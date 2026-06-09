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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Christian Guinin

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Barca, Qatar, Kuwait, Toulouse: Mengapa pelatih baru Bayer Leverkusen ini mengingatkan kita pada Xabi Alonso, meski memiliki riwayat karier yang tidak biasa

Bundesliga
FEATURES
Bayer Leverkusen
C. Martinez

Dengan Carles Martinez, Bayer memperkenalkan "solusi cadangan" mereka sebagai pelatih kepala baru. Mengingat kemiripannya dengan Xabi Alonso, risiko kegagalan memang besar, namun pelatih asal Spanyol ini memiliki kualitas yang sangat cocok untuk Werkself.

Bahwa perbandingan pertama dengan Xabi Alonso langsung beredar tak lama setelah kedatangan Carles Martinez di Bayer 04 Leverkusen, hal itu sepertinya tak terhindarkan. Kesamaan yang terlihat jelas antara keduanya begitu mencolok pada pandangan pertama, sehingga para penggemar Werkself pasti merasa seolah-olah dibawa kembali ke tahun 2022—tahun di mana pelatih masa depan Chelsea FC mengambil alih posisi di pinggir lapangan B04 dan menulis kisah sukses yang tak tertandingi selama sekitar dua setengah tahun.

Hal ini dimulai dari asal-usul mereka yang sama, keduanya berasal dari Spanyol, dan berlanjut pada awal karier kepelatihan mereka di dua klub terbesar dalam sepak bola klub Spanyol. Sementara Alonso memulai langkah pertamanya sebagai pelatih kepala di sektor pemuda Real Madrid, Martinez, yang karier profesionalnya berakhir lebih awal, bekerja sebagai pelatih junior di "La Masia", akademi terkenal FC Barcelona, setelah sebelumnya bertugas di Espanyol.

  • Hal lain yang juga menyatukan kedua pelatih ini adalah prestasi mereka yang belum terlalu menonjol sebelum menjabat di Leverkusen. Meskipun Alonso sudah dianggap sebagai calon pelatih kepala Los Blancos sejak usia yang relatif muda — yang pada akhirnya memang terwujud, meski kurang sukses dari yang diharapkan — awal karier kepelatihannya tetap berjalan tersendat-sendat. Tidak heran jika ia pindah ke Real Sociedad setelah ditolak promosi ke tim utama Los Blancos, di mana ia pun hanya menangani tim cadangan.

    Bagi Martinez, perjalanannya di Barca berakhir pada 2019, ketika klub tersebut memecatnya akibat perubahan struktural. Selanjutnya, ia mengumpulkan pengalaman internasional dari 2019 hingga 2022 bersama tim U-19 Al-Rayyan SC di Qatar serta sebagai pelatih tim nasional U-20 Kuwait. Pada tahun 2023, ia akhirnya untuk pertama kalinya dalam kariernya memimpin sebuah klub sebagai pelatih kepala – selama setengah tahun ia terdaftar di FC Toulouse sebagai asisten pelatih dan kepala metodologi, serta turut membantu meraih kemenangan mengejutkan di Piala Nasional, sebelum pada musim panas berikutnya ia dipercayakan untuk memimpin tim secara penuh.

    Pada musim pertamanya sebagai pelatih kepala, Martinez membawa klub Ligue 1 tersebut meraih peringkat terbaik dalam sepuluh tahun terakhir. Perjalanan ke puncak terus berlanjut: Pada musim 2024/25 dan 2025/26, Toulouse terus menunjukkan kemajuan di bawah kepemimpinannya dan akhirnya finis di peringkat kesembilan. Namun, di mata publik, pria berusia 42 tahun ini sebagian besar tetap berada di bawah radar, yang tidak sedikit menjadi alasan mengapa ia di Leverkusen hanyalah opsi kedua setelah penolakan dari pelatih pilihan utama, Andoni Iraola, yang pindah ke FC Liverpool.

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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    Carles Martinez adalah kebalikan dari Kasper Hjulmand

    Jika kita menelaah perjalanan Martinez sejauh ini dengan lebih cermat, kita akan menemukan banyak faktor yang menjadikannya pilihan tepat bagi Werkself untuk mengisi posisi pelatih. Berbeda dengan Bayer Leverkusen pada musim lalu, yang di bawah Kasper Hjulmand sering kali kurang memiliki ide permainan yang jelas dan terlalu jarang mampu menampilkan performa terbaik secara konsisten, para penggemar B04 tampaknya akan kembali menikmati gaya sepak bola ofensif yang jelas, presisi, dan tanpa embel-embel di bawah Martinez, yang telah mereka hargai sejak era Alonso.

