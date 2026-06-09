Bahwa perbandingan pertama dengan Xabi Alonso langsung beredar tak lama setelah kedatangan Carles Martinez di Bayer 04 Leverkusen, hal itu sepertinya tak terhindarkan. Kesamaan yang terlihat jelas antara keduanya begitu mencolok pada pandangan pertama, sehingga para penggemar Werkself pasti merasa seolah-olah dibawa kembali ke tahun 2022—tahun di mana pelatih masa depan Chelsea FC mengambil alih posisi di pinggir lapangan B04 dan menulis kisah sukses yang tak tertandingi selama sekitar dua setengah tahun.
Hal ini dimulai dari asal-usul mereka yang sama, keduanya berasal dari Spanyol, dan berlanjut pada awal karier kepelatihan mereka di dua klub terbesar dalam sepak bola klub Spanyol. Sementara Alonso memulai langkah pertamanya sebagai pelatih kepala di sektor pemuda Real Madrid, Martinez, yang karier profesionalnya berakhir lebih awal, bekerja sebagai pelatih junior di "La Masia", akademi terkenal FC Barcelona, setelah sebelumnya bertugas di Espanyol.