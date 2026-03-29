Barcelona akan mengajukan keluhan kepada FIFA terkait cedera Raphinha, dengan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada juara La Liga
Kemarahan Blaugrana atas pukulan telak selama jeda internasional
Barcelona dikabarkan merasa kesal setelah Raphinha kembali dari tugas tim nasional dengan cedera otot paha belakang kanan yang diperkirakan akan membuatnya absen selama sekitar lima minggu. Cedera tersebut terjadi saat Brasil kalah 2-1 dalam laga persahabatan melawan Prancis di Foxborough. Staf medis klub mengonfirmasi tingkat keparahan cedera tersebut pada hari Jumat, yang memicu berbagai laporan dan kekecewaan di kantor Spotify Camp Nou. Menurut Mundo Deportivo, Blaugrana berencana untuk mengajukan keluhan resmi kepada FIFA guna menanggapi situasi ini dan mengungkapkan kemarahan mereka atas cedera yang terjadi ribuan mil jauhnya dalam pertandingan non-kompetitif.
Apakah ada kompensasi yang menanti raksasa Catalan?
Meskipun kerugian di bidang olahraga menjadi perhatian utama bagi Hansi Flick, Barcelona berhak atas kompensasi finansial melalui Program Perlindungan Klub FIFA. Skema ini memberikan pembayaran kepada klub ketika pemain mengalami cedera saat bertugas di tim nasional dan harus absen selama lebih dari 28 hari berturut-turut. Mengingat Raphinha diperkirakan akan absen selama lima minggu, badan pengatur tersebut diwajibkan untuk memberikan pembayaran. Berdasarkan perhitungan saat ini dan lamanya masa absen, Barcelona dapat menerima ganti rugi sekitar €144.000 (£125.000/$166.000). Namun, angka ini dianggap sangat kecil oleh petinggi klub, karena tidak banyak membantu meringankan dampak kehilangan salah satu penyerang paling produktif mereka selama rangkaian pertandingan penting di kompetisi domestik dan Eropa.
Rencana taktis Flick menjadi kacau balau
Waktunya sungguh tidak tepat bagi Hansi Flick, yang sangat mengandalkan kontribusi pemain berusia 29 tahun itu musim ini. Raphinha sedang dalam performa gemilang, terutama berkat hat-trick yang sangat efektif melawan Sevilla dan dua gol dalam kemenangan telak 7-2 di kandang atas Newcastle United menjelang jeda. Tanpa kerja keras dan penyelesaian akhir yang tajam darinya, manajer asal Jerman itu kini harus mencari cara untuk menghadapi jadwal padat di bulan April dengan barisan depan yang kekurangan pemain.
Pertandingan penting yang akan dilewatkan Raphinha
Dampak paling parah dari cedera ini adalah absennya Raphinha di babak perempat final Liga Champions. Ia dipastikan akan absen dalam dua leg pertandingan melawan Atletico, yang dijadwalkan pada 8 dan 14 April. Jika Barca lolos, Raphinha juga berpotensi absen pada leg pertama semifinal, dan mungkin juga pada leg kedua. Selain itu, jadwal pemulihannya berarti ia kemungkinan besar akan absen dalam lima pertandingan La Liga yang krusial saat Barcelona berusaha mempertahankan keunggulan mereka di puncak klasemen.