuka mengonfirmasi bahwa pemain tim nasional Spanyol itu telah menolak pendekatan Arsenal dan Liverpool dua tahun lalu. Winger berusia 24 tahun tersebut tetap menjadi pilar utama proyek Athletic Club setelah menegaskan komitmennya kepada klub asal San Mames itu dengan menandatangani perpanjangan kontrak selama 10 tahun hingga 2035. Keputusan itu diambil ketika Williams dianggap sebagai salah satu talenta paling diburu di Eropa menyusul periode penuh trofi bersama klub dan negaranya.
Penyerang eksplosif itu menjadi sasaran spekulasi intens pada musim panas 2024, tak lama setelah tampil gemilang dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Eropa. Williams mencetak gol di final melawan Inggris, melengkapi kiprahnya pada periode tersebut setelah sebelumnya menjuarai Copa del Rey bersama Athletic.
- Getty Images Sport
Klub-klub elite Eropa menginginkan Williams
Felix Tainta, perwakilan sang pemain, mengungkap besarnya minat terhadap kliennya saat tampil baru-baru ini di podcast Los Fulanos. Ia menyebut bahwa hampir semua klub besar di sepakbola Eropa ingin merekrut kliennya.
“Kita semua tahu soal minat Barcelona pada musim panas 2024, setelah Piala Eropa,” jelas Tainta dalam wawancara tersebut. “Barcelona, Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Paris Saint-Germain… Saya bisa menyebutkan semuanya. Semua orang menginginkan Nico, dan tidak mudah bagi seorang pemain untuk menolak semua klub itu. Setelah itu, kami berbicara dengan Barcelona. Athletic tahu karena saya selalu memberi mereka informasi tentang situasinya, meskipun Athletic marah kepada Barcelona karena cara mereka bertindak. Sejak saat itu, saya mulai melakukan pembicaraan.”
Masalah pendaftaran menghentikan kepindahan ke Barcelona
Meski Arsenal dan Liverpool menjadi pesaing kuat dalam perebutan Williams, Barcelona-lah yang paling agresif berupaya merekrut winger tersebut. Klub Catalan itu sangat ingin menduetkan Williams dengan rekan setimnya di tim nasional, Lamine Yamal, tetapi transfer tersebut akhirnya gagal akibat ketidakstabilan keuangan Barcelona yang masih berlanjut.
Tainta mengungkapkan bahwa kekhawatiran utama pihak Williams adalah ketidakmampuan klub memberikan jaminan pasti bahwa ia bisa didaftarkan untuk bermain di La Liga, mengingat beban gaji klub yang membengkak.
Tainta menegaskan bahwa pemain sekaliber Williams tidak bisa hanya duduk di tribune akibat masalah pendaftaran. “Dalam proses negosiasi itu, ada satu titik ketika Nico tidak bisa terus tanpa menit bermain,” lanjut Tainta. “Nico adalah mobil Formula 1. Jika saya datang ke rumah Anda, saya tidak bisa menanggung masalah Anda. Dan saya sudah menjelaskan hal itu kepada Barcelona.”
- Getty Images News
Manajemen risiko dan integritas profesional
Bertahan di Athletic Club tidak menghambat ambisi Williams di level internasional. Ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Spanyol di Piala Dunia setelah memutuskan untuk tetap berada di wilayah Basque. Meski mungkin melewatkan gelar domestik yang kerap diraih Barcelona atau klub-klub elite Liga Primer Inggris, statusnya sebagai legenda klub di Bilbao sudah terjamin.
Musim ini, pemain berusia 24 tahun itu terus menunjukkan performa stabil dengan mencetak dua gol dalam delapan penampilan di semua kompetisi. Meski belakangan mengalami masalah otot ringan, peran pentingnya bagi tim tetap tidak terbantahkan saat mereka bersiap menghadapi serangkaian pertandingan sulit.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami