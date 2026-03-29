Barcelona akan mengajukan keluhan kepada FIFA terkait cedera Raphinha, dengan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada juara La Liga

Meskipun kerugian di bidang olahraga menjadi perhatian utama bagi Hansi Flick, Barcelona berhak atas kompensasi finansial melalui Program Perlindungan Klub FIFA. Skema ini memberikan pembayaran kepada klub ketika pemain mengalami cedera saat bertugas di tim nasional dan harus absen selama lebih dari 28 hari berturut-turut. Mengingat Raphinha diperkirakan akan absen selama lima minggu, badan pengatur tersebut diwajibkan untuk memberikan pembayaran. Berdasarkan perhitungan saat ini dan lamanya masa absen, Barcelona dapat menerima ganti rugi sekitar €144.000 (£125.000/$166.000). Namun, angka ini dianggap sangat kecil oleh petinggi klub, karena tidak banyak membantu meringankan dampak kehilangan salah satu penyerang paling produktif mereka selama rangkaian pertandingan penting di kompetisi domestik dan Eropa.