Barcelona akan 'gila' jika melepas Marcus Rashford! Ronald Koeman mendesak juara La Liga itu untuk membayar biaya transfer sebesar £30 juta setelah melihat pemain pinjaman dari Man Utd itu 'menghancurkan' Real Madrid
Dilema senilai £30 juta
Masa peminjaman Rashford telah menjadi pengalaman yang mengubah segalanya bagi sang pemain maupun klub, yang berujung pada gelar juara liga kedua berturut-turut bagi raksasa Catalan tersebut. Meskipun kesuksesan transfer ini sudah jelas, Barcelona belum menggunakan opsi pembelian senilai £30 juta (€35 juta) yang tercantum dalam kesepakatan dengan Man Utd. Laporan menyebutkan bahwa petinggi Blaugrana sedang berusaha menegosiasikan biaya yang lebih rendah, namun Koeman yakin mereka harus bertindak cepat untuk mengamankan pemain berusia 28 tahun itu secara permanen setelah penampilannya yang dominan di El Clasico.
Koeman mendesak Rashford untuk tetap bertahan
Setelah menyaksikan sang penyerang "menghancurkan" Madrid dalam pertemuan-pertemuan terakhir mereka, Koeman yakin bahwa harga £30 juta merupakan penawaran yang sangat menguntungkan di pasar saat ini untuk seorang pemenang yang sudah teruji dan telah beradaptasi dengan sempurna pada gaya permainan Spanyol.
“Jika Barcelona membiarkannya kembali ke Manchester United setelah masa pinjamannya ini, saya pikir mereka akan sangat menyesalinya. Karena 30 juta di pasar saat ini untuk seorang pemain dengan karakteristik, angka-angka, dan pengalaman seperti ini… itu sangat murah,” kata Koeman seperti dikutip AS.
"Rashford menyakiti tim lawan. Madrid terlihat ketakutan setiap kali dia berbalik dan berlari. Melawan Real Madrid, dia benar-benar menghancurkan mereka lewat serangan balik. Kecepatan, agresivitas, ketegasan, kepercayaan diri—Madrid tak bisa mengatasinya. Setiap kali Barcelona menyerang, dia adalah ancaman. Dia mencetak gol dari tendangan bebas di El Clasico, meregangkan seluruh barisan pertahanan, menciptakan keunggulan jumlah pemain, menekan, masuk ke belakang pertahanan, dan masih ada orang di dalam klub yang ragu untuk membayar 30 juta? Itu kelihatan gila bagi saya.”
Penjelasan tentang gol di Clasico
Sementara itu, saat berbicara kepada BBC setelah perayaan gelar juara, Rashford mengenang gol spektakulernya yang membantu mengalahkan Madrid, dan mengungkapkan bahwa gol tersebut nyaris terjadi secara tak sengaja. Ia mengaku awalnya tidak berniat menguji kiper dari posisi yang begitu sulit hingga rekan-rekan setimnya ikut campur.
“Saya tidak berniat menendang,” jelas Rashford. “Saya tidak akan menendang karena saat saya menempatkan bola, saya tidak melihat sudut yang tepat. Saya tidak yakin itu akan menjadi gol, jadi saya bermaksud mengirim umpan silang, tetapi semua orang berteriak kepada saya untuk menendang, dan kemudian saya sedikit terbawa suasana, dan untungnya saya akhirnya menendang. Itu adalah gol yang bagus.”
Keinginan Rashford untuk tetap tinggal
Rashford dengan jelas mengungkapkan keinginannya tentang di mana ia ingin bermain sepak bola musim depan. Ketika ditanya tentang masa depannya, sang penyerang mengakui: “Saya tidak tahu. Saya bukan peramal, tapi jika saya bisa, saya akan tetap di sini. Saya akan tetap di sini, jadi kita lihat saja nanti. Saya datang ke sini untuk meraih kemenangan. Saya ingin meraih sebanyak mungkin gelar, dan ini adalah gelar lainnya.”
Penyerang ini jelas sangat terikat dengan proyek yang sedang dibangun di bawah asuhan Flick. Ia menambahkan: “Ya, ini adalah tim yang hebat, dan mereka akan meraih banyak kemenangan di masa depan. Jadi, menjadi bagian dari itu akan menjadi sesuatu yang istimewa, jadi kita lihat saja nanti.”