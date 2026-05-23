Getty Images
Diterjemahkan oleh
Barcelona adalah ratu Eropa! Ewa Pajor mencetak dua gol untuk memenangkan final Liga Champions pertamanya dalam upaya keenam, sementara Salma Paralluelo melengkapi kemenangan atas Lyon
Lyon gagal memanfaatkan awal yang menjanjikan
Lyon, yang dilatih oleh mantan pelatih Barcelona Jonatan Giraldez, tampil lebih baik di awal pertandingan di Norwegia dan mereka mengira telah memimpin pada menit ke-14 ketika Lindsey Heaps bereaksi paling cepat di kotak penalti untuk menyarangkan bola pantul dari sundulan Wendie Renard yang berhasil ditepis kiper. Namun, VAR turun tangan dan menganulir gol tersebut, karena pemain asal Amerika Serikat itu sudah berada dalam posisi offside sebelum bola masuk ke gawang.
Penyelamatan Cata Coll untuk menggagalkan upaya awal Renard menjadi yang pertama dari banyak penyelamatan yang harus dilakukannya malam itu, dengan yang terbaik mungkin terjadi menjelang akhir babak pertama ketika Selma Bacha melepaskan tendangan bebas melengkung melewati tembok Barcelona, namun kiper Spanyol itu bergerak brilian melintasi garis gawangnya untuk menepis bahaya tersebut.
Itu adalah salah satu momen terbaik di babak pertama di mana OL berhasil menekan Barca, melakukan pressing yang baik untuk mengganggu ritme mereka, tetapi tim Catalan itu tetap menciptakan peluang meskipun tidak dalam performa terbaiknya. Alexia Putellas melepaskan tendangan yang melebar di awal pertandingan setelah kerja sama yang baik dari Caroline Graham Hansen, dan upaya Ewa Pajor untuk melambungkan bola melewati Christiane Endler juga melebar. Ini adalah tanda-tanda yang menggembirakan bagi juara Spanyol tersebut, yang akan meningkat pesat setelah jeda.
- Getty Images
Pajor dan Paralluelo mengantarkan Barcelona menuju kejayaan
Baru 10 menit memasuki babak kedua, Barca pun menuai hasil dari peningkatan performa mereka, saat Pajor memecah kebuntuan. Patri Guijarro merebut bola lepas di wilayah pertahanannya sendiri dan melaju ke depan dengan gemilang untuk memimpin serangan, sebelum mengoper bola kepada pemain internasional Polandia itu yang dengan tenang mencetak gol setelah sentuhan pertama yang luar biasa.
Lyon mencoba membalas dan nyaris mencetak gol dua kali, pertama melalui upaya hebat Vicki Becho yang diselamatkan Coll dengan menepis bola ke tiang gawang, dan kemudian saat pemain pengganti Tabitha Chawinga lolos ke depan gawang, namun kiper kembali menghalangi jalannya. Kesempatan-kesempatan tersebut terjadi di antara gol kedua Pajor, yang tercipta 21 menit menjelang akhir pertandingan dan membawa Barca ke keunggulan yang tak terkejar. Pertahanan OL terlalu mudah ditembus saat Salma Paralluelo bereaksi paling cepat di tiang jauh untuk mengolah umpan silang Esmee Brugts, yang disajikan dengan sempurna bagi Pajor untuk mencetak gol keduanya dan memastikan dia akhirnya bisa memegang trofi Liga Champions.
Paralluelo menjadi penutup yang sempurna pada menit ke-90, melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang untuk mengakhiri hari yang luar biasa bagi Barcelona, dan masih ada waktu untuk satu gol lagi. Saat Lyon berusaha keras mencari secercah harapan di masa tambahan waktu, tim Catalan melakukan serangan balik dan sekali lagi Paralluelo yang mencetak gol, menerima umpan dari Pajor dalam serangan balik tersebut dan dengan tenang menyarangkan bola melewati Endler.
Penebusan setelah kekecewaan
Setelah menampilkan performa yang mengecewakan di final Liga Champions tahun lalu, di mana mereka kalah 1-0 dari Arsenal, ini merupakan respons yang luar biasa dari Barca saat mereka berhasil meraih empat gelar sekaligus. Ada banyak keraguan seputar tim asal Catalunya ini menjelang musim ini, karena kendala finansial yang membuat mereka hanya merekrut satu pemain tim utama pada bursa transfer musim panas, meskipun ada lima pemain yang hengkang.
Kedalaman skuad mereka tidak sebanding dengan beberapa rival Eropa mereka dan ada juga cedera, dengan Aitana Bonmati hanya berperan sebagai pemain cadangan di final ini karena baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama lima bulan. Penekanan pun tertuju pada para bintang Barca untuk benar-benar tampil maksimal, seperti yang dilakukan Pajor dan Putellas, namun juga pada para pemain muda untuk tampil lebih baik dan meninggalkan jejak. Clara Serrajordi, yang berusia 18 tahun, kembali melakukannya di Oslo, setelah diberi kesempatan sebagai starter di lini tengah, sementara Aicha Camara juga masuk dari bangku cadangan di menit-menit akhir untuk membantu memastikan kemenangan.
Setelah merebut gelar Liga F, Supercopa de Espana, dan yang terbaru, Copa de la Reina, Liga Champions adalah target terakhir yang harus diraih Barca dan mereka melakukannya dengan gemilang.
- Getty Images
Respons positif sangat penting bagi Lyon yang finis di posisi kedua
Sementara itu, ini menjadi kekecewaan bagi Lyon, yang telah memenangkan kompetisi ini lebih sering daripada klub mana pun dalam sejarah UWCL, namun kini sudah empat tahun tak berhasil mengangkat trofi. Ada saatnya beberapa orang mengira OL akan disalip oleh klub-klub besar lain yang naik ke puncak sepak bola wanita, seperti Barca, tetapi mereka tetap sangat relevan dan menjadi favorit untuk memenangkan gelar ini bagi banyak orang sebelum musim dimulai, sebuah pandangan yang berulang kali terbukti benar ketika Lyon turun ke lapangan sepanjang musim. Di musim pertama mereka di bawah Giraldez, mereka tampil luar biasa dan hanya berjarak satu kemenangan dari treble domestik.
Namun, kurangnya ketajaman di depan gawang, ditambah dengan penampilan gemilang Coll untuk Barcelona, membuat mereka gagal pada Sabtu lalu. Skor akhir tidak mencerminkan seberapa ketatnya pertandingan ini, di mana kedua tim saling berimbang dalam sebagian besar waktu. Ini lebih tentang ketepatan, dan Barcelona melakukannya lebih baik daripada juara delapan kali tersebut.
OL harus segera melupakan kekecewaan ini, karena mereka akan menghadapi Paris FC pada Jumat di final Ligue 1 saat mereka berusaha mempertahankan status sebagai juara Prancis. Bagi Barca, perayaan bisa benar-benar dimulai, dengan dua pertandingan liga tersisa namun gelar sudah dipastikan di musim yang telah membawa empat trofi luar biasa.