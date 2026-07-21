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Barcelona akan menghubungi perwakilan Aymeric Laporte terkait kemungkinan transfer dengan harga terjangkau setelah penampilan gemilang sang pahlawan Spanyol di Piala Dunia
Mengincar juara Piala Dunia
Menurut laporan dari SPORT, Barcelona telah menjadwalkan pembicaraan dalam waktu dekat dengan pihak Laporte untuk membahas kemungkinan kepindahannya. Bek tengah berusia 32 tahun itu merupakan sosok kunci dalam tim nasional yang baru-baru ini menjuarai Piala Dunia, dan penampilannya sangat memukau jajaran petinggi klub.
Laporte, yang kembali ke Athletic Club dari Al-Nassr dengan biaya €10 juta pada September 2025 dan terikat kontrak hingga Juni 2028, dipandang oleh Barcelona sebagai kandidat berkaki kiri yang ideal. Direktur olahraga Deco telah memulai pembicaraan awal selama tur klub ke Amerika Serikat, dengan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kontak setelah turnamen internasional tersebut berakhir. Barcelona kini siap untuk merealisasikan kesepakatan tersebut.
- Getty
Deco mengawasi bek yang telah diberi tanda
Deco menyaksikan beberapa pertandingan Spanyol di Piala Dunia secara langsung dan sangat puas dengan penampilan Laporte, yang menjadi tulang punggung barisan pertahanan yang hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen. Barcelona yakin bek tersebut masih memiliki sisa beberapa musim di level elit dan sangat menghargai rekam jejak kemenangannya.
Laporte memiliki lemari trofi yang gemilang, termasuk enam gelar Liga Premier, Liga Champions UEFA, Euro 2024, dan kini Piala Dunia. Selain itu, Laporte memiliki klausul pelepasan yang nilainya di bawah €15 juta. Angka spesifik ini membuat potensi transfernya sangat menarik bagi Barcelona dari sudut pandang finansial, karena mereka mencari perkuatan lini belakang kelas atas tanpa harus mengeluarkan biaya berlebihan.
Mengikuti formula Inigo Martinez
Minat klub tersebut semakin diperkuat oleh kerja sama yang luar biasa antara Laporte dengan bintang muda Barcelona, Cubarsi, selama turnamen tersebut, yang menjadi fondasi pertahanan bagi kemenangan akhir Spanyol. Barcelona juga menyadari hasil gemilang yang mereka raih berkat perekrutan bek Basque berpengalaman lainnya, Inigo Martinez.
Meskipun kedatangan Martinez awalnya menimbulkan beberapa keraguan, ia akhirnya berubah menjadi pemain kunci bagi tim, menambah ketangguhan yang berharga di lini belakang. Preseden sukses ini sangat menguntungkan bagi Laporte, yang memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di level tertinggi di La Liga dan Liga Premier, sehingga sesuai dengan profil yang tepat yang saat ini diinginkan oleh staf pelatih.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Barcelona dan Laporte?
Barcelona akan bertindak hati-hati dalam beberapa hari ke depan saat mereka melanjutkan pembicaraan langsung dengan perwakilan Laporte. Setelah kontak awal ini, Deco akan mengevaluasi situasi dan memutuskan apakah akan secara resmi mengaktifkan klausul pelepasan sang bek. Jika persyaratan pribadi dan finansial sudah sesuai, Barcelona dapat segera mengamankan bek tengah berpengalaman tersebut menjelang musim yang akan datang.
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