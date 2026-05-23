Barcelona adalah ratu Eropa! Ewa Pajor mencetak dua gol untuk memenangkan final Liga Champions pertamanya dalam upaya keenam, sementara Salma Paralluelo melengkapi kemenangan atas Lyon

Lyon, yang dilatih oleh mantan pelatih Barcelona Jonatan Giraldez, tampil lebih baik di awal pertandingan di Norwegia dan mereka mengira telah memimpin pada menit ke-14 ketika Lindsey Heaps bereaksi paling cepat di kotak penalti untuk menyarangkan bola pantul dari sundulan Wendie Renard yang berhasil ditepis kiper. Namun, VAR turun tangan dan menganulir gol tersebut, karena pemain asal Amerika Serikat itu sudah berada dalam posisi offside sebelum bola masuk ke gawang.

Penyelamatan Cata Coll untuk menggagalkan upaya awal Renard menjadi yang pertama dari banyak penyelamatan yang harus dilakukannya malam itu, dengan yang terbaik mungkin terjadi menjelang akhir babak pertama ketika Selma Bacha melepaskan tendangan bebas melengkung melewati tembok Barcelona, namun kiper Spanyol itu bergerak brilian melintasi garis gawangnya untuk menepis bahaya tersebut.

Itu adalah salah satu momen terbaik di babak pertama di mana OL berhasil menekan Barca, melakukan pressing yang baik untuk mengganggu ritme mereka, tetapi tim Catalan itu tetap menciptakan peluang meskipun tidak dalam performa terbaiknya. Alexia Putellas melepaskan tendangan yang melebar di awal pertandingan setelah kerja sama yang baik dari Caroline Graham Hansen, dan upaya Ewa Pajor untuk melambungkan bola melewati Christiane Endler juga melebar. Ini adalah tanda-tanda yang menggembirakan bagi juara Spanyol tersebut, yang akan meningkat pesat setelah jeda.