Barcelona akan menghubungi perwakilan Aymeric Laporte terkait kemungkinan transfer dengan harga terjangkau setelah penampilan gemilang sang pahlawan Spanyol di Piala Dunia

Menurut laporan dari SPORT, Barcelona telah menjadwalkan pembicaraan dalam waktu dekat dengan pihak Laporte untuk membahas kemungkinan kepindahannya. Bek tengah berusia 32 tahun itu merupakan sosok kunci dalam tim nasional yang baru-baru ini menjuarai Piala Dunia, dan penampilannya sangat memukau jajaran petinggi klub.

Laporte, yang kembali ke Athletic Club dari Al-Nassr dengan biaya €10 juta pada September 2025 dan terikat kontrak hingga Juni 2028, dipandang oleh Barcelona sebagai kandidat berkaki kiri yang ideal. Direktur olahraga Deco telah memulai pembicaraan awal selama tur klub ke Amerika Serikat, dengan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kontak setelah turnamen internasional tersebut berakhir. Barcelona kini siap untuk merealisasikan kesepakatan tersebut.