    Pelatih berusia 42 tahun ini dikenal dengan gaya sepak bola modern yang berorientasi pada penguasaan bola, dengan pembangunan serangan yang terkontrol, pemanfaatan ruang yang cerdas, dan percepatan yang terarah. Selain itu, ia menekankan adaptasi yang fleksibel terhadap lawan serta disiplin kolektif saat bertahan. Martinez sangat akrab dengan sistem tiga bek yang diterapkan di Leverkusen sejak era Alonso, karena ia sudah pernah menerapkan formasi ini saat masih di Toulouse.

    Dari segi komunikasi, angin segar juga akan bertiup. Dibandingkan dengan Hjulmand, yang dengan gaya Skandinavia klasik yang tenang jarang menunjukkan emosi besar, Martinez adalah sosok yang memimpin dari pinggir lapangan. Dengan gestur intens, perintah yang jelas, dan kehadiran yang terus-menerus, ia tampak seperti pengatur tempo yang secara aktif membentuk permainan timnya dan ingin mengarahkan setiap fase pertandingan. Sifatnya yang terbuka sangat terlihat terutama dalam bekerja dengan pemain muda. Selama masa jabatannya di Barca, ia membuka jalan bagi pemain-pemain top saat ini seperti Gavi, Fermin Lopez, Xavi Simons, atau bahkan Ansu Fati untuk masuk ke dunia sepak bola internasional.

  • Carles MartinezGetty Images

    Carles Martinez? "Istri saya bilang, itu satu-satunya hal yang benar-benar bisa saya lakukan"

    Secara keseluruhan, pria asal Spanyol ini adalah seorang yang gila sepak bola—dalam arti yang positif. Tak heran jika di negaranya banyak yang membandingkannya dengan pelatih legendaris Pep Guardiola karena gaya kerjanya yang sangat teliti. Surat kabar Spanyol, Sport, pernah menulis sebuah kisah indah tentang pria berusia 42 tahun ini. Disebutkan di sana bahwa Martinez, saat itu sebagai pelatih tim U-14 FC Barcelona, pernah membuat calon istrinya, Maria, menunggu di pernikahannya sendiri karena ia dan beberapa tamu ingin bermain sepak bola sebentar sebelum perayaan dimulai. Pernikahan itu akhirnya terlaksana dengan sukses — terlepas dari obsesinya terhadap bola. "Saya sudah menjadi pelatih selama 15 tahun. Istri saya bilang, itu satu-satunya hal yang benar-benar bisa saya lakukan - dan dia benar," kata Martinez suatu kali tentang dirinya sendiri.

    Memang ini adalah "solusi yang awalnya sedikit mengejutkan," kata Direktur Olahraga B04 Simon Rolfes saat memperkenalkan pria berusia 42 tahun itu pada Jumat lalu. Namun: "Jika melihat riwayat hidup Carles dan Bayer 04, kita bisa melihat kesamaannya. Martinez memiliki 'semangat, gairah, dan ambisi ini. Dia berani memainkan pemain muda. Di Prancis, dia pernah melatih tim yang sangat internasional, yang juga ada di sini."

    Bagaimanapun, "DNA Bayer" cocok dengan gaya permainan Spanyol, tegas Rolfes sambil menatap pelatih asal Spanyol berikutnya di bangku cadangan Leverkusen. "Ketika saya mulai menjabat sebagai direktur olahraga pada 2018, sangatlah logis untuk menjalin kedekatan dengan Spanyol," kata Rolfes. Jika melihat kesuksesan sepak bola klub Spanyol dalam dua dekade terakhir, "memang ada alasannya".

  • Carles MartinezGetty Images

    Mengambil Xabi Alonso sebagai panutan? "Saya yakin dia akan berbicara dengan saya"

    Bayer Leverkusen kini menjadi tantangan terbesar dalam karier Martinez sejauh ini. Seorang pemain Spanyol lainnya telah membuktikan kepada Werkself bagaimana sebuah ide dapat berubah menjadi kisah sukses.

    "Saya akan menelepon Xabi, dan saya yakin dia akan berbicara dengan saya. Saya mengenalnya dan tahu bahwa dia orang yang baik dan hanya menginginkan yang terbaik untuk Leverkusen," jelas Martinez. Rekan senegaranya itu telah menunjukkan "bagaimana hal itu bisa berhasil sebagai pelatih asal Spanyol". Apa yang telah dicapai pelatih asal Basque itu di Leverkusen adalah "luar biasa", kata pria berusia 42 tahun ini, yang ingin membawa B04 kembali ke puncak Bundesliga. "Ini adalah klub besar. Untuk mencapainya, kita harus bekerja keras. Itu yang terpenting. Kemudian kita akan memaksimalkan hasilnya."

    Martinez jelas memiliki semua prasyarat untuk itu, namun risiko kegagalan tidak boleh diremehkan mengingat ekspektasi yang tinggi.