Barcelona akan 'gila' jika melepas Marcus Rashford! Ronald Koeman mendesak juara La Liga itu untuk membayar biaya transfer sebesar £30 juta setelah melihat pemain pinjaman dari Man Utd itu 'menghancurkan' Real Madrid

Setelah menyaksikan sang penyerang "menghancurkan" Madrid dalam pertemuan-pertemuan terakhir mereka, Koeman yakin bahwa harga £30 juta merupakan penawaran yang sangat menguntungkan di pasar saat ini untuk seorang pemenang yang sudah teruji dan telah beradaptasi dengan sempurna pada gaya permainan Spanyol.

“Jika Barcelona membiarkannya kembali ke Manchester United setelah masa pinjamannya ini, saya pikir mereka akan sangat menyesalinya. Karena 30 juta di pasar saat ini untuk seorang pemain dengan karakteristik, angka-angka, dan pengalaman seperti ini… itu sangat murah,” kata Koeman seperti dikutip AS.

"Rashford menyakiti tim lawan. Madrid terlihat ketakutan setiap kali dia berbalik dan berlari. Melawan Real Madrid, dia benar-benar menghancurkan mereka lewat serangan balik. Kecepatan, agresivitas, ketegasan, kepercayaan diri—Madrid tak bisa mengatasinya. Setiap kali Barcelona menyerang, dia adalah ancaman. Dia mencetak gol dari tendangan bebas di El Clasico, meregangkan seluruh barisan pertahanan, menciptakan keunggulan jumlah pemain, menekan, masuk ke belakang pertahanan, dan masih ada orang di dalam klub yang ragu untuk membayar 30 juta? Itu kelihatan gila bagi saya.”