Agen Williams secara terbuka mengonfirmasi bahwa pemain tim nasional Spanyol itu telah menolak pendekatan Arsenal dan Liverpool dua tahun lalu. Winger berusia 24 tahun tersebut tetap menjadi pilar utama proyek Athletic Club setelah menegaskan komitmennya kepada klub asal San Mames itu dengan menandatangani perpanjangan kontrak selama 10 tahun hingga 2035. Keputusan itu diambil ketika Williams dianggap sebagai salah satu talenta paling diburu di Eropa menyusul periode penuh trofi bersama klub dan negaranya.

Penyerang eksplosif itu menjadi sasaran spekulasi intens pada musim panas 2024, tak lama setelah tampil gemilang dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Eropa. Williams mencetak gol di final melawan Inggris, melengkapi kiprahnya pada periode tersebut setelah sebelumnya menjuarai Copa del Rey bersama Athletic.